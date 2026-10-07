6 súlyos következmény, amit a telefonnyomkodó szülők gyerekei egész életükben cipelnek majd

A gyerek számára a szülő figyelme nagyon fontos. Egy 21 korábbi vizsgálat eredményeit összegző elemzés csaknem 15 ezer, ötévesnél fiatalabb gyerek adatait vizsgálta, és kapcsolatot talált a szülők gyakori telefonhasználata, valamint bizonyos viselkedési és fejlődési nehézségek között. Persze nem egy-egy alkalomról van szó. Inkább arról, mi történik akkor, amikor a telefon rendszeresen ott van a közös étkezéseknél, beszélgetéseknél és játék közben is.

Ha a gyerek azt látja, hogy beszélgetés közben a szülő újra és újra a telefonjára pillant, azt tapasztalja meg, hogy a másik ember jelenléte nem élvez elsőbbséget.

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Amikor a szülő folyton telefonozik... A szülő állandó telefonhasználata hat a gyerekre is.

A gyerek a szülő viselkedéséből is tanul.

A figyelem hiánya a kapcsolatukra is hatással van.

Egyes minták később, felnőttként is visszaköszönnek.

Amit a gyerek a folyton telefonozó szülőtől tanul

1. Nehezebben figyel

A gyerek a figyelmet is tanulja. Ha azt látja, hogy beszélgetés közben a szülő újra és újra a telefonjára pillant, azt tapasztalja meg, hogy a másik ember jelenléte nem mindig élvez elsőbbséget.

2. Nehezebben kapcsolódik másokhoz

A társas készségekhez rengeteg gyakorlás kell: figyelni a másikra, reagálni, beszélgetni, együtt játszani. Ehhez pedig valódi közös időre van szükség.

3. Inkább magában tartja, ami bántja

Ha a gyerek sokszor azt érzi, hogy a szülő fejben máshol jár, egy idő után elmaradnak azok a pillanatok is, amikor elmesélné, mi történt vele. Nem biztos, hogy újra megpróbálkozik vele, ha azt tapasztalja, hogy nem kap valódi figyelmet.

4. Hevesebben követeli a figyelmet

Van, aki nem visszahúzódik, hanem éppen ellenkezőleg: hangosabb lesz, nyafog, dührohamot kap vagy folyamatosan próbálja megszerezni a szülő figyelmét. Nem feltétlenül „rosszalkodik” – egyszerűen jelzi, hogy kapcsolódni szeretne.

5. Felnőttként is távolságtartó lehet

A gyerekkori kapcsolati minták sokáig velünk maradnak. Ha valaki azt tanulja meg, hogy a közeli kapcsolatban sem jár automatikusan a figyelem, később a saját kapcsolataiban is nehezebben kérhet segítséget vagy oszthatja meg az érzéseit.

6. Ő maga is állandóan a telefonját nézi

És talán ez a legkézenfekvőbb: a gyerek azt is lemásolja, amit nap mint nap lát. Ha a telefon természetes része minden közös helyzetnek, számára is könnyen természetessé válik, hogy mindig van valami, ami fontosabb annál, ami éppen előtte történik.