A hideg idő beköszöntével a bőrünk állapota is megváltozik. A kinti száraz, hideg levegő, a fűtött helyiségek és a gyakori zuhanyzás egyaránt hozzájárulhatnak a bőr nedvességvesztéséhez, és gyengíthetik annak természetes védekezőképességét. A bőr kiszáradhat, feszülhet, fakóvá válhat, az apró ráncok pedig sokkal feltűnőbbek lesznek. Az életkor előrehaladtával a bőrszárazság is nagyobb gondot okoz, ezért télen különösen fontos, hogy az évszakhoz igazítsuk a bőrápolási szokásainkat.

Télen szárazabb, érdesebb lehet a bőrünk

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Sokan ilyenkor még több ránctalanító hatóanyagot vetnek be, gyakrabban radírozzák az arcukat, vagy komolyabb bőrápolási rutinnal próbálják megőrizni bőrük fiatalságát. Csakhogy a túlzásba vitt ápolás többet árthat, mint használ. Három olyan hibát is elkövethetünk, amelyek télen látványossá tehetik a bőröregedés jeleit.

3 bőrápolási hiba, ami télen látványosabbá teszi a ráncokat

1. Túl forró vízben zuhanyozunk

Egy hideg téli napon kevés kellemesebb dolog van egy hosszú, forró zuhanynál, a bőrünknek azonban korántsem teszünk ezzel jót. A magas hőmérsékletű víz károsíthatja a bőr természetes zsírrétegét, és fokozhatja a kiszáradást. Ez különösen télen jelent problémát, amikor a bőr védőrétegét a hideg és a száraz levegő egyébként is megviseli.

A nedvességhiány nem csupán kellemetlen feszülő érzést okozhat. A kiszáradt bőr felszíne érdesebbé válik, a finom vonalak és apró ráncok pedig jobban kirajzolódnak. Arcunk emiatt fáradtabbnak, ráncosabbnak tűnhet. Az sem mindegy, mikor használunk testápolót. A bőrgyógyászok azt javasolják, hogy még az enyhén nedves bőrre vigyük fel a krémet, úgy jobban hasznosul.

Mit tehetünk helyette? Forró víz helyett langyos vízzel zuhanyozzunk, utána pedig ne dörzsöljük, hanem finoman itassuk fel a nedvességet a bőrünkről. Ezután lehetőleg azonnal használjunk gazdagabb, tápláló testápolót.

2. Túl sok ránctalanító hatóanyagot használunk egyszerre

Retinol, C-vitamin, AHA- és BHA-savak, enzimek, peptidek – ma már rengeteg olyan hatóanyag közül választhatunk, amelyek a bőröregedés jeleinek mérséklését ígérik. Csábító lehet egy intenzívebb, téli arcápolási program bevezetése, ám ha túl sok készítményt használunk egyszerre, az sem jó, nagyon megterheli a bőrt.