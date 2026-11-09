Ha Gmailt használsz, ellenőrizd ezt a beállítást: lehet, hogy más is hozzáférhet a fiókodhoz

A Security Checkup, vagyis a Biztonsági ellenőrzés nevű funkcióval két perc alatt ellenőrizhető, hogy milyen készülékeken van bejelentkezve a Gmail-fiókunk, és mely külső alkalmazásoknak adtunk hozzáférést az adatainkhoz.
Így ellenőrizheted, hogy más is hozzáfér-e a Gmail-fiókodhoz
A Google Biztonsági ellenőrzésének felületén megjelennek azok a telefonok, táblagépek és számítógépek, amelyeken be vagyunk jelentkezve a Google-fiókunkba. Ha a listán ismeretlen vagy már nem használt készüléket találunk, távolról is kijelentkeztethetjük.
A külső alkalmazások jogosultságait szintén érdemes ellenőrizni. Előfordulhat, hogy évekkel korábban engedélyeztük egy programnak az adataink elérését, de már régóta nem használjuk. Az ilyen alkalmazásokhoz való hozzáférés visszavonható - írja a Pénzcentrum.
A mesterséges intelligencia is megváltoztatja a Gmail működését
A Google új, mesterséges intelligenciával támogatott levelezési funkcióval is igyekszik egyszerűbbé tenni az e-mailek kezelését. Az AI Inbox célja, hogy a fontos üzenetek ne vesszenek el a reklámlevelek, hírlevelek és automatikus értesítések között.
A funkció nem pusztán beérkezési sorrendben jeleníti meg az üzeneteket, hanem fontosságuk alapján is rangsorolja őket. Figyelembe veszi, hogy kikkel levelezünk gyakran, kik szerepelnek a névjegyzékünkben, és milyen kapcsolatokat lehet felismerni az üzenetek tartalmából.
A leírás szerint a Gemini 3 mesterségesintelligencia-modellre épülő rendszer a levelezési szokásainkhoz is alkalmazkodik. Ha valakivel egy időszakban többet kommunikálunk, az illetőtől érkező üzenetek nagyobb figyelmet kaphatnak. A Google hangsúlyozza, hogy mindezek mellett a kevésbé sürgős levelek sem tűnnek el, és továbbra is a felhasználó dönt arról, hogyan kezeli a postafiókját.
A céges telefonokon a munkáltató az üzeneteket is ellenőrizheti
Az Android egy másik funkciója a munkahelyi készülékeket érinti. A teljes egészében vállalati felügyelet alatt álló telefonokon a cégek archiváló rendszerei közvetlenül kapcsolódhatnak a Google Messages alkalmazáshoz.
Ezzel lehetőség nyílhat az SMS- és RCS-üzenetek naplózására, és az is nyomon követhető, ha egy üzenetet később módosítanak vagy törölnek. A megoldást elsősorban olyan szigorúan szabályozott területekre szánták, mint a pénzügyi szektor, ahol előírás lehet az üzleti levelek megőrzése.
Fontos azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy megfigyelik a Gmail-levelezésünket. A Google tájékoztatása szerint a funkció kizárólag a teljes egészében vállalati felügyelet alatt álló Android-telefonokra vonatkozik, a magántulajdonú készülékeket nem érinti.
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