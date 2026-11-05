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Veszélyes terméket hívott vissza a NÉBIH: ezt a darált mákot ne használd fel!

nébih auchan magyarország gilan trading kft darált mák
Life.hu
2026.11.05.
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Az Auchan egyik darált mákját vontak ki a forgalomból a NÉBIH. A termékvisszahívásra azért került sor, mert a megengedettnél magasabb alkaloidtartalmat mutattak ki benne. Ha van otthon ilyen csomag, ne használd fel!

A NÉBIH Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a termékvisszahívás az Auchan darált mák 200 grammos kiszerelését érinti. Nem minden csomag problémás, ezért érdemes alaposan megnézni a lejárati dátumot.

termékvisszahívás mákra
Termékvisszahívás: ezúttal a mákkal van probléma.
Forrás: 123rf

A termékvisszahívásnál a tételszámot és minőségmegőrzési időt kell néni

A kifogásolt termék L49-es tételszámú, és az alábbi minőségmegőrzési időkkel került forgalomba:

  • február 19.
  • március 12.
  • április 14.

A termék gyártója a Gilan Trading Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft. A hatóság azt kéri, hogy a fenti adatokkal megegyező mákot senki ne fogyassza el.

Az érintett csomagokat az Auchan üzleteiben vissza lehet vinni: a gyártó tájékoztatása szerint a visszavételre a NÉBIH közleményének megjelenésétől számított 30 napon belül van lehetőség.

Érdemes tehát most egy pillantást vetni a konyhaszekrényben lapuló mákra: ha a tételszám és a minőségmegőrzési idő is egyezik, ne használd fel, hanem vidd vissza az üzletbe.

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