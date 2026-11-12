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Life.hu
2026.11.12.
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A karácsonyi készülődés egyik legnagyobb kihívása az időbeosztás. Szeretnénk többféle süteményt sütni, ünnepi reggelit készíteni, vendégeket fogadni, miközben a családdal töltött időről sem akarunk lemondani.

Pedig sok feladatot már napokkal korábban elvégezhetünk.

1. Mézeskalács

A mézeskalácsot érdemes az ünnep előtt elkészíteni. Megfelelő recepttel és tárolással hosszabb ideig is megőrzi a minőségét, a díszítés pedig külön családi programmá válhat.

Forrás: sencor.hu

2. Linzertészta

A klasszikus omlós tésztát előre összeállíthatjuk, majd hűtőben pihentethetjük vagy megfelelően becsomagolva lefagyaszthatjuk.

A tészta gyors összedolgozásánál egy keverőlapáttal használható konyhai robotgép megkönnyítheti az előkészítést. A linzert azonban nem szabad túl sokáig keverni.

Forrás: sencor.hu

3. Kelt tészták előkészítése

A fonott kalács, a fahéjas csiga vagy más kelt sütemény elkészítése több időt igényel, elsősorban a dagasztás és a kelesztés miatt.

A dupla dagasztókaros robotgép segíthet az egyenletes tésztakidolgozásban, így kevesebb kézi munkára lehet szükség.

Forrás: sencor.hu

A kelt tészták előkészítésénél mindig a konkrét recept tárolási és kelesztési útmutatóját kövessük.

4. Ünnepi desszertek

A pohárkrémek egy része, bizonyos süteményalapok és a különféle töltelékek is elkészíthetők előre.

A tejszínes, tojásos vagy más romlandó hozzávalókat tartalmazó desszerteket megfelelő hőmérsékleten kell tárolni, és a recept szerinti időn belül elfogyasztani.

5. A karácsonyi reggeli

Az ünnepi reggelihez már előző este előkészíthetjük a terítéket, a süteményeket és az italok hozzávalóit.

Egy kapszulás és őrölt kávéhoz való kávéfőző segítségével mindenki a saját ízlésének megfelelő kávét választhatja, a tejhabosítóval pedig egy egyszerű reggeli italból is különlegesebb kávé készülhet.

Forrás: sencor.hu

A karácsonyi készülődés legjobb titka végső soron az előretervezés: minél több feladattal végzünk időben, annál nyugodtabban élvezhetjük az ünnepet.

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Az előre tervezett ünnepi sütés-főzéshez a Sencor konyhai gépei nyújthatnak segítséget, hogy a konyhai előkészületek mellett több idő maradjon a családra.

A cikk a Sencor támogatásával készült.

 

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