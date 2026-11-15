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PR cikk

Egyszerű mozgásforma, amely közösséget épít. – Gyalogolj ősszel is!

PR cikk gyaloglás élmény
Life
2026.11.15.
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Gyalogló világ

Társas kapcsolatokra minden embernek szüksége van. A mai rohanó világban ezzel szemben a kapcsolattartás gyakran az online térben zajlik, csökkennek a személyes találkozások. Pedig fontos lenne ezek fenntartása, hiszen a gesztusok, a mimika, a hangszín és a közösen megélt pillanatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük egymást. Erősítsük barátaink, családtagjaink között a köteléket közös őszi sétával vagy túrázással, mellyel nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségünk megőrzéséért is sokat tehetünk. Válasszuk a gyaloglást rendszeres aktivitásként és élvezzük jótékony hatásait! 

Cropped image of two young girls wearing coats and sneakers walking together at the autumn forest
Forrás: app.envato.com
  • Ez mindenkinek jó

A gyaloglás különösebb eszközt, anyagi ráfordítást nem igénylő mozgásforma. Számos jótékony hatással rendelkezik. Mindenki számára könnyen teljesíthető, sőt a táv és a tempó megválasztásával a közösség összetételéhez, edzettségi szintjéhez igazítható szabadidősportos aktivitás. Ehhez kapcsolódóan a MAGYAR SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG VILÁG GYALOGLÓ (HÓ)NAP díjmentes, országos programsorozata egész októberben a gyaloglást állította fókuszba. Tanintézmények és bölcsődék, különböző közösségek, nyugdíjas szervezetek közösen megtapasztalhatták a mozgásforma jótékony hatásait és akár közösséget építhettek a gyaloglás eszközével. 

  • Élmény a szemnek

A rengeteg kommunikációs és digitális zaj, amely körbevesz minket, hat a mentális egészségünkre. Néha nem árt ebből kicsit kilépni. Kitűnő választás erre a séta a természetben, barátokkal vagy családdal. Az ilyen alkalmakkor a stresszszint csökken, társaságban a kapcsolatok erősödnek. A természetben eltöltött idő, a napsütés, a színek szépsége pedig frissítően hat a hangulatunkra. Egy kellemes séta után javul a közérzetünk, rendeződnek a gondolataink.

Female traveler with a backpack shows the direction of travel, going camping in nature,view from the back, hiking in the forest, autumn landscape
Forrás: app.envato.com
  • Fokozatosság és rendszeresség

A gyaloglás egyik legnagyobb előnye, hogy egy kényelmes cipőn túl nem igényel különösebb rákészülést. Illesszük be egyszerűen a mozgást a hétköznapokba: 

Kezdjünk rövid sétákkal! Napi 10–15 perc is jó kiindulópont lehet, ennek mértékét idővel növelhetjük. 

Válasszunk kellemes útvonalat! Egy park, egy zöldövezet vagy egy csendes utca még élvezetesebbé teheti a mozgást.

Találjunk megfelelő tempót! A gyaloglási sebesség változtatásával a sétát közepes intenzitású aktivitássá is tehetjük. Figyeljünk saját állapotunkra és itt is tartsuk szem előtt a fokozatosságot! 

Tegyük a napunk részévé! Sétálhatunk ebédszünetben, munka után vagy esti kikapcsolódás részeként akár a családtagokkal a lakókörnyezetünkhöz közel.

Keressünk ehhez társat! Közös sétával egyszerre támogathatjuk fizikai és mentális jóllétünket, társas kapcsolatainkat. 

Multi-Generation Family Enjoying Walk Along Autumn Woodland Path Together
Forrás: app.envato.com

A program támogatója a Szerencsejáték Zrt.

A program az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg. 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu