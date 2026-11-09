Megszületett Stana Alexandra kisfia: édes fotókkal jelentette be az örömhírt a TV2 sztárja

Stana Alexandra a Facebook-oldalán osztotta meg a nagy hírt követőivel. A táncművész néhány fotót is közzétett az újszülöttről. A kisfiú a Dominik nevet kapta.

Stana Alexandra anyuka lett

Forrás: hot! magazin / Szabolcs László

„A nevem Dominik és a mai napon megérkeztem Anyához és Apához! Már most sokat magyarázok, de azért még hagyom a szülők pihenni kicsit” – olvasható a posztban.

Stana Alexandra a szülés előtt is dolgozott

Stana Alexandra a várandóssága utolsó heteiben is aktív volt, megtartotta a táncóráit, és igyekezett mindent előkészíteni a kisfia érkezésére. Korábban elmondta, hogy a terhessége problémamentesen telt, rosszullétek és fáradtság csak ritkán nehezítették meg a mindennapjait.

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