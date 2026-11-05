Harry herceg és Meghan Markle már a karácsonyt tervezik: kiderült, hol ünnepelnek idén

Harry herceg és Meghan Markle az elmúlt hat évben kaliforniai otthonában, Montecitóban ünnepelte a karácsonyt, idén azonban változtathatnak a megszokott programon. A HELLO! magazin értesülései szerint a házaspár azt tervezi, hogy az Egyesült Királyságban tölti az ünnepeket Meghan édesanyjával, Doria Raglanddel. Erre azonban még Doriának is rá kell bólintania, még nem tudni, hogy ő milyen programot választ.

Harry herceg és Meghan Markle idén ismét Angliában karácsonyoznak

Forrás: Darren Staples / AFP

Harry herceg és Meghan Markle nem karácsonyozik a királyi családdal

Korábban arról lehetett hallani, hogy a sussexi hercegi pár visszatér kaliforniai otthonába karácsonyozni, ahol azóta éltek, hogy hat évvel ezelőtt visszaléptek a királyi család dolgozó tagjainak sorából.

A legfrissebb hírek szerint azonban már megkezdték az előkészületeket egy angliai karácsonyra. A HELLO! királyi családdal foglalkozó szerkesztője, Emily Nash korábban az A Right Royal Podcast című műsorban arról beszélt, hogy a házaspár mindenképpen Doriával szerette volna tölteni az ünnepeket, a helyszín volt kérdéses.

Arra viszont kevés az esély, hogy Harryék csatlakoznak a királyi család karácsonyi összejöveteléhez. A The Timesnak egy bennfentes korábban azt mondta, hogy a hercegi pár számára túlságosan kínos és nehéz lenne egy ilyen találkozás. Ráadásul nem is számítanak meghívásra.

November végén az amerikai hálaadás is közeleg, ám a házaspár gyermekeinek, a hétéves Archie hercegnek és az ötéves Lilibet hercegnőnek azon a héten iskolába kell járniuk..

Meghan Markle már hónapok óta készül a karácsonyra

A hercegné az ünnepi időszakra saját életmódmárkája, az As Ever új termékeivel is készül. Korábban elárulta, hogy már júniusban megkezdte a karácsonyi kollekció bevezetésének szervezését. Az újdonságok között egy különleges adventi naptár is szerepel, amelynek kialakítását a család montecitói otthona ihlette.

A királyi család rajongói arra is számítanak, hogy Harry és Meghan idén ismét közzéteszi hagyományos karácsonyi üdvözlőlapját. Tavaly két meghitt családi fotót is megosztottak. Az egyik képen gyermekeikkel együtt pózoltak montecitói birtokuk gyönyörű kertjének egyik hídján. Ez eltért a korábbi szokásuktól, hiszen az előző években a karácsonyi üdvözlőlapjaikon inkább jótékonysági és társadalmi szerepvállalásukat mutatták meg.