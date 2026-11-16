Oldd meg a képrejtvényt: egy bagoly bújt el a képen – csak a sasszeműek találják meg 9 másodperc alatt

Ezen a képrejtvényen egy családot láthatsz, akik éppen együtt vásárolnak az üzletben. A polcok, az áruk és a szereplők között azonban valahol megbújik egy apró bagoly is. Nem feltétlenül ott érdemes keresned, ahol elsőre feltűnne, ezért figyelj minden apró részletre!
Készen állsz a kihívásra?
Nézd meg alaposan a képet!
Próbáld meg 9 másodperc alatt megtalálni a baglyot!
Ne görgess tovább, amíg nem adtál magadnak egy esélyt!
Hol rejtőzik a bagoly?
Indulhat a visszaszámlálás: 3… 2… 1… Rajt!
Ne hagyd, hogy eltereljék a figyelmedet a színes termékek és a vásárlók. A bagoly ügyesen beleolvad a környezetébe, így könnyen átsiklik rajta a tekinteted. Ha elsőre nem sikerült megtalálnod, ne add fel, nézd át még egyszer a képet!
Lejárt az idő? Akkor jöjjön a képrejtvény megoldása!
A bagoly a kép jobb alsó részén rejtőzik, a zöldséges pult alatt. Egy kartondobozból kukucskál ki, közvetlenül a salátás láda mellett. Ha sikerült kiszúrnod mindössze kilenc másodperc alatt, igazán jó a megfigyelőképességed! Ha nem, ne aggódj: most már te is tudod, hová kellett volna nézned.
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