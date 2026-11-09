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Justin Timberlake megmutatta ritkán látott fiait: együtt kísérték a kifutón Down-szindrómás unokahúgukat - Fotók

sztárcsemeték Justin Timberlake Down-szindróma
Horváth Angéla
2026.11.09.
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Justin Timberlake kivételesen nem egy koncerten, hanem egy divatbemutatón állt a közönség elé. A világsztár a családjával együtt vett részt egy jótékonysági eseményen, ahol két fiát és unokahúgát is megmutatta.

November 7-én Denverben rendezték meg a Global Down Syndrome Foundation 19. alkalommal megtartott Be Beautiful Be Yourself divatbemutatóját. Az eseményen a 45 éves Justin Timberlake is kifutóra lépett hétéves unokahúgával, Zayával, aki Down-szindrómával született. A kislány korábban a szervezet nagykövete is volt. Zaya Rose Biel lánya, vagyis Jessica Biel unokahúga.

Justin Timberlake a fiaival, a 11 éves Silasszal és a hatéves Phineasszal, valamint az unokahúgával, Zayával
Justin Timberlake a fiaival,  a 11 éves Silasszal és a hatéves Phineasszal, valamint az unokahúgával, Zayával
Forrás: AFP

Justin Timberlake két kisfia is kifutóra lépett

Justin Timberlake a kifutón karjába vette Zayát, majd együtt integettek a közönségnek. Hatalmas tapssal fogadták őket. Ezután az énekes két fia, a 11 éves Silas és a hatéves Phineas is csatlakozott hozzájuk. A négyes együtt táncolt a kifutón, majd visszasétáltak a színfalak mögé.

Az énekes az Instagram-történetében is megosztotta a különleges pillanatokat.

„Tegnap este gyönyörű unokahúgomat, Zayát kísértük végig a Global Down Syndrome Foundation kifutóján. Büszke nagybácsi vagyok!” – írta a fotók mellé.

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