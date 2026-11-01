Penélope Cruz és Javier Bardem 15 éves fia színésznek állt: Oscar-esélyes filmben debütált Leo - Fotó

Penélope Cruz és Javier Bardem fia, Leo a La Bola Negra (A fekete golyó) című spanyol nyelvű drámában debütált színészként. A Netflixen is elérhető filmben édesanyja szintén szerepel. Szemfüles nézők fedezték fel az egyik jelenetben a 15 éves fiút. Leo ugyan egyetlen mondatot sem mond a filmben, felbukkanása azonban arra utalhat, hogy szüleihez hasonlóan őt is érdekli a színészet.

Penélope Cruz és Javier Bardem fia, Leo Encinas Cruz 2011-ben született

Forrás: Netflix

Penélope Cruz mindig óvta gyermekeit a nyilvánosságtól

Penélope Cruz és férje, Javier Bardem két gyermeket nevelnek: a 15 éves Leót és a 12 éves Lunát. Születésük óta ügyelnek arra, hogy a gyerekeikről ne jelenjenek meg fotók a lapokban, és nem is szívesen mesélt róluk. Két évvel ezelőtt egy interjúban még azt sem akarta elárulni, hogy gyermekei örökölték-e szüleik művészi érdeklődését.

„Nekik kell eldönteniük, hogy olyan hivatást választanak-e, amely nagyobb nyilvánossággal jár. Ha készen állnak rá, majd ők beszélnek erről” – fogalmazott.

Javier Bardem és Penélope Cruz

Forrás: NurPhoto

Oscar-esélyes filmben bukkant fel Penélope Cruz fia

A La Bola Negra rendezői Javier Calvo és Javier Ambrossi, akiket Spanyolországban Los Javis néven ismernek. A történet három különböző férfi életét kapcsolja össze három korszakban: 1932-ben, 1937-ben és 2017-ben.

A film több irodalmi műből is merített ihletet. Címét Federico García Lorca 1936-os, befejezetlen színdarabjától kölcsönözte. A spanyol költő mindössze négy oldalt írt meg belőle, mielőtt a polgárháború idején meggyilkolták. A történet rekonstruálásához egy 67 soros levél is támpontot adott, amelyben Lorca egy barátjának vázolta fel a cselekményt.

Az alkotók Alberto Conejero 2015-ös La piedra oscura című drámája is inspirációt jelentett. Ez a spanyol polgárháború idején, 1937 augusztusában játszódik, és egy hadnagy, valamint egy nacionalista katona közös estéjét mutatja be.

A forgatókönyvet Calvo és Ambrossi Conejeróval közösen írta.

A La Bola Negra a 2026-os cannes-i filmfesztiválon mutatkozott be, ahol a rendezőpáros elnyerte a legjobb rendezés díját. A filmet a 2027-es Oscar-gála legjobb film kategóriájának lehetséges jelöltjei között emlegetik, Spanyolország pedig a legjobb nemzetközi film kategóriájában nevezte.