Meghalt Madonna és Diana hercegné sztárfodrásza: John Frieda 75 éves volt

John Frieda haláláról kedden este, november 3-án számoltak be szalonjának Instagram-oldalán. A közlemény szerint a 75 éves sztárfodrász békésen, családja körében hunyt el. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt John Frieda sztárfodrász

Forrás: Instagram

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy szeretett Johnunk békésen, családja körében elhunyt” – olvasható a bejegyzésben, amelyben Friedát nemcsak mentorként, hanem a fodrászszakma igazi ikonjaként méltatták.

Mostohalánya, Asia Agnelli Lagrange is megerősítette a hírt: „Ma elveszítettük a világ legjobb emberét” – írta.

John Frieda nem akart fodrász lenni

John Frieda 1951. július 9-én született Alan Howard Frieda néven, az angliai Kentonban. Felmenői közül többen is fodrászok voltak: édesapja Ealingben vezetett szalont, nagyapja pedig a londoni Fleet Streeten dolgozott borbélyként. Ő maga azonban fiatalon nem akart fodrász lenni, erről 1999-ben az Independentnek is beszélt.

Végül mégis a londoni House of Leonard szalonban kezdett dolgozni, ahol hamar Lewis Leonard asszisztense lett. Már dolgozott a szalonban egy Alan nevű fodrász, ezért Frieda az édesapja nevét, a Johnt kezdte használni. Tehetsége hamar megmutatkozott, nem telt el sok idő, és világsztárok haját készíthette. Többek között Twiggy és Mick Jagger is vendégei voltak.

Egy legendás frizurával alapozta meg a sikerét

John Frieda pályafutásának egyik meghatározó éve 1976 volt. Joanna Lumley színésznő a The New Avengers című sorozatban alakított szerepéhez fiús frizurát szeretett volna, Frieda pedig megalkotta a később híressé vált, Purdey néven ismert fazont.

Ugyanebben az évben, mindössze 25 évesen megnyitotta első saját fodrászszalonját.

Később Gail Federici amerikai üzletasszonnyal közösen hajápolási termékek fejlesztésébe kezdett. Az volt az elképzelésük, hogy a különböző hajtípusok eltérő ápolást igényelnek. 1988-ban piacra dobták a göndörödő, szöszösödő haj kezelésére kifejlesztett Frizz-Ease termékcsaládot, amely hatalmas sikert hozott. Tíz évvel később, 1998-ban megjelent a szőke hajra kifejlesztett Sheer Blonde is.