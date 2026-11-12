Titkos vonzalom a Szívek szállodája kulisszái mögött: lelepleződött Lauren Graham és Jared Padalecki 25 éves titka

Még a Szívek szállodája legnagyobb rajongóinak is meglepetést okozott az a vallomás, amit a Rory Gilmore szerelmét, Dean Forestert alakító Jared Padalecki tett. A kamerák előtt ugyanis a lány szívéért küzdött, a kamerák mögött azonban más iránt bontakozott ki titkos vonzalma, méghozzá az anyát alakító Lauren Graham iránt.

A Szívek szállodája dokumentumfilmje titkos vonzalomról rántotta le a leplet.

Forrás: NORTHFOTO

Titkos vonzalom a Szívek szállodája forgatásán

A 2000-ben indult, hét évadot megélt Szívek szállodája generációk egyik kedvenc sorozatává vált. A nézők izgatottan követték Rory Gilmore és édesanyja, Lorelai Gilmore sorsának alakulását, és persze a szerelmi életüknek fordulatait is. Rory első meghatározó kapcsolata Dean Forester volt, akit Jared Padalecki alakított. A románc azonban csak a kamerák előtt szökkent szárba közöttük, a kamerák mögött ugyanis más titkos vozalom bontakozott ki... Erre 25 évvel a sorozat indulása után egy dokumentumfilmben derült fény.

Jared Padalecki ugyanis az anyát alakító Lauren Grahamért volt oda. A Drink Coffee, Talk Fast című, független dokumentumfilm előzetesében Jared Padalecki először a hosszú forgatási napokról beszélt, ami elmondása szerint leginkább a Rory és Lorelai Gilmore-t alakító színészeket terhelte meg. „Rendszeresen 18 órás munkanapjaink voltak” – emlékezett vissza a színész. Amikor pedig egy másik szereplő, George Anthony Bell – aki Rory filozófiaprofesszorát alakította – Lauren Graham tehetésgét méltatta, Jared Padalecki csak ennyit mondott:

Én bizony bele voltam zúgva

– vallotta be a színész.

Arról azonban Padalecki nem beszélt, hogy Lauren Graham egyáltalán tudott-e annak idején a rajongásáról.

Újabb titkok derülhetnek ki a Szívek szállodája kulisszái mögül

A Drink Coffee, Talk Fast című dokumentumfilm nem csupán Lauren Graham és Jared Padalecki eddig ismeretlen történetéről rántja le a leplet. A sorozat születését, rendkívüli népszerűségét és a forgatások kevésbé ismert pillanatait is bemutatja.

Az előzetesből ráadásul az is kiderül, hogy nem minden zajlott olyan harmonikusan a kamerák mögött, mint ahogyan azt a rajongók elképzelték.