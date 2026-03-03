Ferrari, csipke és fehér liliomok – Ilyen volt Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux monacói esküvője

Egy pillanat, amikor a Forma-1 világa hirtelen nem a boxutcáról, hanem a menyasszonyi fátyolról szól. 2026. február 28-án pontosan ez történt, amikor a Charles Leclerc kimondta az igent szerelmének, Alexandra Saint Mleux-nek Monaco szívében.

Charles Leclerc egy monacói esküvőn vette el Alexandrát.

Charles Leclerc megnősült: csipkecsodában mondta ki az igent Alexandra Saint Mleux Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2026. február 28-án polgári esküvőt tartott Monacóban.

A menyasszony Paolo Sebastian csipkeruhát viselt szívalakú nyakkivágással.

A friss házasok egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával távoztak – természetesen Leo kutyussal.

A kapcsolatuk 2023-ban indult, csendesen, visszafogottan, ahogyan egy igazi monacói románchoz illik. Bár a pilóta élete tempósabb, mint egy időmérő edzés a Formula-1-ben, a magánéletét mindig óvta. Alexandra pedig tökéletesen illeszkedett ebbe a világba: diszkrét jelenlét a paddockban, elegáns mosoly a háttérben, nulla dráma a közösségi médiában, pedig egy igazi TikToker a hölgyemény.

Az eljegyzést 2025 novemberében jelentette be – szerintünk – az egyik legszexibb F1-pilóta, egy bájos Instagram-poszttal, amelyben Leo, a közös tacskójuk is főszerepet kapott. És igen, Leo az esküvőn is ott volt, nem is akárhogyan.

Az álomruha: csipke, kristály és szív alakú dekoltázs

Alexandra menyasszonyi ruhája egyszerre volt klasszikus és lehengerlően nőies. A Paolo Sebastian által tervezett csipkeruha sellőfazonú szabással, vállról leomló, szívalakú nyakkivágással és finoman csillogó kristályokkal készült. A ruha uszálya elegánsan követte minden lépését – mintha csak a rajtrácson gördülne végig, de itt most nem a gumikeverék, hanem a csipke volt a főszereplő.

A lookot fehér liliomcsokor, gyémánt ékszerek – többek között egy Graff nyaklánc – és egy letisztult konty tette teljessé. A smink természetes maradt, mert amikor a háttérben a Földközi-tenger csillog, nincs szükség túldíszítésre.

Monaco fehérbe öltözött

A polgári ceremónia modern, mégis hercegi hangulatban zajlott. Fehér liliomok és gypsophile borították az oszlopokat, erkélyeket és ajtókat – mintha egy virágfelhőbe léptek volna be a vendégek. Az eseményt eredetileg szűk körűnek hirdették, ám a képek alapján inkább egy luxusdivatkampány és egy királyi esküvő szerelemgyereke lett.