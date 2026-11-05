Itt a hivatalos bejelentés: így tér vissza Liptai Claudia a TV2 állandó arcaként

Pár napja röppent fel a hír, hogy nagy változások jöhetnek a TV2 reggeli műsorában. Akkor annyit lehetett tudni, hogy három új műsorvezetővel bővülhet a Mokka csapata, köztük egy olyan televíziós személyiséggel, aki korábban éveken át vezette a műsort. Nos, a TV2 bejelentette, Liptai Claudia 15 év után tér vissza a reggeli műsorba.

Liptai Claudia ismét a Mokka csapatát erősíti.

Forrás: TV2

Liptai Claudia újra a Mokka arca lesz

A TV2 bejelentette, 15 év után visszatér a reggeli műsorba Liptai Claudia, ahol az influenszer Henry Kettner lesz a társa, míg más adásokban a stylistként is ismert Holdampf Lindát láthatják majd a nézők Iszak Eszter, Istenes László és Váczi Gergely oldalán − írja a Blikk. A csatorna arról is beszélt, a Mokka régóta piacvezető, tehát nem a márka újratervezése áll a háttérben, hanem a csapat bővítése.

Liptai Claudia a közelmúltig rendszeresen látható volt a TV2 képernyőjén, legutóbb a Sztárban Sztár zsűritagja volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: