Ariana Grande újra szerelmes: először mutatta meg új pasiját az énekesnő - Fotó

Ariana Grande november 11-én, szerdán a Menyemre ütök című film premierjén jelent meg a New York-i Beacon Theatre-ben. Az Apádra ütök filmsorozat negyedik részének bemutatójára a 35 éves Ricky Alvarez kísérte el, akivel most először pózoltak együtt a vörös szőnyegen.

Ariana Grande és régiúj pasija, Ricky Alvarez

Forrás: Northfoto

Ariana Grande visszatalált egykori szerelméhez

Az énekesnő és Ricky Alvarez kapcsolata nem új keletű. A férfi korábban Grande háttértáncosaként dolgozott, ekkor ismerkedtek meg. 2015-ben összejöttek, ám egy évvel később szakítottak. Idén júniusban azonban ismét egymásra találtak, nem sokkal azután, hogy Ariana Grande szakított Ethan Slaterrel.

Ariana Grande korábban bejelentette, hogy visszavonul

Az énekesnő megjelenése meglepetést okozott, mert augusztusban bejelentette, hogy egy időre szeretne eltűnni a reflektorfényből. A szünetet részben azzal indokolta, hogy már nehezen bírja a folyamatos figyelmet és a bírálatokat.

Az énekesnőért sokan aggódtak, mert a júliusban megjelent Petal című videóklipjében nagyon vékonynak látszott. Grande azonban hangúlyozta, hogy egészséges. Már 2023-ban is arra kérte követőit, hogy ne ítéljék meg mások egészségi állapotát pusztán a megjelenésük alapján.

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