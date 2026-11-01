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Penélope Cruz és Javier Bardem 15 éves fia színésznek állt: Oscar-esélyes filmben debütált Leo - Fotó

sztárcsemete javier bardem Penélope Cruz
Horváth Angéla
2026.11.01.
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Penélope Cruz és Javier Bardem eddig szigorúan óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól, most azonban fiuk megtette első lépéseit a színészi pályán. A 15 éves Leo olyan filmben tűnt fel, amely esélyes az Oscarra.

Penélope Cruz és Javier Bardem fia, Leo a La Bola Negra (A fekete golyó) című spanyol nyelvű drámában debütált színészként. A Netflixen is elérhető filmben édesanyja szintén szerepel. Szemfüles nézők fedezték fel az egyik jelenetben a 15 éves fiút. Leo ugyan egyetlen mondatot sem mond a filmben, felbukkanása azonban arra utalhat, hogy szüleihez hasonlóan őt is érdekli a színészet.

Penélope Cruz és Javier Bardem fia, Leo Encinas Cruz 2011-ben született
Penélope Cruz és Javier Bardem fia, Leo Encinas Cruz 2011-ben született
Forrás: Netflix

Penélope Cruz mindig óvta gyermekeit a nyilvánosságtól

Penélope Cruz és férje, Javier Bardem két gyermeket nevelnek: a 15 éves Leót és a 12 éves Lunát. Születésük óta ügyelnek arra, hogy a gyerekeikről ne jelenjenek meg fotók a lapokban, és nem is szívesen mesélt róluk. Két évvel ezelőtt egy interjúban még azt sem akarta elárulni, hogy gyermekei örökölték-e szüleik művészi érdeklődését.

„Nekik kell eldönteniük, hogy olyan hivatást választanak-e, amely nagyobb nyilvánossággal jár. Ha készen állnak rá, majd ők beszélnek erről” – fogalmazott.

Javier Bardem and Penelope Cruz attend the ''Bunker'' Photocall during the 83rd Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 08, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Cifalà / NurPhoto via AFP)
Javier Bardem és Penélope Cruz
Forrás: NurPhoto

Oscar-esélyes filmben bukkant fel Penélope Cruz fia

A La Bola Negra rendezői Javier Calvo és Javier Ambrossi, akiket Spanyolországban Los Javis néven ismernek. A történet három különböző férfi életét kapcsolja össze három korszakban: 1932-ben, 1937-ben és 2017-ben.

A film több irodalmi műből is merített ihletet. Címét Federico García Lorca 1936-os, befejezetlen színdarabjától kölcsönözte. A spanyol költő mindössze négy oldalt írt meg belőle, mielőtt a polgárháború idején meggyilkolták. A történet rekonstruálásához egy 67 soros levél is támpontot adott, amelyben Lorca egy barátjának vázolta fel a cselekményt.

Az alkotók Alberto Conejero 2015-ös La piedra oscura című drámája is inspirációt jelentett. Ez a spanyol polgárháború idején, 1937 augusztusában játszódik, és egy hadnagy, valamint egy nacionalista katona közös estéjét mutatja be.

A forgatókönyvet Calvo és Ambrossi Conejeróval közösen írta.

A La Bola Negra a 2026-os cannes-i filmfesztiválon mutatkozott be, ahol a rendezőpáros elnyerte a legjobb rendezés díját. A filmet a 2027-es Oscar-gála legjobb film kategóriájának lehetséges jelöltjei között emlegetik, Spanyolország pedig a legjobb nemzetközi film kategóriájában nevezte.

Az Egyesült Államokban október 16-án került a mozikba, és az első négy napban a nem angol nyelvű filmek között minden idők második legjobb átlagbevételét érte el. Ezen a téren csak a 2019-es Élősködők előzte meg.

Penélope Cruz mellett a filmben Glenn Close is szerepel.

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