Ferrari, csipke és fehér liliomok – Ilyen volt Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux monacói esküvője

Egy pillanat, amikor a Forma-1 világa hirtelen nem a boxutcáról, hanem a menyasszonyi fátyolról szól. 2026. február 28-án pontosan ez történt, amikor a Charles Leclerc kimondta az igent szerelmének, Alexandra Saint Mleux-nek Monaco szívében.
Charles Leclerc megnősült: csipkecsodában mondta ki az igent Alexandra Saint Mleux
- Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2026. február 28-án polgári esküvőt tartott Monacóban.
- A menyasszony Paolo Sebastian csipkeruhát viselt szívalakú nyakkivágással.
- A friss házasok egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával távoztak – természetesen Leo kutyussal.
A kapcsolatuk 2023-ban indult, csendesen, visszafogottan, ahogyan egy igazi monacói románchoz illik. Bár a pilóta élete tempósabb, mint egy időmérő edzés a Formula-1-ben, a magánéletét mindig óvta. Alexandra pedig tökéletesen illeszkedett ebbe a világba: diszkrét jelenlét a paddockban, elegáns mosoly a háttérben, nulla dráma a közösségi médiában, pedig egy igazi TikToker a hölgyemény.
Az eljegyzést 2025 novemberében jelentette be – szerintünk – az egyik legszexibb F1-pilóta, egy bájos Instagram-poszttal, amelyben Leo, a közös tacskójuk is főszerepet kapott. És igen, Leo az esküvőn is ott volt, nem is akárhogyan.
Az álomruha: csipke, kristály és szív alakú dekoltázs
Alexandra menyasszonyi ruhája egyszerre volt klasszikus és lehengerlően nőies. A Paolo Sebastian által tervezett csipkeruha sellőfazonú szabással, vállról leomló, szívalakú nyakkivágással és finoman csillogó kristályokkal készült. A ruha uszálya elegánsan követte minden lépését – mintha csak a rajtrácson gördülne végig, de itt most nem a gumikeverék, hanem a csipke volt a főszereplő.
A lookot fehér liliomcsokor, gyémánt ékszerek – többek között egy Graff nyaklánc – és egy letisztult konty tette teljessé. A smink természetes maradt, mert amikor a háttérben a Földközi-tenger csillog, nincs szükség túldíszítésre.
Monaco fehérbe öltözött
A polgári ceremónia modern, mégis hercegi hangulatban zajlott. Fehér liliomok és gypsophile borították az oszlopokat, erkélyeket és ajtókat – mintha egy virágfelhőbe léptek volna be a vendégek. Az eseményt eredetileg szűk körűnek hirdették, ám a képek alapján inkább egy luxusdivatkampány és egy királyi esküvő szerelemgyereke lett.
És aztán jött a pillanat, ami végképp megkoronázta a napot: a friss házasok egy ritka, piros 1957-es Ferrari 250 Testa Rossa volánja mögött hajtottak el. Igen, egy igazi ikon. Mert ha a vőlegény a Ferrari csapat pilótája, akkor a „getaway car” nem lehet más, csak történelem négy keréken.
Ha a Forma–1-ben a tökéletes időzítés és precizitás a siker kulcsa, akkor ez az esküvő is pole pozícióból indult. Minden részlet a helyén volt: a ruha, a virágok, az autó, a tengerre néző panoráma. És talán a legfontosabb – a pillanat valódi, őszinte és meghitt maradt a csillogás ellenére.
