Meglepő összefüggést találtak az autizmus és a fejfájás között – erre érdemes figyelni

A kutatók amerikai egészségügyi adatok alapján vizsgálták, milyen gyakran fordul elő fejfájás és migrén autizmussal élőknél. Az eredmény szerint a fejfájás aránya magasabb volt az autista gyerekek körében, mint azoknál, akiknél nem áll fenn autizmus. Egy nagy egészségügyi adatbázisban a migrén is gyakoribbnak bizonyult: az autizmussal élőknél 3,1 százalékos, míg a többieknél 2 százalékos arányt találtak.

Lehet, hogy az autizmus okozza a gyakori fejfájást gyerekkorban?

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Nem csak a fejfájás miatt érdekes a felfedezés

A kutatók szerint a háttérben több tényező is állhat, és egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy maga az autizmus okozza a gyakoribb fejfájást. Az autizmushoz gyakran társul eltérő érzékelés, így a fájdalom megélése és kifejezése is más lehet.

Ez különösen fontos azoknál a gyerekeknél, akik nehezebben tudják szavakkal elmondani, mit éreznek. A fejfájás ilyenkor akár ingerlékenységben, visszahúzódásban vagy megváltozott viselkedésben is megjelenhet, ezért könnyebb lehet más okot keresni mögötte. Korábbi kutatások szintén arra utaltak, hogy a fejfájás és a migrén fontos, de sokszor aluldiagnosztizát probléma lehet az autizmussal élők körében.

Nem csak az autizmus és a fejfájás között lehet összefüggés

Egy másik, 2026-os vizsgálatban olyan gyerekeket és kamaszokat is megfigyeltek, akik fejfájás miatt kerültek szakrendelésre. A kutatás az autizmus mellett ADHD- és kényszerbetegséghez kapcsolódó tüneteket is vizsgálta, és azt találta, hogy a fejfájással küzdő fiataloknál több ilyen tünet is megjelenhet.

A lényeg tehát nem az, hogy minden autista gyermeknél fejfájásra kell számítani, hanem az, hogy a visszatérő panaszokat érdemes észrevenni és komolyan venni. Egy egyszerűnek tűnő fejfájás ugyanis néha többet árulhat el arról, hogyan érzi magát a gyermek, mint elsőre gondolnánk.

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