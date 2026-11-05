Másodszor is anya lett a világhírű énekesnő: édes fotón mutatta meg kisbabáját

Megszületett Katie Melua második kisfia. A világhírű énekesnő még a nyáron jelentette be, hogy ismét gyermeket vár, most pedig a közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy megérkezett a baba. A boldog édesanya olyan fényképet is megosztott, amelyen újszülött kisfiát tartja a karjában.

Megszületett Katie Melua második gyermeke

Forrás: Instagram

Katie Melua azt is elárulta, milyen nevet kapott a kisfia

„Új családtag érkezett… Max megszületett! Nagyon szerencsés vagyok, hogy két gyönyörű kisfiú édesanyja lehetek. Sandro eddig a lehető legjobb nagytestvér, remélem, ez így is marad” – írta az énekesnő a bejegyzésében.

Katie Melua nagyobbik fia, Sandro 2022 decemberében született, és hamarosan betölti a negyedik életévét.

Az énekesnő féltve őrzi a magánéletét

Katie Melua ritkán beszél a magánéletéről, így az sem ismert, ki a gyerekei apja. Az énekesnő korábban James Toseland motorversenyző felesége volt. A sportolóval 2012-ben jegyezték el egymást, majd ugyanazon év szeptemberében Londonban, a Kew Gardens botanikus kertben tartották az esküvőjüket. Házasságuk nyolc évvel később válással végződött. Katie Melua azóta sem közösségi oldalain, sem nyilvános szereplésein nem beszélt a párkapcsolatáról.

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