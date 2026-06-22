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Dancing with the stars kisbaba Stana Alexandra
Life.hu
2026.06.22.
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Stana Alexandra május közepén jelentette be, hogy első gyermekét várja. A Dancing with the Stars táncosnője most azt is megosztotta követőivel, hogy kisfiú vagy kislány érkezik-e a családba.

Stana Alexandra és párja közel másfél éve vannak együtt. A profi táncosnő májusban jelentette be, hogy hamarosan szülők lesznek, de akkor a baba nemét még nem tudták. A hétvégén azonban megtartották a babaváró bulit, ahol kiderült, hogy kisfiuk vagy kislányuk lesz. 

Stana Alexandra és párja hamarosan szülők lesznek
Stana Alexandra és párja hamarosan szülők lesznek
Forrás: Instagram

Stana Alexandra és párja egy hatalmas torát vágtak fel, a benne lévő krém színe árulta el, hogy a táncosnőnek kisfia lesz.  

„Akkor lássuk... DOBPERGÉS!” – írta izgatottan a videóhoz a kismama.

Alexandra egyébként kislányra tippelt, a párja pedig fiúra, így az apukának lett igaza. 

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