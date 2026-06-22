Stana Alexandra és párja közel másfél éve vannak együtt. A profi táncosnő májusban jelentette be, hogy hamarosan szülők lesznek, de akkor a baba nemét még nem tudták. A hétvégén azonban megtartották a babaváró bulit, ahol kiderült, hogy kisfiuk vagy kislányuk lesz.

Stana Alexandra és párja hamarosan szülők lesznek

Forrás: Instagram

Stana Alexandra és párja egy hatalmas torát vágtak fel, a benne lévő krém színe árulta el, hogy a táncosnőnek kisfia lesz.

„Akkor lássuk... DOBPERGÉS!” – írta izgatottan a videóhoz a kismama.

Alexandra egyébként kislányra tippelt, a párja pedig fiúra, így az apukának lett igaza.

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