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kihívás

Oldd meg a képrejtvényt: egy bagoly bújt el a képen – csak a sasszeműek találják meg 9 másodperc alatt

kihívás kép bagoly
Life.hu
2026.11.16.
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Ez a szupermarketben játszódó feladvány elsőre egyszerűnek tűnik, de az elrejtett bagoly megtalálása már korántsem olyan könnyű. A kihívás különösen izgalmas, hiszen a képrejtvény megoldására mindössze 9 másodperced!

Ezen a képrejtvényen egy családot láthatsz, akik éppen együtt vásárolnak az üzletben. A polcok, az áruk és a szereplők között azonban valahol megbújik egy apró bagoly is. Nem feltétlenül ott érdemes keresned, ahol elsőre feltűnne, ezért figyelj minden apró részletre!

képrejtvény
 

Készen állsz a kihívásra?

Nézd meg alaposan a képet!

Próbáld meg 9 másodperc alatt megtalálni a baglyot!

Ne görgess tovább, amíg nem adtál magadnak egy esélyt!

Hol rejtőzik a bagoly?

Indulhat a visszaszámlálás: 3… 2… 1… Rajt!

Ne hagyd, hogy eltereljék a figyelmedet a színes termékek és a vásárlók. A bagoly ügyesen beleolvad a környezetébe, így könnyen átsiklik rajta a tekinteted. Ha elsőre nem sikerült megtalálnod, ne add fel, nézd át még egyszer a képet!

Lejárt az idő? Akkor jöjjön a képrejtvény megoldása!

képrejtvény
Találd meg a baglyot a képrejtvényen!
Forrás: jagranjosh.com

A bagoly a kép jobb alsó részén rejtőzik, a zöldséges pult alatt. Egy kartondobozból kukucskál ki, közvetlenül a salátás láda mellett. Ha sikerült kiszúrnod mindössze kilenc másodperc alatt, igazán jó a megfigyelőképességed! Ha nem, ne aggódj: most már te is tudod, hová kellett volna nézned.

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