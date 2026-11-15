Megszabadíthatja a testet a mikroműanyagoktól ez az étel: az elkészítése pofonegyszerű

A kimchi fermentált zöldségekből készülő hagyományos koreai étel, amelyet régóta az egészséges táplálkozás egyik értékes elemeként tartanak számon. A benne található tejsavbaktériumokról már korábban kimutatták, hogy kedvezően hatnak a bélflórára, és hozzájárulhatnak az immunrendszer megfelelő működéséhez. Egy kutatás a kimchi egy eddig kevésbé ismert tulajdonságára is felhívta a figyelmet.

A mikroműanyag mindannyiunk szervezetében ott van, a kimchi segíthet ennek ürülésében

Forrás: 123rf

A műanyagrészecskéket is megköthetik a kimchi baktériumai

A dél-koreai Kimchi Intézet szakemberei egy, a fermentált ételből kinyert baktériumtörzset vizsgáltak. Arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a mikroorganizmusok képesek-e megkötni a szervezetbe kerülő, rendkívül apró műanyagrészecskéket. A laboratóriumi kísérletek és a bélrendszer működését utánzó vizsgálatok biztató eredményt hoztak: a baktériumok hozzátapadtak a nanoműanyagokhoz, ezzel pedig elősegíthetik azok távozását a szervezetből. Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy a kimchi fogyasztása bizonyítottan megtisztítja az emberi szervezetet a mikroműanyagoktól. Ennek igazolásához további kutatásokra van szükség.

A felfedezés ugyanakkor más fermentált élelmiszerek vizsgálata előtt is megnyithatja az utat. A kutatások eredményei alapján elképzelhető, hogy a savanyú káposztában vagy a kovászos uborkában található baktériumok is rendelkeznek hasonló tulajdonságokkal.

Így készül az eredeti koreai kimchi: mutatjuk a klasszikus receptet

A kimchi a koreai konyha egyik legismertebb fogása, amely különleges, csípős ízével egyre több országban hódít. Ha még nem kóstoltad, készítsd el otthon, sokkal finomabb, mint a bolti változatok. A fermentált, vagyis erjesztett zöldségekből készülő koreai specialitást gyakran emlegetik szuperélelmiszerként.

Házi kimchi – a klasszikus koreai recept

Hozzávalók (8–12 adaghoz):

2–3 kisebb fej kínai kel (összesen kb. 2 kg)

200 g durva szemű tengeri só

2 csokor újhagyma

4 gerezd fokhagyma

1 körülbelül 4 cm-es darab friss gyömbér

100 g durvára tört szárított csilipaprika

1–2 evőkanál halszósz vagy szójaszósz

1 evőkanál barna cukor

1 evőkanál só

Elkészítési idő: körülbelül 70 perc aktív munka, valamint 9–12 nap pihentetés és érlelés.