Ehhez az IQ-teszthez a harmadik szemedre is szükséged lesz: találd meg a kakukktojást 7 másodperc alatt!

Ez a játékos IQ-teszt nem bonyolult matematikai feladvány, és hosszan gondolkodnod sem kel rajta. A feladat mindössze annyi, hogy alaposan megfigyeld a mintát, és megtaláld azt az egyetlen jelet, amelyik nem illik a sorba. A sűrűn ismétlődő alakzatok között azonban könnyű elveszíteni a fonalat.

Ehhez az IQ-teszthez nemcsak ész, de harmadik szem is kell!

Forrás: 123rf

Mielőtt elindítod a stoppert, erre figyelj:

A képen szinte mindenhol ugyanaz a fordított Z betű ismétlődik.

Egyetlen szám bújik meg közöttük, amely felett könnyű átsiklani.

Próbáld meg hét másodperc alatt megtalálni!

Ha elsőre nem sikerül, ne add fel: nézd át a sorokat módszeresen.

Induljon a hét másodperces IQ-teszt, sasszeműeknek!

Nézd végig a képet, és ne hagyd, hogy az ismétlődő mintázat elterelje a figyelmedet! Ne csak az teljes képet figyeld: haladj soronként, és keresd azt az apró formai különbséget, amely megtöri az egyhangúságot.

Állíts be hét másodpercet, és indulhat a keresés! Ha sikerül ilyen rövid idő alatt megtalálnod az elrejtett számot, igazán jó megfigyelő vagy. Ha viszont kifutsz az időből, az sem jelent semmit: ez a feladat éppen attól trükkös, hogy a szemünk hajlamos egyetlen mintázatként kezelni az ismétlődő alakzatokat.

Keresd a kakukktojást!

Forrás: jagranjosh.com

Íme a teszt megoldása: itt bújik meg a fordított 2-es

Ha már alaposan átnézted a képet, és még mindig nem találod a kakukktojást, segítünk. A fordított kettes a 7. sor közepén helyezkedik el.

A megoldás

Forrás: jagranjosh.com

Ha elsőre megtaláltad, gratulálunk a sasszemedhez! Ha nem, akkor sincs ok az aggodalomra – a lényeg, hogy egy rövid időre kiszakadtál a hétköznapokból, és játszottál egyet.

Olvass tovább!