Pszichológus figyelmeztet: ezért nem jó ötlet elvenni egy kamasztól az okostelefont

Dr. Cam Caswell kamaszokkal foglalkozó pszichológus saját bevallása szerint egyszer sem vette el a lánya okostelefonját büntetésként. Nem azért, mintha nem érdekelte volna, mennyit használja, hanem mert úgy gondolja: a tiltás könnyen feszültséget szülhet, miközben a valódi probléma megoldatlan marad.
Az okostelefon elvétele nem feltétlenül tanít felelősségre
Amikor a gyerek megszegi a szabályokat, a szülő szeretné éreztetni vele, hogy a tetteinek következményei vannak. A telefon elvétele kézenfekvő büntetésnek tűnhet, különösen akkor, ha a kamasz szinte le sem teszi a készülékét.
Dr. Cam Caswell szerint azonban a büntetés könnyen visszafelé sülhet el. Ahelyett, hogy a gyerek jobban odafigyelne a feladataira, még több feszültség alakulhat ki, és a szülő-gyerek kapcsolatban is nőhet a bizalmatlanság.
A pszichológus úgy látja, hogy a kamaszoknak gyakorolniuk kell az önálló döntéshozatalt, beleértve azt is, hogyan kezelik a telefonjukat. Ha mindig a szülő szabja meg, mikor és mennyit használhatják, kevesebb lehetőségük marad arra, hogy maguk tanulják meg a határok betartását. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szülőnek mindent rá kell hagynia a gyerekére. A szabályoknak és a következetességnek továbbra is fontos szerepük van, de nem mindegy, hogyan jutunk el hozzájuk.
Minél inkább tiltjuk, annál vonzóbb lehet
Ismerős a helyzet, amikor valamit azért szeretnénk még jobban, mert nem szabad? A pszichológus szerint a telefon megvonásánál is megjelenhet ez a hatás. Ha a készülék hirtelen elérhetetlenné válik, a kamasz még inkább vágyhat rá, és ahelyett, hogy megtanulná szabályozni a használatát, azon gondolkodhat, hogyan szerezheti vissza.
Dr. Caswell tapasztalatai szerint a különösen szigorú telefonkorlátozás mellett egyes fiatalok titkolózóbbá és neheztelőbbé válhatnak. A tiltás így nem feltétlenül vezet ahhoz, amit a szülő szeretne: ahhoz, hogy a gyerek belássa, miért fontos a mértékletes okostelefon-használat.
A cél inkább az lenne, hogy a kamasz idővel maga is képes legyen félretenni a készülékét, amikor tanulnia kell, a családjával van vagy egyszerűen pihenésre van szüksége.
Lehet, hogy nem is a telefon a valódi probléma
Ha egy kamasz szinte folyamatosan a képernyőt nézi, könnyű arra jutni, hogy egyszerűen túl sokat telefonozik. Dr. Caswell szerint azonban érdemes azt is megvizsgálni, mi állhat a viselkedés hátterében.
Lehet, hogy a gyerek stresszes, magányos, nehéz napja volt vagy valami bántja, amiről nem tud, esetleg nem akar beszélni. Ilyenkor a telefon menedéket jelenthet számára: beszélgethet a barátaival, zenét hallgathat, vagy egyszerűen elterelheti a figyelmét arról, ami nyomasztja. Ha ilyenkor a szülő kizárólag a készüléket veszi el, könnyen elsiklik a valódi gond fölött. Ráadásul éppen azt a kapcsolattartási lehetőséget is megszüntetheti, amely átmenetileg segít a gyereknek megbirkózni a nehézségeivel.
Ezért a telefonozás miatti vita előtt érdemes néha egy másik kérdést is feltenni: vajon miért olyan nehéz most letennie a telefont?
Akkor mit tehet a szülő?
Az okostelefon használatának korlátozása nem ördögtől való, és vannak helyzetek, amikor egyértelmű szabályokra van szükség. Fontos például, hogy a képernyő ne menjen az alvás, a tanulás vagy a családi együttlétek rovására.
A pszichológus gondolata inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy a büntetés önmagában nem tanítja meg a gyereket a felelős telefonhasználatra. Érdemes vele közösen kialakítani a szabályokat, és megbeszélni, mikor kell félretennie a készüléket, illetve miért fontosak ezek a határok.
Ha pedig a telefon körüli konfliktusok rendszeresen visszatérnek, ne csak azt figyeljük, hány órát tölt a képernyő előtt. Próbáljuk megérteni azt is, miért ragaszkodik ennyire a telefonjához, és van-e valami, amiben segítségre lenne szüksége.
A legfontosabb üzenet tehát nem az, hogy a kamasznak mindig mindent szabad, hanem az, hogy a telefon elvétele helyett néha többre megyünk egy őszinte beszélgetéssel. A szabályok mellett a bizalom is számít – és hosszú távon éppen ez segíthet abban, hogy a gyerek felelősebben bánjon a saját idejével és a telefonjával.