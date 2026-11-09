Tudod milyen típusba tartozik a fejbőrőd? Elmondjuk, miért fontosabb ez annál, mint gondolnád

Zsíros, száraz vagy vegyes? Az arcbőrünkről többnyire tudjuk, melyik típusba tartozik, a fejbőrünkkel azonban már jóval kevesebbet foglalkozunk. Pedig az is bőr, csak sokkal több szőrtüsző található rajta. Ha nem az igényeinek megfelelően ápoljuk, az a hajunk állapotán is látszani fog. És az sem biztos, ha egy termék beválik, az életünk végéig jó lesz.

Az arcbőrünkről többnyire tudjuk, melyik típusba tartozik, a fejbőrünkkel azonban már jóval kevesebbet foglalkozunk.

Forrás: 123fr

Milyen fejbőrtípusok léteznek?

Az arcbőrhöz hasonlóan a fejbőr is lehet száraz, zsíros vagy vegyes, emellett érzékenység is jelentkezhet. A faggyúmirigyek által termelt természetes olajok védik a bőrt, és hozzájárulnak a hajszálak megfelelő állapotának megőrzéséhez. A faggyútermelés azonban az életkorral és a hormonális változásokkal együtt változhat. Kamaszkorban általában fokozódik, de ahogy öregszünk, csökkenhet, ezért a fejbőr szárazabbá válhat.

Fontos különbséget tenni a fejbőrtípus és a fejbőrbetegségek között. A zsírosodás önmagában nem betegség, a korpásodás, a szeborreás dermatitisz vagy a pikkelysömör azonban már külön kezelést igényelhet.

Így tudhatod meg, milyen a fejbőröd

A legegyszerűbb, ha megfigyeled, hogyan viselkedik a fejbőröd két hajmosás között:

A száraz fejbőr gyakran feszül, húzódik vagy viszket, és apró, porszerű hámlás is jelentkezhet. A hajtövek alig zsírosodnak.

Zsíros fejbőr esetén a haj akár már a mosást követő napon lelapulhat, a töveknél összetapadhat, és hamar elveszítheti frissességét. Emiatt gyakrabban lehet szükség hajmosásra.

Vegyes típusnál a hajtövek gyorsabban zsírosodnak, a hajhossz és a hajvégek viszont szárazak. Előfordulhat az is, hogy a fejbőr egyes területei szárazak, míg más részei zsírosabbak.

Az érzékeny fejbőr bizonyos hajápoló készítményekre irritációval reagálhat.

A fejbőr állapotát az életkor, a hormonok, az éghajlat, a gyógyszerek és a hajápolási szokások is befolyásolhatják. Érdemes ezért időnként újragondolni a megszokott rutinunkat.

A változókor a hajunkat és a fejbőrünket is megváltoztathatja

A menopauzát megelőző években sok nő tapasztalja, hogy a haja másként viselkedik, mint korábban. Ennek hátterében a hormonháztartás változásai is állhatnak.