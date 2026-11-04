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Meghalt Madonna és Diana hercegné sztárfodrásza: John Frieda 75 éves volt

legenda Diana hercegné fodrász
Horváth Angéla
2026.11.04.
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75 éves korában meghalt John Frieda brit sztárfodrász, akinek nem csak frizurái, hanem hajápolási termékei is világszerte ismertek voltak. A hírességek kedvenc fodrászának halálhírét november 3-án jelentették be a közösségi médiában.

John Frieda haláláról kedden este, november 3-án számoltak be szalonjának Instagram-oldalán. A közlemény szerint a 75 éves sztárfodrász békésen, családja körében hunyt el. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt John Frieda sztárfodrász
Meghalt John Frieda sztárfodrász
Forrás: Instagram

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy szeretett Johnunk békésen, családja körében elhunyt” – olvasható a bejegyzésben, amelyben Friedát nemcsak mentorként, hanem a fodrászszakma igazi ikonjaként méltatták.

Mostohalánya, Asia Agnelli Lagrange is megerősítette a hírt: „Ma elveszítettük a világ legjobb emberét” – írta.

 

John Frieda nem akart fodrász lenni

John Frieda 1951. július 9-én született Alan Howard Frieda néven, az angliai Kentonban. Felmenői közül többen is fodrászok voltak: édesapja Ealingben vezetett szalont, nagyapja pedig a londoni Fleet Streeten dolgozott borbélyként. Ő maga azonban fiatalon nem akart fodrász lenni, erről 1999-ben az Independentnek is beszélt.

Végül mégis a londoni House of Leonard szalonban kezdett dolgozni, ahol hamar Lewis Leonard asszisztense lett. Már dolgozott a szalonban egy Alan nevű fodrász, ezért Frieda az édesapja nevét, a Johnt kezdte használni. Tehetsége hamar megmutatkozott, nem telt el sok idő, és világsztárok haját készíthette. Többek között Twiggy és Mick Jagger is vendégei voltak.

Egy legendás frizurával alapozta meg a sikerét

John Frieda pályafutásának egyik meghatározó éve 1976 volt. Joanna Lumley színésznő a The New Avengers című sorozatban alakított szerepéhez fiús frizurát szeretett volna, Frieda pedig megalkotta a később híressé vált, Purdey néven ismert fazont.

Ugyanebben az évben, mindössze 25 évesen megnyitotta első saját fodrászszalonját.

Később Gail Federici amerikai üzletasszonnyal közösen hajápolási termékek fejlesztésébe kezdett. Az volt az elképzelésük, hogy a különböző hajtípusok eltérő ápolást igényelnek. 1988-ban piacra dobták a göndörödő, szöszösödő haj kezelésére kifejlesztett Frizz-Ease termékcsaládot, amely hatalmas sikert hozott. Tíz évvel később, 1998-ban megjelent a szőke hajra kifejlesztett Sheer Blonde is.

Frieda 2002-ben eladta hajápolási márkáját a japán Kao vállalatnak, fodrászszalonjait azonban megtartotta. Vendégei között Madonna, Nicole Kidman és Diana hercegné is megfordult.

John Frieda magánélete is sokszor került címlapokra

A sztárfodrász 1976 októberében, a londoni Hampstead anyakönyvi hivatalában vette feleségül Lulu énekesnőt. Az esküvőn Ringo Starr és Elton John is velük ünnepelt. Házasságukból egy fiú született, Jordan.

Amikor John Friedát üzleti ügyei egyre gyakrabban az Egyesült Államokba szólították, a kapcsolatuk megromlot. A fodrász kezdeményezte a különválást, házasságukat pedig 1992-ben bontották fel. Az énekesnő később elmesélte, hogy nagyon fájdalmas volt számára a szakítás. Frieda a Timesnak azt mondta, hogy akkoriban nem akart egyszerűen „Lulu férjeként” ismert lenni.

2002-ben ismerkedett meg Frances Avery Agnellivel, a Fiat-örökös Giovanni Alberto Agnelli özvegyével. Kapcsolatukból két gyermek született, 2019-ben házasodtak össze.

John Friedát felesége, három vér szerinti gyermeke, mostohalánya és két unokája gyászolja.

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