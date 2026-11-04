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Felismerhetetlen a 62 éves Bridget Fonda − Friss paparazzifotón a drámai súlyváltozása

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Lesifotók készültek a színésznőről. Bridget Fonda hosszú évek óta kerüli a reflektorfényt, most azonban látványosan megváltozott külsővel jelent meg Los Angelesben.

Évek óta visszavonultan él Hollywood egykori kedvence, így nem csoda, ha valahol megjelenik, a lesifotósok azonnal lecsapnak rá. Egy időben Bridget Fonda jónéhány kilót felszedett, amiért kapott hideget-meleget, most azonban vékonyabb, mint valaha. 

09/13/2022 EXCLUSIVE: Bridget Fonda is pictured on a rare outing in Los Angeles. The 58 year old American former actress was spotted out shopping for some paving stones and landscape supply store. Bridget was photographed for the first time in twelve years earlier this year. **VIDEO AVAILABLE** sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
2022-ben még egészen másképp nézett ki Bridget Fonda.
Forrás: TIDLA-71

Bridget Fonda Los Angelesben esett a lesifotósok „áldozatául”

A színésznő vasárnap, november 1-jén tűnt fel Los Angelesben. Bridget Fonda fekete nadrágot, bézs felsőt és kigombolt, sárga inget és fehér sportcipőt viselt. Haját hátrafogta, így az arcát is jól lehetett látni. Fonda az elmúlt években állítólag körülbelül 45 kilogrammot fogyott. Hogy mi okozta a súlyának változását, nem tudni. 

11/02/2026 EXCLUSIVE: Bridget Fonda shows off her fit figure while stepping out with a friend in Los Angeles. The former American actress wore a yellow jacket, white blouse, black trousers, and white trainers. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Bridget Fonda 2026 november 1-jén. 
Forrás: TIDLA-71

Nem akar visszatérni Hollywoodba, a civil életet választotta

A színésznő évtizedekkel ezelőtt a hollywoodi filmipar egyik ismert arca volt, számos sikeres produkcióban szerepelt. Több rangos elismerésre is jelölték, köztük Golden Globe-díjra az 1989-es Scandal című filmben nyújtott alakításáért. 

Bridget Fonda a kétezres évek elején fokozatosan visszavonult a filmezéstől, 2003-ban ment feleségül Danny Elfman zeneszerzőhöz, közös fiuk, Oliver 2005-ben született meg. A színésznőt 2023-ban egy lesifotós kérdezte meg arról, tervezi-e, hogy ismét kamera elé áll. Fonda röviden válaszolt: „Nem, nem hiszem.” Majd azt is hozzátette: „Olyan jó civilnek lenni.”

Döntése egykor nagy port kavart, ugyanis legendás filmes családba született: nagyapja Henry Fonda Oscar-díjas színész volt, édesapja Peter Fonda, a kultikus Szelíd motorosok sztárja, nagynénje pedig Jane Fonda kétszeres Oscar-díjas színésznő.

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