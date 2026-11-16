Hét év után megkérték a magyar színésznő kezét: megható vallomást tett a vőlegény

Eke Angéla és Budavári Balázs életében egymást követik az örömteli események. A színésznő szeptemberben tudatta a nyilvánossággal, hogy ismét édesanya lesz, most pedig az is kiderült, hogy párjával az esküvőre készülhetnek. A rendező hét év után kérte meg a színésznő kezét, az eljegyzésről pedig mindketten beszámoltak a közösségi oldalukon.

Eke Angéla színésznőt eljegyezték

Fotó: Borsonline

Eke Angéla száz évet is várt volna a lánykérésre

A színésznő boldogan mondott igent, és azt is elárulta, hogy sokkal tovább is hajlandó lett volna várni erre a pillanatra.

„Lánykérés.. a nyelvben is benne van, hogy meg kell várnunk, amíg a fiú megkér. Meg lettem kérve és erről nem én posztoltam, hanem Budavari Balázs. Megírta az útját, pedig nagyon softosan él nyilvános magánéletet. De ezt most úgy megírta. Hát igen, pont úgy ahogy ő tudja! Ő Budavári Balázs, a vőlegényem, száz évet is vártam volna rá! Végül elég lett kevesebb” – írta Eke Angéla.

Fájdalmas veszteség után érkezett az örömhír

A pár boldogságát korábban súlyos tragédia árnyékolta be. Eke Angéla korábban elveszítette a kisbabáját. A színésznő pedig nem is tudta felfogni, mi történik vele. A nehéz időszak után szeptemberben jelentették be, hogy ismét gyermeket várnak.

Budavári Balázs elárulta, miért halogatta a lánykérést

A rendező hosszú, személyes bejegyzésben vallotta be, hogy már jóval korábban szerette volna feleségül venni a színésznőt, mégsem tudta rászánni magát a lánykérésre.

„Bárcsak már rég megkértem volna Angi kezét. (...) Pedig semmi sem volt egyértelműbb: mióta ismerem, minden nappal biztosabb lettem abban, hogy egyszer ő lesz a feleségem, közös otthont építünk, együtt írjuk meg az első nagyjátékfilmünket és együtt válunk szülővé” – fogalmazott.

Mint írta, a közös terveik közül végül éppen a házasság felé vezető lépést halogatta a legtovább. Elismerte, hogy megijedt az elköteleződéssel járó felelősségtől, és sokáig azzal nyugtatta magát, hogy a gyűrű úgysem változtat semmit a kapcsolatukon. Érdekes módon a gyermekvállalással kapcsolatban soha nem voltak hasonló kétségei. Bejegyzésében elárulta, hogy Angéla már hét hónapos terhes, és ő egyetlen pillanatig sem félt attól, hogy apa lesz.