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Eladó Szabó Zsófi gyerekkori otthona: 280 millióért árulja a családja a hatalmas villát

luxus Szabó Gyula Szabó Zsófi
Life.hu
2026.11.04.
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Meghirdették azt a budatétényi villát, amely több mint három évtizeden át Szabó Gyula és családja otthona volt. A 280 millió forintis ingatlanban nőtt fel Szabó Zsófi is.

Eladásra kínálják a 2014-ben elhunyt Kossuth-díjas színművész, Szabó Gyula egykori házát. A Nemzet Színésze második feleségével, Pálmával 1992-ben vásárolta meg a budatétényi ingatlant, amelyet később kibővítettek. A kétszintes, 325 négyzetméteres, hét és fél szobás villát most 280 millió forintért hirdették meg – számolt be róla a Story.hu.

Eladó Szabó Zsófi gyerekkori otthona
Eladó Szabó Zsófi gyerekkori otthona
Forrás: Mediaworks

Szabó Gyulának eleinte egyáltalán nem tetszett a környék

Amikor Szabó Gyula és felesége először megnézte a házat, az épület még csak 80 négyzetméteres volt, megjelenésében egy régi kúriára emlékeztetett. A színésznek pedig a környék sem tetszett, az utcák akkoriban sárosak és rendezetlenek voltak, járdák sem épültek még, ezért az első látogatáskor állítólag az autóból sem akart kiszállni. Szabó zsófi édesanyja, Pálma viszont látott valamit az ingatlanban, és végül meggyőzte férjét, hogy megéri megvásárolni. A következő öt évben teljesen átépítették és korszerűsítették a házat, amelyből végül egy 325 négyzetméteres, kétszintes villa lett.

Fedett medence és szauna is van Szabó Zsófi édesapjának villájában

A családi ház egyik legkülönlegesebb része a fedett medence, amelyet a színész kérésére alakítottak ki. Felesége kezdetben nem rajongott az ötletért, később azonban belátta, hogy jó döntés volt megépíteni. Szabó Gyula ugyanis nem szeretett utazni, sokkal szívesebben pihent otthon, családja körében. A medence mellett szauna és tágas kert is rendelkezésükre állt, így a villa tökéletes helyszín volt a pihenéshez, a családi programokhoz és a baráti összejövetelekhez. Szabó Gyula özvegye még most is itt él a fiával, Gyulával, menyével és unokájával. Azt egyelőre nem tudni, hova költöznek az eladás után. 

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