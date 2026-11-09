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hajápolás

Tudod milyen típusba tartozik a fejbőrőd? Elmondjuk, miért fontosabb ez annál, mint gondolnád

hajápolás sampon fejbőr
Horváth Angéla
2026.11.09.
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Hiába teszel meg mindent a hajad szépségéért, ha nem a megfelelő termékeket használod. A hajápolásnál ugyanis nemcsak a hajszálak állapotát, hanem a fejbőrünk típusát is érdemes figyelembe venni.

Zsíros, száraz vagy vegyes? Az arcbőrünkről többnyire tudjuk, melyik típusba tartozik, a fejbőrünkkel azonban már jóval kevesebbet foglalkozunk. Pedig az is bőr, csak sokkal több szőrtüsző található rajta. Ha nem az igényeinek megfelelően ápoljuk, az a hajunk állapotán is látszani fog. És az sem biztos, ha egy termék beválik, az életünk végéig jó lesz.

Az arcbőrünkről többnyire tudjuk, melyik típusba tartozik, a fejbőrünkkel azonban már jóval kevesebbet foglalkozunk.
Az arcbőrünkről többnyire tudjuk, melyik típusba tartozik, a fejbőrünkkel azonban már jóval kevesebbet foglalkozunk.
Forrás: 123fr

Milyen fejbőrtípusok léteznek?

Az arcbőrhöz hasonlóan a fejbőr is lehet száraz, zsíros vagy vegyes, emellett érzékenység is jelentkezhet. A faggyúmirigyek által termelt természetes olajok védik a bőrt, és hozzájárulnak a hajszálak megfelelő állapotának megőrzéséhez. A faggyútermelés azonban az életkorral és a hormonális változásokkal együtt változhat. Kamaszkorban általában fokozódik, de ahogy öregszünk, csökkenhet, ezért a fejbőr szárazabbá válhat.

Fontos különbséget tenni a fejbőrtípus és a fejbőrbetegségek között. A zsírosodás önmagában nem betegség, a korpásodás, a szeborreás dermatitisz vagy a pikkelysömör azonban már külön kezelést igényelhet.

Így tudhatod meg, milyen a fejbőröd

A legegyszerűbb, ha megfigyeled, hogyan viselkedik a fejbőröd két hajmosás között:

  • A száraz fejbőr gyakran feszül, húzódik vagy viszket, és apró, porszerű hámlás is jelentkezhet. A hajtövek alig zsírosodnak.
  • Zsíros fejbőr esetén a haj akár már a mosást követő napon lelapulhat, a töveknél összetapadhat, és hamar elveszítheti frissességét. Emiatt gyakrabban lehet szükség hajmosásra.
  • Vegyes típusnál a hajtövek gyorsabban zsírosodnak, a hajhossz és a hajvégek viszont szárazak. Előfordulhat az is, hogy a fejbőr egyes területei szárazak, míg más részei zsírosabbak.
  • Az érzékeny fejbőr bizonyos hajápoló készítményekre irritációval reagálhat.

A fejbőr állapotát az életkor, a hormonok, az éghajlat, a gyógyszerek és a hajápolási szokások is befolyásolhatják. Érdemes ezért időnként újragondolni a megszokott rutinunkat.

A változókor a hajunkat és a fejbőrünket is megváltoztathatja

A menopauzát megelőző években sok nő tapasztalja, hogy a haja másként viselkedik, mint korábban. Ennek hátterében a hormonháztartás változásai is állhatnak.

A perimenopauza idején a hajunk és a fejbőrünk állapota is megváltozik
Forrás: 123rf

Az ösztrogén és a progeszteron szintjének ingadozása, valamint az androgén hormonokhoz viszonyított arányuk módosulása hatással lehet a faggyútermelésre. Van, akinél fokozódik a zsírosodás, másoknál éppen szárazabbá vagy érzékenyebbé válik a fejbőr.

A gyorsabb zsírosodást azonban nem feltétlenül a több faggyú okozza. A hormonális változások következtében a hajszálak elvékonyodhatnak, és a haj sűrűsége is csökkenhet. Ilyenkor a természetes olajok jelenléte jobban észrevehető, ezért a haj hamarabb tűnhet zsírosnak.

Nem mindegy, milyen sampont választunk

Sokan kizárólag azt nézik, hogy száraz, töredezett, vékony szálú vagy festett hajra készült-e a sampon. Pedig elsősorban a fejbőr szükségletei alapján érdemes választani, hiszen a sampon nemcsak a hajszálakat, hanem a fejbőrt is tisztítja. Előfordulhat például, hogy valakinek zsíros a fejbőre, a festéstől vagy más vegyi kezeléstől viszont kiszáradtak a hajvégei. Ebben az esetben a fejbőrt megfelelően tisztító sampon mellé tápláló balzsamot vagy hajpakolást érdemes választani. Az alapelv egyszerű: a sampon elsősorban a fejbőr igényeit szolgálja, a balzsam pedig a hajhossz és a hajvégek ápolásában segít.

Milyen összetevőket keress a samponodban?

  • Zsíros fejbőrre olyan könnyű, hatékonyan tisztító sampon lehet megfelelő, amely eltávolítja a felesleges faggyút, de nem nehezíti el a hajat. A szalicilsav segíthet az elhalt hámsejtek és a lerakódások eltávolításában, a kaolinagyag pedig képes felszívni a felesleges zsírt.
  • Száraz fejbőr esetén kíméletes, hidratáló készítményeket érdemes keresni. A ceramidok, a hialuronsav, a panthenol, a kolloid zab és a glicerin hozzájárulhatnak a bőr védőrétegének támogatásához és a nedvesség megőrzéséhez. A cél, hogy a hajmosás ne szárítsa tovább a fejbőrt.
  • Vegyes típusnál a kiegyensúlyozott ápolás a legjobb megoldás. A sampont elsősorban a hajtöveknél és a fejbőrön használjuk, a szárazabb területeket pedig célzottan ápolhatjuk. A haj középső részére és a hajvégekre hidratáló balzsam kerülhet.
  • Érzékeny fejbőrnél az illatanyagmentes, kímélő készítmények jelenthetnek megoldást. Érdemes minél kevesebb potenciálisan irritáló összetevőt tartalmazó terméket használni, és mefogyelni, megkeresni, mi váltja ki a kellemetlen reakciókat. A tartós viszketés, fájdalom, bőrpír vagy hámlás a fejbőr valamilyen mögöttes problémára is utalhat, nem csupán a fejbőr típusa miatt lehet olyan, amilyen. Ha a tünetek nem múlnak, bőrgyógyászhoz vagy trichológushoz (hajgyógyászhoz) kell fordulni.

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