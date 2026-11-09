Meghan Markle apját kitették az idősek otthonából: nem lehet ott házi őrizetben

Meghan Markle édesapját, Thomas Markle-t gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásával vádolják. A férfit az FBI tartóztatta le, miután átkutatták az Egyesült Államokban található idősek otthonát, ahol addig élt. A floridai Tampában pénteken tartott bírósági meghallgatáson óvadék ellenében elrendelték a szabadlábra helyezését, de csak szigorú feltételekkel.

Meghan Markle apját, Thoma Markle-t kitették az idősek otthonából

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Nem fogadják vissza Meghan Markle apját az idősek otthonába

A bíróság döntése szerint Thomas Markle-nek elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és házi őrizetben kell maradnia abban a floridai intézményben, ahol korábban élt. A férfi azonban nem tért vissza a lakelandi otthonba, személyes tárgyait pedig már el is szállították onnan.

A The Sun beszámolója szerint lánya, Samantha párja ment el a holmijáért. Két fekete szemeteszsáknyi ruhát, egy pár mankót, egy televíziót és egy járókeretet vittek el az épületből.

A lap egyik forrása szerint Thoma Markle-t azért küldhették el az idősek otthonából, mert az intézményben rendszeresen megfordulnak gyerekek, a férfi pedig az óvadék feltételei alapján semmilyen kapcsolatba nem kerülhet kiskorúakkal.

„Állandóan jönnek-mennek itt a gyerekek. Nekünk még azt sem mondták el, mi történt, csak két biztonsági őrt állítottak az ajtóhoz. Nyilvánvaló, hogy az otthon vezetése nem akarja, hogy itt maradjon” – mondta egy édesanya a The Sun on Sundaynak.

A beszámoló szerint Thomas Markle a Lake Morton Plaza nevű, idősek számára fenntartott lakóintézményben várhatja az előzetes bírósági eljárást. Az intézmény lakásokat, étkezést és egészségügyi szolgáltatásokat is biztosít, saját meghatározása szerint pedig a városi időskori élet legmagasabb színvonalát kínálja.

Akár húsz év börtönt is kaphat Thomas Markle

A tampai meghallgatáson Lindsay Griffin bíró ismertette a férfival az ellene felhozott vádakat. Thomas Markle-t egy rendbeli, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyag birtoklásával vádolják.

A bírósági iratok szerint két lefoglalt felvételen egy felnőtt férfi is látható, akit egy tanú Thomas Markle-ként azonosított. A harmadik ismertetett felvétel a Fülöp-szigeteken, feltehetően egy szállodai szobában készülhetett. A hatóságok további olyan fényképeket is vizsgálnak, amelyeken állítólag Markle szerepel gyermekek társaságában.