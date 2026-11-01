Pszichológus figyelmeztet: ezért nem jó ötlet elvenni egy kamasztól az okostelefont

Dr. Cam Caswell kamaszokkal foglalkozó pszichológus saját bevallása szerint egyszer sem vette el a lánya okostelefonját büntetésként. Nem azért, mintha nem érdekelte volna, mennyit használja, hanem mert úgy gondolja: a tiltás könnyen feszültséget szülhet, miközben a valódi probléma megoldatlan marad.

Az okostelefon elvétele kézenfekvő büntetésnek tűnhet, de valóban az?

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Az okostelefon elvétele nem feltétlenül tanít felelősségre

Amikor a gyerek megszegi a szabályokat, a szülő szeretné éreztetni vele, hogy a tetteinek következményei vannak. A telefon elvétele kézenfekvő büntetésnek tűnhet, különösen akkor, ha a kamasz szinte le sem teszi a készülékét.

Dr. Cam Caswell szerint azonban a büntetés könnyen visszafelé sülhet el. Ahelyett, hogy a gyerek jobban odafigyelne a feladataira, még több feszültség alakulhat ki, és a szülő-gyerek kapcsolatban is nőhet a bizalmatlanság.

A pszichológus úgy látja, hogy a kamaszoknak gyakorolniuk kell az önálló döntéshozatalt, beleértve azt is, hogyan kezelik a telefonjukat. Ha mindig a szülő szabja meg, mikor és mennyit használhatják, kevesebb lehetőségük marad arra, hogy maguk tanulják meg a határok betartását. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szülőnek mindent rá kell hagynia a gyerekére. A szabályoknak és a következetességnek továbbra is fontos szerepük van, de nem mindegy, hogyan jutunk el hozzájuk.

Minél inkább tiltjuk, annál vonzóbb lehet

Ismerős a helyzet, amikor valamit azért szeretnénk még jobban, mert nem szabad? A pszichológus szerint a telefon megvonásánál is megjelenhet ez a hatás. Ha a készülék hirtelen elérhetetlenné válik, a kamasz még inkább vágyhat rá, és ahelyett, hogy megtanulná szabályozni a használatát, azon gondolkodhat, hogyan szerezheti vissza.

Dr. Caswell tapasztalatai szerint a különösen szigorú telefonkorlátozás mellett egyes fiatalok titkolózóbbá és neheztelőbbé válhatnak. A tiltás így nem feltétlenül vezet ahhoz, amit a szülő szeretne: ahhoz, hogy a gyerek belássa, miért fontos a mértékletes okostelefon-használat.

A cél inkább az lenne, hogy a kamasz idővel maga is képes legyen félretenni a készülékét, amikor tanulnia kell, a családjával van vagy egyszerűen pihenésre van szüksége.