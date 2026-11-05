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ausztrália

Audrey Hepburnként lépett a nyilvánosság elé Margot Robbie: reptéri lesifotón a gyönyörű színésznő

ausztrália audrey hepburn margot robbie színésznő
Losonci Edina
2026.11.05.
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Elegáns, karcsú és káprázatos. Margot Robbie egy luxusmárka eseményére érkezett Sydneybe.

Margot Robbie-t Audrey Hepburn stílusát idéző szettben fotózták le Sydneyben. A 36 éves színésznő elképesztően vékony, amit a lesifotósok meg is örökítettek.

Margot Robbie Ausztráliába utazott.
Margot Robbie Ausztráliába utazott.
Forrás: APA via ZUMA Press Wire

Margot Robbie Audrey Hepburn stílusában, minden eddiginél vékonyabban érkezett

Hazatért Ausztráliába Margot Robbie, akit november 4-én fényképeztek le a sydney-i repülőtéren. A színésznő a francia luxusmárka, a Chanel nagyszabású eseményére érkezett és nem lehet nem észrevenni, mennyire törékeny. A Daily Mail beszámolója és a képek tanúsága szerint Robbie még csak el sem mosolyodott, amikor elhagyta a repülőteret.

A színésznő öltözéke egyértelműen Audrey Hepburn klasszikus stílusát idézte. Fekete caprinadrágot és egyszerű, kerek nyakú felsőt viselt, amelyhez kék-fehér fejkendőt és Chanel napszemüveget választott. A retró hatású összeállítást fekete balerinacipővel, karika fülbevalóval és fekete bőr Chanel táskával, bordó rúzzsal és körömlakkal tette teljessé.

EXCLUSIVE: *NO DAILYMAIL ONLINE* Chanel-bound! Australian Chanel ambassador Margot Robbie touches down at Sydney Airport ahead of Chanel?s cruise collection event. Back home in Australia, Margot channelled a ?Roman Holiday? vibe in retro-style black capri pants and a crew-neck top, finishing her chic airport look with Chanel sunglasses and a blue headscarf. Pictured: margot robbie,Image: 1149063409, License: Rights-managed, Restrictions: -AUS, -NZL, Model Release: no , Pictured: margot robbie
Margot Robbie-t november 4-én fényképeztek le a sydney-i repülőtéren
Forrás: Profimedia

A Chanel történelmi divatbemutatóra készül Ausztráliában

A Chanel Cruise/Resort 2026–27-es kollekciójának bemutatója az ausztrál divatélet egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik. A francia divatház ritkán viszi nemzetközi kifutóshow-it Ausztráliába, ezért a helyszínválasztással Sydney olyan világvárosok sorába kerül, mint Miami, Szingapúr, Dubaj és Szöul, ahol korábban szintén rendeztek hasonló exkluzív bemutatókat. A program november 4-én egy zártkörű VIP-eseménnyel kezdődik a manlyi Shelly Beachen, a fő divatbemutatót pedig november 5-én tartják. A vendégek között várhatóan Nicole Kidman, lánya, Faith Margaret, Jacob Elordi és Kylie Minogue is feltűnik. Margot Robbie 2018 márciusában lett a Chanel márkanagykövete.

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