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gasztro

Eddig tuti rosszul készítetted el a fagyasztott zöldborsót − Így lesz a legfinomabb a köret

gasztro trükk zöldborsó
Life.hu
2026.11.12.
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A mirelit zöldségek sok háztartásban alapvető élelmiszernek számítanak, amelyből gyorsan készülhet köret vagy levesbetét. A fagyasztott zöldborsót a legtöbben automatikusan forrásban lévő vízbe teszik, pedig létezik egy sokkal jobb elkészítési mód is. A fagyasztott zöldborsó egy egyszerű konyhai trükkel még a friss változatnál is édesebbnek és finomabbnak tűnhet.

Sophie Nahmad brit szakács szerint, bár roppant egyszerű megoldás, nem a vízben főzés a legjobb módja a fagyasztott zöldborsó elkészítésének. Az igazán finom köret titka a serpenyőben rejlik: a borsót vajjal és egy kevés vízzel kell elkészíteni, így különleges, fényes bevonatot kap.

fagyasztott zöldborsó serpenyőben
A serpenyős módszertől lesz igazán finom a fagyasztott zöldborsó.
Forrás: 123rf

A serpenyős módszertől lesz igazán finom a fagyasztott zöldborsó

A szakértő azt javasolja, hogy a hagyományos főzés helyett próbáljuk ki a glazírozást. Ehhez mindössze három hozzávalóra van szükség: fagyasztott zöldborsóra, egy kis vajra és némi vízre, valamint egy csipet sóra.

Tegyük a borsót egy serpenyőbe, adjunk hozzá egy kisebb darab vajat, egy kevés vizet és sót. Ahogy a víz elpárolog, a vaj vékony, fényes rétegként vonja be a szemeket. Ennek köszönhetően az ízük intenzívebb, az állaguk pedig selymesebb és gazdagabb lesz.

Sophie Nahmad szerint ezt a módszert az éttermekben is gyakran alkalmazzák, mert így sokkal több ízt lehet kihozni a fagyasztott zöldborsóból.

Mitől édesebb a fagyasztott borsó, mint a friss ?

Meglepő, de a fagyasztott zöldborsó bizonyos esetekben édesebb lehet, mint a friss. Ennek oka, hogy a borsószemekben a betakarítás után szinte azonnal megkezdődik a természetes cukrok keményítővé alakulása. A fagyasztásra szánt zöldborsót általában a szedést követő néhány órán belül feldolgozzák és lefagyasztják, így jobban megőrizheti természetes édességét. A friss borsó ezzel szemben napokat is tölthet szállítással, raktározással és az üzletek polcain, mielőtt a konyhánkba kerül.

Három további trükk, amivel feldobhatod a zöldborsós köretet

A szakértő néhány másik elkészítési módot is ajánl azoknak, akik változatosabban használnák fel ezt az egyszerű alapanyagot.

Próbáld ki a sütőben sütést!

A fagyasztott borsót akár kiolvasztás nélkül is megsütheted. Így enyhén diós ízt kap, az állaga pedig egészen más lesz, mint a főtt változaté.

Főzd alaplében!

Ha ragaszkodsz a hagyományos főzéshez, víz helyett használj enyhe zöldségalaplevet. A borsó ugyanis könnyen átveszi a főzőfolyadék ízét. 

Hűtsd le hideg vízzel!

Ha a főzés után közvetlenül hideg vízbe teszed, leállítod a további puhulást, így a szemek teltebbek és élénkebb színűek maradhatnak.

Van még egy apró fogás: ha úgy érzed, a borsó nem elég édes, egy egészen kevés cukorral is kiemelheted a természetes ízét. A lényeg, hogy ne vidd túlzásba, hiszen csak az édességét szeretnéd hangsúlyozni, nem cukros köretet készíteni.

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