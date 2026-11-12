Halálos gázolással gyanúsítják két hollywoodi sztár fiát: letartóztatták a 32 éves férfit

Jack Sabàtót kedden állították bíróság elé Anchorage-ban, miután a rendőrség összefüggésbe hozta egy hétfő hajnali halálos közlekedési balesettel. A KTUU alaszkai hírügynökség beszámolója szerint a férfi ételfutárként dolgozott, munka közben ütötte el a gyalogost, de nem állt meg segítséget nyújtani.

Antonio Sabàto Jr és fia, Jack 2007-ben

Forrás: Northfoto

Antonio Sabàto Jr fia azt hitte, hogy egy állatot ütött el

A rendőrségi iratok alapján hétfőn hajnali 5 óra 35 perc körül egy fehér Chevrolet Tahoe terepjáró gázolta el Carl Simmondsot Anchorage egyik kereszteződésének közelében. Az áldozat a helyszínen életét vesztette, holttestét azonban csak mintegy negyedórával később találták meg a rendőrök.

A térfigyelő kamerák felvételei és a rendszám alapján a nyomozók azonosították az autót, majd eljutottak Sabàto lakcímére. Egy szomszédtól megtudták, hogy a férfi dolgozik, ezért a munkahelyén keresték. Délután 12 óra 45 perc körül megtalálták a terepjárót, amelynek jobb első részén friss ütközésre utaló sérüléseket fedeztek fel. Az autó lefoglalására engedélyt kértek.

Körülbelül két órával később Jack Sabàto maga telefonált a rendőrségre. Azt mondta, úgy gondolja, hogy elütött egy állatot, és szeretné tisztázni a történteket. Elmondása szerint a DoorDash ételkiszállító szolgáltatásnak dolgozott éppen, és hazafelé vezetett, amikor valami váratlanul az autója elé került. Az ütközéstől állítása szerint a fényszórók is kialudtak. Sabàto elismerte, hogy észlelte az ütközést, de azért nem szállt ki megnézni, mit ütött el, mert nem volt biztosítása. Később azonban a legrosszabbtól tartott, ezért döntött úgy, hogy jelentkezik a hatóságoknál.

Antonio Sabàto Jr. is megszólalt

A letartóztatás után Antonio Sabàto Jr. a TMZ-nek nyilatkozott a szörnyűségről.

„Mindannyian most értesültünk a hírről. A családunk még próbálja feldolgozni a történteket, és ebben a lesújtó helyzetben a magánéletünk tiszteletben tartását kérjük” – fogalmazott.

Jack Sabàto édesapja korábban modellként és színészként dolgozott, többek között a General Hospital című sorozatban szerepelt. Édesanyja Virginia Madsen, akit a 2004-es Kerülőutak című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelöltek.