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feladat

Ehhez az IQ-teszthez a harmadik szemedre is szükséged lesz: találd meg a kakukktojást 7 másodperc alatt!

feladat iq teszt hét másodperc
Life.hu
2026.11.05.
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Első pillantásra úgy tűnik, mintha a kép csupa egyforma, egymás után ismétlődő jelből állna. Van azonban köztük egyetlen apró eltérés: egy fordított 2-es bújt el a sok Z között. Vajon kiszúrod hét másodperc alatt, vagy kifog rajtad a feladat, amely több mint egyszerű IQ-teszt?

Ez a játékos IQ-teszt nem bonyolult matematikai feladvány, és hosszan gondolkodnod sem kel rajta. A feladat mindössze annyi, hogy alaposan megfigyeld a mintát, és megtaláld azt az egyetlen jelet, amelyik nem illik a sorba. A sűrűn ismétlődő alakzatok között azonban könnyű elveszíteni a fonalat. 

IQ-teszt
Ehhez az IQ-teszthez nemcsak ész, de harmadik szem is kell!
Forrás: 123rf

Mielőtt elindítod a stoppert, erre figyelj:

  • A képen szinte mindenhol ugyanaz a fordított Z betű ismétlődik.
  • Egyetlen szám bújik meg közöttük, amely felett könnyű átsiklani.
  • Próbáld meg hét másodperc alatt megtalálni!
  • Ha elsőre nem sikerül, ne add fel: nézd át a sorokat módszeresen.

Induljon a hét másodperces IQ-teszt, sasszeműeknek!

Nézd végig a képet, és ne hagyd, hogy az ismétlődő mintázat elterelje a figyelmedet! Ne csak az teljes képet figyeld: haladj soronként, és keresd azt az apró formai különbséget, amely megtöri az egyhangúságot.

Állíts be hét másodpercet, és indulhat a keresés! Ha sikerül ilyen rövid idő alatt megtalálnod az elrejtett számot, igazán jó megfigyelő vagy. Ha viszont kifutsz az időből, az sem jelent semmit: ez a feladat éppen attól trükkös, hogy a szemünk hajlamos egyetlen mintázatként kezelni az ismétlődő alakzatokat.

Keresd a kakukktojást!
Forrás: jagranjosh.com

 

 

Íme a teszt megoldása: itt bújik meg a fordított 2-es

Ha már alaposan átnézted a képet, és még mindig nem találod a kakukktojást, segítünk. A fordított kettes a 7. sor közepén helyezkedik el.

A megoldás
Forrás: jagranjosh.com

Ha elsőre megtaláltad, gratulálunk a sasszemedhez! Ha nem, akkor sincs ok az aggodalomra – a lényeg, hogy egy rövid időre kiszakadtál a hétköznapokból, és játszottál egyet.

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