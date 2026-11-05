Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 5., csütörtök Imre

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
műsorvezető

Itt a hivatalos bejelentés: így tér vissza Liptai Claudia a TV2 állandó arcaként

műsorvezető liptai claudia mokka tv2 henry kettner
Life.hu
2026.11.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Big Picture médiakonferencián jelentette be a TV2 a nagy hírt. A Mokka műsorvezetői csapata összeállt, Lipai Claudia, a Mokka egykori legendája is közöttük van.

Pár napja röppent fel a hír, hogy nagy változások jöhetnek a TV2 reggeli műsorában. Akkor annyit lehetett tudni, hogy három új műsorvezetővel bővülhet a Mokka csapata, köztük egy olyan televíziós személyiséggel, aki korábban éveken át vezette a műsort. Nos, a TV2 bejelentette, Liptai Claudia 15 év után tér vissza a reggeli műsorba.

Liptai Claudia ismét a Mokka csapatát erősíti.
Liptai Claudia ismét a Mokka csapatát erősíti.
Forrás: TV2

Liptai Claudia újra a Mokka arca lesz

A TV2 bejelentette, 15 év után visszatér a reggeli műsorba Liptai Claudia, ahol az influenszer Henry Kettner lesz a társa, míg más adásokban a stylistként is ismert Holdampf Lindát láthatják majd a nézők Iszak Eszter, Istenes László és Váczi Gergely oldalán − írja a Blikk. A csatorna arról is beszélt, a Mokka régóta piacvezető, tehát nem a márka újratervezése áll a háttérben, hanem a csapat bővítése. 

Liptai Claudia a közelmúltig rendszeresen látható volt a TV2 képernyőjén, legutóbb a Sztárban Sztár zsűritagja volt

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

58 évesen újra apa lett Jamie Foxx: megszületett a világhírű színész harmadik gyermeke

Harmadszor is apa lett Jamie Foxx. Az Oscar-díjas színésznek és 31 éves párjának ez a baba az első közös gyermeke.

Palvin Barbi megtörte a csendet − Így élte meg a Victoria's Secret show utáni kritikákat és rosszindulatú kommenteket

A szupermodell nagyon hálás a családjának, azt mondja, szeretteinek köszönheti, hogy a kifutóra állhatott.

Harry herceg és Meghan Markle már a karácsonyt tervezik: kiderült, hol ünnepelnek idén

Nyolc év után először töltheti a karácsonyt az Egyesült Királyságban Harry herceg és Meghan Markle. De vajon találkoznak a királyi családdal többi tagjával?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu