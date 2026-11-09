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Kórházba került Angelina Jolie és Brad Pitt lánya: Vivienne-t súlyos betegség miatt kezelték

sztárcsemete étkezési zavar Brad Pitt Angelina Jolie
Horváth Angéla
2026.11.09.
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Nehéz időszakon ment keresztül Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves lánya. Vivienne egy különleges művészeti kiállításon vallott arról, milyen megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie az elmúlt hónapokban.

Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Vivienne Marcheline Jolie elárulta, hogy 2026 elején étkezési zavar miatt kórházi kezelésre szorult. A 18 éves fiatal egy Los Angeles-i kiállításon mutatta be azokat a rajzait, amelyekkel a kórházban töltött időszakot és akkori érzéseit dolgozta fel.

Knox Leon and Vivienne Marcheline: Angelina Jolie és Brad Pitt ikrei
Knox Leon and Vivienne Marcheline: Angelina Jolie és Brad Pitt ikrei
Forrás: Profimedia

Étkezési zavarral kezelték Angelina Jolie lányát

Vivienne A Gallery on Patience in Patients című kiállításon saját kezűleg készített illusztrációkat mutatott be, amelyekhez a naplójából választott részleteket. A rajzok a kórházi emlékeit idézik fel. Az intézményt barátaival Tulipánmezőnek nevezték el, ezért az alkotásokon is gyakran jelennek meg tulipánok.

A kiállítás bemutatkozó szövegében Vivienne őszintén vallott arról, hogyan élte meg a betegségét.

„Az év elején étkezési zavar miatt kórházba kerültem. Dühös voltam, beteg, és nagyon magányosnak éreztem magam”írta.

A fiatal lány, aki művészként a V Marcheline nevet használja, arról is beszámolt, hogy a kórházban megismert emberek sokat segítettek neki: „Végül azonban a gyerekek és a kórházi dolgozók kedvessége és szeretete lebontotta azokat a falakat, amelyeket magam köré emeltem. Soha nem nevettem és sírtam még ennyit, és soha nem voltam még ilyen őszinte, ennyire önmagam.”

Az egyik rajzon egy telefonfülke és egy szék látható, a telefonkagylót pedig egy tulipán tartja. A képhez Vivienne az április 4-i naplóbejegyzéséből választott egy mondatot: „Annyira vágyom egy ölelésre, hogy az egész testem megfeszül tőle.”

Április 22-én pedig ezt írta: „Meg kell engednem magamnak, hogy összeomoljak, hogy aztán meggyógyulhassak.”

A kiállítás november 8-ig volt látogatható Los Angelesben.

Vivienne hivatalosan is elhagyta Brad Pitt vezetéknevét

A fiatal művész kiállítása néhány nappal azután nyílt meg, hogy egy Los Angeles-i bíróság jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét. Vivienne hivatalosan is elhagyta édesapja, Brad Pitt vezetéknevét, így mostantól Vivienne Marcheline Jolie a neve.

A színészpár hat gyermeke közül már négyen kaptak bírósági engedélyt a Pitt név elhagyására: a 25 éves Maddox, a 21 éves Zahara, a 20 éves Shiloh és Vivienne. A 22 éves Pax és Vivienne ikertestvére, Knox egyelőre nem nyújtott be ilyen kérelmet.

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