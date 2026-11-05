Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 5., csütörtök Imre

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
brit királyi család

Harry herceg és Meghan Markle már a karácsonyt tervezik: kiderült, hol ünnepelnek idén

brit királyi család Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.11.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nyolc év után először töltheti a karácsonyt az Egyesült Királyságban Harry herceg és Meghan Markle. A sussexi hercegi pár már az ünnepeket tervezi, de a királyi családdal várhatóan ezúttal sem találkoznak.

Harry herceg és Meghan Markle az elmúlt hat évben kaliforniai otthonában, Montecitóban ünnepelte a karácsonyt, idén azonban változtathatnak a megszokott programon. A HELLO! magazin értesülései szerint a házaspár azt tervezi, hogy az Egyesült Királyságban tölti az ünnepeket Meghan édesanyjával, Doria Raglanddel. Erre azonban még Doriának is rá kell bólintania, még nem tudni, hogy ő milyen programot választ.

Harry herceg és Meghan Markle idén ismét Angliában karácsonyoznak
Harry herceg és Meghan Markle idén ismét Angliában karácsonyoznak
Forrás: Darren Staples / AFP

Harry herceg és Meghan Markle nem karácsonyozik a királyi családdal

Korábban arról lehetett hallani, hogy a sussexi hercegi pár visszatér kaliforniai otthonába karácsonyozni, ahol azóta éltek, hogy hat évvel ezelőtt visszaléptek a királyi család dolgozó tagjainak sorából.

A legfrissebb hírek szerint azonban már megkezdték az előkészületeket egy angliai karácsonyra. A HELLO! királyi családdal foglalkozó szerkesztője, Emily Nash korábban az A Right Royal Podcast című műsorban arról beszélt, hogy a házaspár mindenképpen Doriával szerette volna tölteni az ünnepeket, a helyszín volt kérdéses.

Arra viszont kevés az esély, hogy Harryék csatlakoznak a királyi család karácsonyi összejöveteléhez. A The Timesnak egy bennfentes korábban azt mondta, hogy a hercegi pár számára túlságosan kínos és nehéz lenne egy ilyen találkozás. Ráadásul nem is számítanak meghívásra.

November végén az amerikai hálaadás is közeleg, ám a házaspár gyermekeinek, a hétéves Archie hercegnek és az ötéves Lilibet hercegnőnek azon a héten iskolába kell járniuk..

Meghan Markle már hónapok óta készül a karácsonyra

A hercegné az ünnepi időszakra saját életmódmárkája, az As Ever új termékeivel is készül. Korábban elárulta, hogy már júniusban megkezdte a karácsonyi kollekció bevezetésének szervezését. Az újdonságok között egy különleges adventi naptár is szerepel, amelynek kialakítását a család montecitói otthona ihlette.

A királyi család rajongói arra is számítanak, hogy Harry és Meghan idén ismét közzéteszi hagyományos karácsonyi üdvözlőlapját. Tavaly két meghitt családi fotót is megosztottak. Az egyik képen gyermekeikkel együtt pózoltak montecitói birtokuk gyönyörű kertjének egyik hídján. Ez eltért a korábbi szokásuktól, hiszen az előző években a karácsonyi üdvözlőlapjaikon inkább jótékonysági és társadalmi szerepvállalásukat mutatták meg.

Nyolc éve karácsonyoztak utoljára a királyi családdal

Harry herceg és Meghan Markle legutóbb 2018-ban töltötte a karácsonyt a brit királyi családdal Sandringhamben. Meghan először 2017-ben kapott meghívást a hagyományos családi ünnepre, amikor még Harry menyasszonya volt. Ez akkoriban szokatlan kivételnek számított, mivel a királyi családban általában csak a házasságkötés után vehettek részt a partnerek a karácsonyi összejövetelen. A pár 2018 májusában házasodott össze, és abban az évben ismét együtt ünnepeltek II. Erzsébet királynővel, Fülöp herceggel, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével.

Harry és Meghan 2019-ben már Kanadában ünnepeltek az akkor még kisbaba Archie-val, 2020-ban pedig először töltötték a karácsonyt montecitói otthonukban.

Ezeket olvastad már? 

Eladó Szabó Zsófi gyerekkori otthona: 280 millióért árulja a családja a hatalmas villát

Meghirdették azt a budatétényi villát, amely több mint három évtizeden át Szabó Gyula és családja otthona volt. A 280 millió forintis ingatlanban nőtt fel Szabó Zsófi is.

Kitört a családi háború Michael Jackson öröksége körül − Paris Jackson hatalmas összeget követel

Azt állítja, dollármilliárdokat termel a hagyaték, testvéreivel azonban nem jutnak a nekik szánt pénzhez.

Felismerhetetlen a 62 éves Bridget Fonda − Friss paparazzifotón a drámai súlyváltozása

Lesifotók készültek a színésznőről. Bridget Fonda hosszú évek óta kerüli a reflektorfényt, most azonban látványosan megváltozott külsővel jelent meg Los Angelesben.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu