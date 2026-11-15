Megszabadíthatja a testet a mikroműanyagoktól ez az étel: az elkészítése pofonegyszerű

A kimchi fermentált zöldségekből készülő hagyományos koreai étel, amelyet régóta az egészséges táplálkozás egyik értékes elemeként tartanak számon. A benne található tejsavbaktériumokról már korábban kimutatták, hogy kedvezően hatnak a bélflórára, és hozzájárulhatnak az immunrendszer megfelelő működéséhez. Egy kutatás a kimchi egy eddig kevésbé ismert tulajdonságára is felhívta a figyelmet.
A műanyagrészecskéket is megköthetik a kimchi baktériumai
A dél-koreai Kimchi Intézet szakemberei egy, a fermentált ételből kinyert baktériumtörzset vizsgáltak. Arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a mikroorganizmusok képesek-e megkötni a szervezetbe kerülő, rendkívül apró műanyagrészecskéket. A laboratóriumi kísérletek és a bélrendszer működését utánzó vizsgálatok biztató eredményt hoztak: a baktériumok hozzátapadtak a nanoműanyagokhoz, ezzel pedig elősegíthetik azok távozását a szervezetből. Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy a kimchi fogyasztása bizonyítottan megtisztítja az emberi szervezetet a mikroműanyagoktól. Ennek igazolásához további kutatásokra van szükség.
A felfedezés ugyanakkor más fermentált élelmiszerek vizsgálata előtt is megnyithatja az utat. A kutatások eredményei alapján elképzelhető, hogy a savanyú káposztában vagy a kovászos uborkában található baktériumok is rendelkeznek hasonló tulajdonságokkal.
Így készül az eredeti koreai kimchi: mutatjuk a klasszikus receptet
A kimchi a koreai konyha egyik legismertebb fogása, amely különleges, csípős ízével egyre több országban hódít. Ha még nem kóstoltad, készítsd el otthon, sokkal finomabb, mint a bolti változatok. A fermentált, vagyis erjesztett zöldségekből készülő koreai specialitást gyakran emlegetik szuperélelmiszerként.
Házi kimchi – a klasszikus koreai recept
Hozzávalók (8–12 adaghoz):
- 2–3 kisebb fej kínai kel (összesen kb. 2 kg)
- 200 g durva szemű tengeri só
- 2 csokor újhagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 1 körülbelül 4 cm-es darab friss gyömbér
- 100 g durvára tört szárított csilipaprika
- 1–2 evőkanál halszósz vagy szójaszósz
- 1 evőkanál barna cukor
- 1 evőkanál só
Elkészítési idő: körülbelül 70 perc aktív munka, valamint 9–12 nap pihentetés és érlelés.
A kimchi elkészítése lépésről lépésre
1. A kínai kel külső leveleit távolítsuk el, majd a fejeket hosszában vágjuk félbe. A félbevágott kelleveleket a vágott felükkel felfelé helyezzük egy nagy tálba, és a levelek közé egyenletesen szórjuk be a durva tengeri sót.
2. A kelre tegyünk tányérokat nehezéknek, majd öntsünk rá annyi vizet, hogy teljesen ellepje. Takarjuk le tiszta konyharuhával, és szobahőmérsékleten hagyjuk állni 24 órán át.
3. Közben készítsük el a fűszerpasztát. Az újhagymát tisztítsuk meg és vágjuk apróra. A fokhagymát és a gyömbért hámozzuk meg, majd finomra aprítva keverjük össze az újhagymával, a csilivel, a hal- vagy szójaszósszal, a barna cukorral és az egy evőkanál sóval.
4. A beáztatott kínai kelt csepegtessük le, majd a levelek közül alaposan mossuk ki a sót. Ismét hagyjuk lecsepegni, végül óvatosan nyomkodjuk ki belőle a felesleges vizet.
5. A kelleveleket alaposan forgassuk össze a fűszerpasztával, ügyelve arra, hogy a keverék a levelek közé is jusson. Ezután a kelrészeket nyomjuk össze, és szorosan helyezzük egy fermentálóedénybe vagy egy megfelelő méretű, lazán ráilleszthető fedelű tálba.
6. Tegyük rá a fedőt, és szobahőmérsékleten hagyjuk erjedni 24 órán keresztül.
7. Ezután az edényt helyezzük a hűtőszekrénybe, ahol további 7–10 napig érleljük a kimchit. Ez idő alatt a fedelet ne nyissuk fel.
8. Az érlelési idő leteltével kóstoljuk meg. Ha az íze még nem elég intenzív, hagyjuk tovább fermentálódni. Amikor elérte a kívánt ízt, már fogyasztható is.
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