Pedig sok feladatot már napokkal korábban elvégezhetünk.
1. Mézeskalács
A mézeskalácsot érdemes az ünnep előtt elkészíteni. Megfelelő recepttel és tárolással hosszabb ideig is megőrzi a minőségét, a díszítés pedig külön családi programmá válhat.
2. Linzertészta
A klasszikus omlós tésztát előre összeállíthatjuk, majd hűtőben pihentethetjük vagy megfelelően becsomagolva lefagyaszthatjuk.
A tészta gyors összedolgozásánál egy keverőlapáttal használható konyhai robotgép megkönnyítheti az előkészítést. A linzert azonban nem szabad túl sokáig keverni.
3. Kelt tészták előkészítése
A fonott kalács, a fahéjas csiga vagy más kelt sütemény elkészítése több időt igényel, elsősorban a dagasztás és a kelesztés miatt.
A dupla dagasztókaros robotgép segíthet az egyenletes tésztakidolgozásban, így kevesebb kézi munkára lehet szükség.
A kelt tészták előkészítésénél mindig a konkrét recept tárolási és kelesztési útmutatóját kövessük.
4. Ünnepi desszertek
A pohárkrémek egy része, bizonyos süteményalapok és a különféle töltelékek is elkészíthetők előre.
A tejszínes, tojásos vagy más romlandó hozzávalókat tartalmazó desszerteket megfelelő hőmérsékleten kell tárolni, és a recept szerinti időn belül elfogyasztani.
5. A karácsonyi reggeli
Az ünnepi reggelihez már előző este előkészíthetjük a terítéket, a süteményeket és az italok hozzávalóit.
Egy kapszulás és őrölt kávéhoz való kávéfőző segítségével mindenki a saját ízlésének megfelelő kávét választhatja, a tejhabosítóval pedig egy egyszerű reggeli italból is különlegesebb kávé készülhet.
A karácsonyi készülődés legjobb titka végső soron az előretervezés: minél több feladattal végzünk időben, annál nyugodtabban élvezhetjük az ünnepet.
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Az előre tervezett ünnepi sütés-főzéshez a Sencor konyhai gépei nyújthatnak segítséget, hogy a konyhai előkészületek mellett több idő maradjon a családra.
A cikk a Sencor támogatásával készült.