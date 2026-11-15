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Heti szerelmi horoszkóp: 2026. november 16 - 22.: a Kosnál fellángol a szenvedély, a Bikára párkapcsolati viták várnak

ezotéria párkapcsolat horoszkóp szerelem
Angyal Léna
2026.11.15.
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Féltékenység, titkolózás és családi viták is próbára tehetik a párkapcsolatokat a következő napokban. A heti szerelmi horoszkóp szerint azonban lesznek olyanok, akiknek a szenvedély és az új szerelem lehetősége hoz izgalmakat.

A november 16. és 22. közötti héten a Mars és a Jupiter együttállása felerősítheti az érzelmeket, a feszült bolygóállások pedig könnyen vitákhoz és félreértésekhez vezethetnek. Egyes csillagjegyeknek a féltékenységgel kell megküzdeniük, másoknak a párjuk makacssága vagy a családjuk véleménye okozhat fejtörést. A szinglik számára is tartogathat meglepetéseket ez a hét, de nem árt odafigyelniük arra, kiket engednek közelebb magukhoz. Mutatjuk, mit jósol a heti szerelmi horoszkóp a 12 csillagjegynek.

Heti szerelmi horoszkóp: féltékenység, titkolózás és családi viták is próbára tehetik a párkapcsolatokat a következő napokban
Heti szerelmi horoszkóp: féltékenység, titkolózás és családi viták is próbára tehetik a párkapcsolatokat a következő napokban
Forrás: 123rf

Heti szerelmi horoszkóp: 2026. november 16 - 22.

  • KOS:

Számodra ez a novemberi hét a lobogó szenvedélyről fog szólni. A heted egy Mars-Jupiter együttállással indul. 2 tüzes bolygó tüzes jegyben feltüzel a szó szoros és átvitt értelmében. Aki a közeledben van, azt megégetheted. A „hőfok” okos beállításával elejét veheted felesleges kritikának.

  • BIKA:

Gyakran hajlamos vagy bemerevedni, és nem engedsz a saját igazadból. Ezen a héten felfokozott veszélyt szimbolizálnak fix jegyekben járó bolygók. Összesen 6 kellemetlen fényszög lesz az égen. Ez szokatlanul intenzív, ami szokatlanul merevvé teheti a hozzáállásodat. Aki melletted van, szenvedhet a makacsságodtól.

  • IKREK:

Te nem tudsz kedvesen reagálni, ha a másik manipulál, és érzelmi zsarolásra gyanakszol. Ezen a héten szerdán és csütörtökön diszharmonikus fényszögek szerint hajlamos leszel félreérteni a másik elgyengülését. Ne legyél abban biztos, hogy ő a panaszkodással rá akar venni valamire…

  • RÁK:

Az anyagiak szinte mindig minden kapcsolatban kínosnak számítanak. Kivéve, ha önállóan gazdálkodsz. Ebben az esetben nem kell engedélyt kérned. Ha párkapcsolatban élsz, akkor sem kötelező egy kasszán lennetek. A heti feszült fényszögek feszültséget jeleznek a pénz miatt. Ezt valahogyan ki kell küszöbölnöd.

  • OROSZLÁN:

A zerdai és a csütörtöki kellemetlen fényszögek a családod nemtetszését szimbolizálják. Ez akkor is érzékenyen érint, ha van párod, és akkor is, ha nincs. Nem szoktál engedélyt kérni a családodtól, de jól esik a támogatásuk. Ez az egész nem fog megviselni, ha rugalmas és megoldás centrikus maradsz.

  • SZŰZ:

Bár a bolygók a titoktartás kényes témáját feszegeti ezen a héten. De te nem vagy bajban, mert te egyenes ember vagy. Ha a másik fél titkolózik, akkor azt tanácsolják az égi folyamatok, hogy most ne szegezd neki a kérdést! Inkább várj kicsit!

  • MÉRLEG:

A párod féltékennyé válhat, ha egy baráttal túl sokat törődsz. Ha nincs párod, akkor az, aki azzá akar válni. Te olykor túlzásba esel, amikor valaki segítségre szorul. Képes vagy a saját érdekeidet háttérbe szorítani. Ez egy szép és nemes tulajdonság, de ugye tudod, hogy reménytelen elvárás a kölcsönösség? Inkább arra az emberre koncentrálj, aki képes adni, illetve visszaadni!

  • SKORPIÓ:

A munkahelyeden és/vagy a jövővel kapcsolatos terveidben olyan sok fordulat várható, hogy emellett a párkapcsolat háttérbe szorul. Szerinted az, aki szeret, akkor is képes szeretni, ha jégcsapként hideget sugárzol. Gondold át, hogy ez jogos elvárás-e!

  • NYILAS:

Bolygód, a Jupiter együttáll a Marssal az Oroszlánban. Ez védőhálót von köréd. Lepereg rólad minden lehúzó megjegyzés. Csak a dicséretet hallod meg. Sőt azoknak az embereknek a társaságát keresed, akik rajonganak érted. Amennyiben nincs még párod, ez lehet egy párkeresési szempont. De ha van párod, nem biztos, hogy elvárhatod, hogy dicshimnuszt zengjen rólad.

  • BAK:

Neked időnként be kell húzódnod a csigaházadba. Ilyenkor nem szereted, ha zavarnak. A héten a szerdai és a csütörtöki fényszögek a legkellemetlenebbek ebből a szempontból. Kérdés, hogy ki az, aki ért, és megért téged. Ő az, aki méltó, hogy a párod legyen hosszú távon.

  • VÍZÖNTŐ:

Feszült fényszögek jönnek. Ez nem ígér kellemes napokat. Kivéve, ha minden helyzetben mindenáron mindenkivel nyitott és rugalmas leszel. Ez egy olyan kihívás, ami jócskán túlmutat a komfortzónádon. Ettől fejlődhetnél a legtöbbet. És ez az, ami a párod szemében vonzóvá tesz. Ha nincs párod, akkor egy olyan ember csodálkozik rád, aki szeretne közelebb kerülni hozzád.

  • HALAK:

A heti konstellációk szerint kicsúszol azoknak a kezéből, akik mereven ragaszkodnak elvekhez. Te nem érted a merev hozzáállást, ők nem értik a rugalmasságodat. Mi lesz ebből? Káosz, vagy kölcsönös közeledés? Az idő eldönti.

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