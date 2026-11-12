Nem kell vagyonokat költeni a Mikulás-csomagra: mutatjuk a SPAR pénztárcabarát ajánlatait

Egyre közeledik december 6., így lassan ideje átgondolni, mi kerüljön idén a gyerekek Mikulás-csomagjába. Néhány finom csokoládéval, egy kis gyümölccsel és egy mutatós ajándékzsákkal máris örömet szerezhetünk. A SPAR november 12. és 18. között érvényes szórólapjában számos ünnepi termék közül válogathatunk, ráadásul egészen pénztárcabarát ajánlatokat is találunk. Így akár néhány száz forintból is összeállíthatunk egy kedves csomagot, de akkor is bőven akad miből válogatnunk, ha nagyobb meglepetéssel készülnénk.

A Mikulás már megérkezett a SPAR-ba!

Forrás: 123rf.com

Csokoládék a SPAR-ban 349 forinttól

A legolcsóbb édességek közé tartozik a 29 grammos Maltesers Merryteaser rénszarvas és az M&M’s Crispy Mikulás. Ezek darabonként 349 forintba kerülnek. Kis méretük miatt jól mutatnak a csizmában, de akár egy nagyobb ajándékcsomagot is nyugodtan kiegészíthetünk velük.

A 45 grammos, mogyorós Milka Mikulás 599 forintért vihető haza. A 55 grammos Kinder Mikulás ára 749 forint, míg a 100 grammos Tibi tejcsokoládé Mikulás 899 forintba kerül. A nagyobb, 90 grammos Milka Mikulásért 999 forintot kell fizetni. A Kinder 75 grammos, meglepetést is tartalmazó Mikulása 1599 forintba kerül.

A Lindt kedvelői többféle méret közül választhatnak:

A 40 grammos tejcsokoládé Mikulás ára 919 forint.

A 70 grammos változat 1699 forint, de plasztik vagy a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyával 1599 forintért vásárolható meg.

SPAR

Nem csak édességet adhatunk Mikulásra

A Mikulásra várakozás hangulatát néhány apró kiegészítővel is fokozhatjuk. A SPAR-ban egy mikulássapka mindössze 229 forintba kerül. A többféle mintával elérhető ajándékzsák ára 1049 forint, a dekoratív kötött zokni pedig 749 forintért kapható. A kötött zokni különösen cuki, mert a következő években is újra elővehető. Ha minden gyermeknek saját, névvel ellátott zoknit készítünk, az később az ünnepi dekoráció része is lehet.

Így lehet olcsóbb a csomag Nem muszáj kizárólag csokoládéval megtölteni a csizmát. Egy kisebb figura mellé kerülhet mandarin, alma, dió, mogyoró, házi keksz vagy egy kedves, kézzel írt üzenet. Így változatosabb lesz a csomag, és az összköltség is könnyebben kézben tartható.

XXL kiszerelések is érkeznek

A SPAR kínálatába extra nagy kiszerelésű termékek is kaphatók lesznek. Ezek között találunk többek között nagy csomag Detki mini karikát, Pringles chipset, instant kávét, száraztésztát, sajtot, üdítőt és háztartási termékeket. Az extra nagy csomagok jól jöhetnek, ha vendégeket várunk, családi összejövetelt tartunk, vagy már az ünnepi időszakra szeretnénk feltölteni a kamrát.