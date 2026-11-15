Oroszlán marcangolt halálra egy 19 éves fiút egy TikTok-videó forgatása közben

A BBC beszámolója szerint a tragédia a pakisztáni Lahor egyik farmján történt. Az áldozat egy Talha nevű, 19 éves fiatalember, aki édesapjával és testvérével együtt dolgozott a gazdaságban. A farmra Noman Hassan influenszer azért érkezett, hogy TikTok-videót készítsen az ott tartott oroszlánnal. A férfit az Instagramon 2,5 millióan, a TikTokon pedig 292 ezren követik.

Oroszlán marcangolt halálra egy 19 éves fiút Pakisztánban - Képünk illusztráció

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A BBC által megszerzett rendőrségi dokumentumok szerint Hassan azt kérte, hogy az oroszlánt a felvétel kedvéért engedjék ki a ketrecéből. Miután ez megtörtént, és Noman Hassan elkezdte a videózást, az oroszlán rátámadt a farmon dolgozójára, Talhára. A támadást a fiú édesapja és testvére is végignézte. Hassan a súlyosan sérült fiatalembert azonnal kórházba szállította, Talha azonban belehalt a sérüléseibe.

Azt hazudták, hogy kutya ölte meg a fiút

A tragédia után a farm tulajdonosa és Noman Hassan megpróbálta eltitkolni a történteket. A lahori rendőrség szerint azt állították, hogy a fiatalember halálát kutyatámadás okozta. Azonban gyorsan kiderült a hatóságok számára, hogy ez nem igaz. A farm tulajdonosát és az influenszert is letartóztatták, az állatot pedig a vadon élő állatok felügyeletéért felelős hatóságok vették gondozásba.

A rendőrség most azt vizsgálja, hogy a farm tulajdonosának megvoltak-e a szükséges engedélyei az állattartáshoz, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Arra is keresik a választ, hogy korábban történt-e bármilyen mulasztás a gazdaságban.

Pakisztánban a magánszemélyek számára is engedélyezett a vadállatok, köztük az oroszlánok és a tigrisek tartása. Ehhez azonban regisztrálni kell az állatokat, és egyenként 50 ezer pakisztáni rúpiát (55-60 ezer forint) kell fizetni utánuk. Lakóházakban és városi területeken ugyanakkor általában tilos ilyen állatokat tartani.

„A TikTok iránti szenvedély nem lehet fontosabb egy ember életénél. Senki sem veszélyeztetheti mások életét pusztán a hobbija vagy a szórakozás kedvéért” – nyilatkozta a lahori rendőrség szóvivője, aki azt is hangsúlyozta, hogy minden lehetséges mulasztást kivizsgálnak.