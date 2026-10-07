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figyelem

6 súlyos következmény, amit a telefonnyomkodó szülők gyerekei egész életükben cipelnek majd

figyelem szülő telefon kapcsolat gyerek
Simon Péter
2026.10.07.
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Előfordult már veled is, hogy miközben a gyermeked éppen beszélt hozzád, te csak félig figyeltél, mert közben a telefonodat nézted? Egy üzenet, egy gyors görgetés abban a pillanatban fontosabbnak tűnt, mint amiről a gyerek éppen beszélt. Egyszer-egyszer még megbocsátható, de jó, ha tudod, hogy ez felnőttkori szokásait is befolyásolja, és nem jó irányba.

A gyerek számára a szülő figyelme nagyon fontos. Egy 21 korábbi vizsgálat eredményeit összegző elemzés csaknem 15 ezer, ötévesnél fiatalabb gyerek adatait vizsgálta, és kapcsolatot talált a szülők gyakori telefonhasználata, valamint bizonyos viselkedési és fejlődési nehézségek között. Persze nem egy-egy alkalomról van szó. Inkább arról, mi történik akkor, amikor a telefon rendszeresen ott van a közös étkezéseknél, beszélgetéseknél és játék közben is.

gyerek és telefonozó apa
Ha a gyerek azt látja, hogy beszélgetés közben a szülő újra és újra a telefonjára pillant, azt tapasztalja meg, hogy a másik ember jelenléte nem élvez elsőbbséget.
Forrás: 123rf

Amikor a szülő folyton telefonozik...

  • A szülő állandó telefonhasználata hat a gyerekre is.
  • A gyerek a szülő viselkedéséből is tanul.
  • A figyelem hiánya a kapcsolatukra is hatással van.
  • Egyes minták később, felnőttként is visszaköszönnek.

Amit a gyerek a folyton telefonozó szülőtől tanul

1. Nehezebben figyel

A gyerek a figyelmet is tanulja. Ha azt látja, hogy beszélgetés közben a szülő újra és újra a telefonjára pillant, azt tapasztalja meg, hogy a másik ember jelenléte nem mindig élvez elsőbbséget.

2. Nehezebben kapcsolódik másokhoz

A társas készségekhez rengeteg gyakorlás kell: figyelni a másikra, reagálni, beszélgetni, együtt játszani. Ehhez pedig valódi közös időre van szükség.

3. Inkább magában tartja, ami bántja

Ha a gyerek sokszor azt érzi, hogy a szülő fejben máshol jár, egy idő után elmaradnak azok a pillanatok is, amikor elmesélné, mi történt vele. Nem biztos, hogy újra megpróbálkozik vele, ha azt tapasztalja, hogy nem kap valódi figyelmet.

4. Hevesebben követeli a figyelmet

Van, aki nem visszahúzódik, hanem éppen ellenkezőleg: hangosabb lesz, nyafog, dührohamot kap vagy folyamatosan próbálja megszerezni a szülő figyelmét. Nem feltétlenül „rosszalkodik” – egyszerűen jelzi, hogy kapcsolódni szeretne.

5. Felnőttként is távolságtartó lehet

A gyerekkori kapcsolati minták sokáig velünk maradnak. Ha valaki azt tanulja meg, hogy a közeli kapcsolatban sem jár automatikusan a figyelem, később a saját kapcsolataiban is nehezebben kérhet segítséget vagy oszthatja meg az érzéseit.

6. Ő maga is állandóan a telefonját nézi

És talán ez a legkézenfekvőbb: a gyerek azt is lemásolja, amit nap mint nap lát. Ha a telefon természetes része minden közös helyzetnek, számára is könnyen természetessé válik, hogy mindig van valami, ami fontosabb annál, ami éppen előtte történik.

Nem kell megválnod a telefonodtól

Senki nem várja el, hogy szülőként egész nap tedd félre a telefonodat. Dolgozol, üzeneteket írsz, ügyeket intézel, és persze neked is jár a kikapcsolódás.A lényeg az arányokon van. Ha a gyereked beszél hozzád, néha egyszerűen tedd le a telefont, nézz rá, és add neki a teljes figyelmedet! Ezek az aprónak tűnő pillanatok sokkal jobban számítanak, mint gondolnád.

Mert a gyerek nem azt jegyzi meg, hányszor volt telefon a kezedben. Azt jegyzi meg, hogy amikor szüksége volt rád, ott voltál-e igazán.

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