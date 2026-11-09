Kórházba került Angelina Jolie és Brad Pitt lánya: Vivienne-t súlyos betegség miatt kezelték

Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Vivienne Marcheline Jolie elárulta, hogy 2026 elején étkezési zavar miatt kórházi kezelésre szorult. A 18 éves fiatal egy Los Angeles-i kiállításon mutatta be azokat a rajzait, amelyekkel a kórházban töltött időszakot és akkori érzéseit dolgozta fel.

Knox Leon and Vivienne Marcheline: Angelina Jolie és Brad Pitt ikrei

Forrás: Profimedia

Étkezési zavarral kezelték Angelina Jolie lányát

Vivienne A Gallery on Patience in Patients című kiállításon saját kezűleg készített illusztrációkat mutatott be, amelyekhez a naplójából választott részleteket. A rajzok a kórházi emlékeit idézik fel. Az intézményt barátaival Tulipánmezőnek nevezték el, ezért az alkotásokon is gyakran jelennek meg tulipánok.

A kiállítás bemutatkozó szövegében Vivienne őszintén vallott arról, hogyan élte meg a betegségét.

„Az év elején étkezési zavar miatt kórházba kerültem. Dühös voltam, beteg, és nagyon magányosnak éreztem magam” – írta.

A fiatal lány, aki művészként a V Marcheline nevet használja, arról is beszámolt, hogy a kórházban megismert emberek sokat segítettek neki: „Végül azonban a gyerekek és a kórházi dolgozók kedvessége és szeretete lebontotta azokat a falakat, amelyeket magam köré emeltem. Soha nem nevettem és sírtam még ennyit, és soha nem voltam még ilyen őszinte, ennyire önmagam.”

Az egyik rajzon egy telefonfülke és egy szék látható, a telefonkagylót pedig egy tulipán tartja. A képhez Vivienne az április 4-i naplóbejegyzéséből választott egy mondatot: „Annyira vágyom egy ölelésre, hogy az egész testem megfeszül tőle.”

Április 22-én pedig ezt írta: „Meg kell engednem magamnak, hogy összeomoljak, hogy aztán meggyógyulhassak.”

A kiállítás november 8-ig volt látogatható Los Angelesben.

Vivienne hivatalosan is elhagyta Brad Pitt vezetéknevét

A fiatal művész kiállítása néhány nappal azután nyílt meg, hogy egy Los Angeles-i bíróság jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét. Vivienne hivatalosan is elhagyta édesapja, Brad Pitt vezetéknevét, így mostantól Vivienne Marcheline Jolie a neve.

A színészpár hat gyermeke közül már négyen kaptak bírósági engedélyt a Pitt név elhagyására: a 25 éves Maddox, a 21 éves Zahara, a 20 éves Shiloh és Vivienne. A 22 éves Pax és Vivienne ikertestvére, Knox egyelőre nem nyújtott be ilyen kérelmet.