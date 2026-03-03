Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ferrari, csipke és fehér liliomok – Ilyen volt Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux monacói esküvője

profimedia - ROPR, FASE
Forma-1 esküvő Charles Leclerc Monaco
Hajdu Viktória
2026.03.03.
A paddock legdiszkrétebb szerelme most reflektorfénybe került és Monaco konkrétan felrobbant a wow-faktortól. Charles Leclerc esküvője pontosan olyan volt, mint egy romantikus F1-es mese.

Egy pillanat, amikor a Forma-1 világa hirtelen nem a boxutcáról, hanem a menyasszonyi fátyolról szól. 2026. február 28-án pontosan ez történt, amikor a Charles Leclerc kimondta az igent szerelmének, Alexandra Saint Mleux-nek Monaco szívében.

Charles Leclerc és a felesége
Charles Leclerc egy monacói esküvőn vette el Alexandrát.
Forrás: profimedia

Charles Leclerc megnősült: csipkecsodában mondta ki az igent Alexandra Saint Mleux

  • Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2026. február 28-án polgári esküvőt tartott Monacóban.
  • A menyasszony Paolo Sebastian csipkeruhát viselt szívalakú nyakkivágással.
  • A friss házasok egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával távoztak – természetesen Leo kutyussal.

A kapcsolatuk 2023-ban indult, csendesen, visszafogottan, ahogyan egy igazi monacói románchoz illik. Bár a pilóta élete tempósabb, mint egy időmérő edzés a Formula-1-ben, a magánéletét mindig óvta. Alexandra pedig tökéletesen illeszkedett ebbe a világba: diszkrét jelenlét a paddockban, elegáns mosoly a háttérben, nulla dráma a közösségi médiában, pedig egy igazi TikToker a hölgyemény. 

Az eljegyzést 2025 novemberében jelentette be – szerintünk –  az egyik legszexibb F1-pilóta, egy bájos Instagram-poszttal, amelyben Leo, a közös tacskójuk is főszerepet kapott. És igen, Leo az esküvőn is ott volt, nem is akárhogyan.

Az álomruha: csipke, kristály és szív alakú dekoltázs

Alexandra menyasszonyi ruhája egyszerre volt klasszikus és lehengerlően nőies. A Paolo Sebastian által tervezett csipkeruha sellőfazonú szabással, vállról leomló, szívalakú nyakkivágással és finoman csillogó kristályokkal készült. A ruha uszálya elegánsan követte minden lépését – mintha csak a rajtrácson gördülne végig, de itt most nem a gumikeverék, hanem a csipke volt a főszereplő.

A lookot fehér liliomcsokor, gyémánt ékszerek – többek között egy Graff nyaklánc – és egy letisztult konty tette teljessé. A smink természetes maradt, mert amikor a háttérben a Földközi-tenger csillog, nincs szükség túldíszítésre.

Monaco fehérbe öltözött

A polgári ceremónia modern, mégis hercegi hangulatban zajlott. Fehér liliomok és gypsophile borították az oszlopokat, erkélyeket és ajtókat – mintha egy virágfelhőbe léptek volna be a vendégek. Az eseményt eredetileg szűk körűnek hirdették, ám a képek alapján inkább egy luxusdivatkampány és egy királyi esküvő szerelemgyereke lett.

És aztán jött a pillanat, ami végképp megkoronázta a napot: a friss házasok egy ritka, piros 1957-es Ferrari 250 Testa Rossa volánja mögött hajtottak el. Igen, egy igazi ikon. Mert ha a vőlegény a Ferrari csapat pilótája, akkor a „getaway car” nem lehet más, csak történelem négy keréken.

Ha a Forma–1-ben a tökéletes időzítés és precizitás a siker kulcsa, akkor ez az esküvő is pole pozícióból indult. Minden részlet a helyén volt: a ruha, a virágok, az autó, a tengerre néző panoráma. És talán a legfontosabb – a pillanat valódi, őszinte és meghitt maradt a csillogás ellenére.

