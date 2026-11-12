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Titkos vonzalom a Szívek szállodája kulisszái mögött: lelepleződött Lauren Graham és Jared Padalecki 25 éves titka

Profimedia/RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency -
Gilmore Girls Lauren Graham Szívek szállodája jared padalecki
Nagy Anna
2026.11.12.
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25 év után kiderült, hogy Stars Hollow-ban nem csak a kamerák előtt voltak kuszák a romantikus szálak. A Szívek szállodája két sztárja, Lauren Graham és Jared Padalecki került most a figyelem középpontjába egy olyan titkos vonzalom miatt, amire csak most derült fény.

Még a Szívek szállodája legnagyobb rajongóinak is meglepetést okozott az a vallomás, amit a Rory Gilmore szerelmét, Dean Forestert alakító Jared Padalecki tett. A kamerák előtt ugyanis a lány szívéért küzdött, a kamerák mögött azonban más iránt bontakozott ki titkos vonzalma, méghozzá az anyát alakító Lauren Graham iránt.

A Szívek szállodája dokumentumfilmje titkos vonzalomról rántotta le a leplet.
A Szívek szállodája dokumentumfilmje titkos vonzalomról rántotta le a leplet.
Forrás: NORTHFOTO

Titkos vonzalom a Szívek szállodája forgatásán

A 2000-ben indult, hét évadot megélt Szívek szállodája generációk egyik kedvenc sorozatává vált. A nézők izgatottan követték Rory Gilmore és édesanyja, Lorelai Gilmore sorsának alakulását, és persze a szerelmi életüknek fordulatait is. Rory első meghatározó kapcsolata Dean Forester volt, akit Jared Padalecki alakított. A románc azonban csak a kamerák előtt szökkent szárba közöttük, a kamerák mögött ugyanis más titkos vozalom bontakozott ki... Erre 25 évvel a sorozat indulása után egy dokumentumfilmben derült fény.

Jared Padalecki ugyanis az anyát alakító Lauren Grahamért volt oda. A Drink Coffee, Talk Fast című, független dokumentumfilm előzetesében Jared Padalecki először a hosszú forgatási napokról beszélt, ami elmondása szerint leginkább a Rory és Lorelai Gilmore-t alakító színészeket terhelte meg. „Rendszeresen 18 órás munkanapjaink voltak”emlékezett vissza a színész. Amikor pedig egy másik szereplő, George Anthony Bell – aki Rory filozófiaprofesszorát alakította – Lauren Graham tehetésgét méltatta, Jared Padalecki csak ennyit mondott: 

Én bizony bele voltam zúgva

 – vallotta be a színész.

Arról azonban Padalecki nem beszélt, hogy Lauren Graham egyáltalán tudott-e annak idején a rajongásáról. 

Újabb titkok derülhetnek ki a Szívek szállodája kulisszái mögül

A Drink Coffee, Talk Fast című dokumentumfilm nem csupán Lauren Graham és Jared Padalecki eddig ismeretlen történetéről rántja le a leplet. A sorozat születését, rendkívüli népszerűségét és a forgatások kevésbé ismert pillanatait is bemutatja.

Az előzetesből ráadásul az is kiderül, hogy nem minden zajlott olyan harmonikusan a kamerák mögött, mint ahogyan azt a rajongók elképzelték.

A dokumentumfilmben többek között Scott Patterson, Kelly Bishop, Chad Michael Murray, Keiko Agena és Sally Struthers is megszólal. Az előzetes arra is utal, hogy Graham és a Luke Danest alakító Patterson között lehettek nézeteltérések a forgatások során.

Mindeközben az HBO Max is dolgozik egy másik, hivatalosan engedélyezett Szívek szállodája-dokumentumfilmen, amelyben Lauren Graham mellett a sorozat alkotója, Amy Sherman-Palladino és Daniel Palladino executive producer is közreműködik.

Kattints a képre és nézd meg a galériát a Szívek szállodája szereplőiről akkor és most:

Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Scott Patterson (Luke Danes) A színész ma már saját kávémárkáját is működteti – nem meglepő, igaz? Emellett podcasterként is aktív, és szívesen nosztalgiázik a sorozat rajongóival.
Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Ma is aktív a színészi pályán, legutóbb a Mighty Ducks: Game Changers-ben szerepelt. Magánéletét távol tartja a reflektorfénytől, de karizmája mit sem változott.
Milo Ventimiglia (Jess Mariano) A This Is Us című sorozattal újra óriási sikert aratott, ma már producerként és rendezőként is dolgozik.
Melissa McCarthy (Sookie St. James) Hollywood egyik legsikeresebb komikája lett, több film főszereplője és Oscar-jelölt színésznő. A sorozat folytatásában is visszatért egy rövid jelenet erejéig.
Jared Padalecki (Dean Forester) A Supernatural sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert. Jelenleg is aktív a pályán, valamint háromgyermekes édesapa lett.
Kelly Bishop (Emily Gilmore) A Broadwayről érkezett színésznő azóta is vállal színházi és tévés szerepeket. Az elegancia és a szarkazmus továbbra is a védjegye.
Chad Michael Murray (Tristan Dugray) Tristan, Rory sármos és pimasz iskolai udvarlója ugyan rövid ideig volt a képernyőn, de Chad Michael Murray karrierje azóta is töretlen. A One Tree Hill sorozattal vált igazán ismertté, és azóta is rendszeresen szerepel romantikus filmekben és sorozatokban.
Keiko Agena (Lane Kim) Bár a valóságban 10 évvel idősebb Alexis Bledelnél, hitelesen hozta Rory legjobb barátnőjét. Azóta is aktív, kisebb szerepekben tűnik fel.
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Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Getty Images

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