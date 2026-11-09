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botrány

Késelés történt Jamie Foxx halloweeni buliján: rendőrök lepték el a színész birtokát

botrány késelés halloween Jamie Foxx
Horváth Angéla
2026.11.09.
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Balhéba fulladt Jamie Foxx idei halloweeni bulija. A színész otthonában rendezett nagyszabású bulin egy vendéget megsebesítettek, a rendőrök pedig több embert is bilincsben vezettek el a helyszínről.

Jamie Foxx kaliforniai, Thousand Oaksban található birtokán november 7-én, szombat este több száz jelmezes vendég ünnepelt, ám a buli majdnem tragédiába fulladt. Rendőrök és mentők érkeztek a helyszínre, a TMZ és a People beszámolója szerint a rendezvényen egy férfit nyakon szúrtak. A sérülése szerencsére nem volt életveszélyes, a mentők a helyszínen el tudták látni a sérültet.

Jamie Foxx és párja, Alyce Huckstepp
Jamie Foxx és párja, Alyce Huckstepp
Forrás: Profimedia

Letartóztatás Jamie Foxx halloweeni partiján

A rendőrség egy férfit fegyverrel elkövetett támadás gyanújával őrizetbe vett. Az incidens után készült videókon több megbilincselt embert is látni, akiket a rendőrök kísérnek el. A hatóságok végül kiürítették a birtokot, a több száz vendégnek el kellett hagynia a rendezvényt. Arról egyelőre nincs információ, hogy Jamie Foxx a késelés idején otthon tartózkodott-e.

A Skvlk Fest elnevezésű halloweeni fesztivált a színész a 18 éves lányával, Anelise-zel közösen szervezi. A rendezvényen vidámparki játékokkal és koncertekkel is szórakoztatják a vendégeket. Az idei fellépők között Tyga is szerepelt.

A fesztivált eredetileg október 31-ére tervezték, de az esős kaliforniai időjárás miatt egy héttel későbbre, november 7-re halasztották. A szervezők külön táblákon figyelmeztették a résztvevőket, hogy sem valódi, sem játékfegyvert nem vihetnek be a birtokra, még akkor sem, ha az a jelmezükhöz tartozik.

Tavaly is botrányba fulladt a halloweeni buli

Jamie Foxx fesztiválján nem először kellett rendet tenni. Tavaly GloRilla koncertje szakadt félbe rövid időre, amikor az egyik vendég egy üveget hajított a színpad felé. A rapper megszakította a fellépését, Foxx pedig azonnal magához ragadta a mikrofont, és feldúltan kérte számon a rendbontót.

Jamie Foxx nemrég harmadszor is apa lett

November 4-én derült ki, hogy Jamie Foxxnak és 31 éves párjának, Alyce Hucksteppnek közös gyermeke született. A baba a színész harmadik gyermeke. A kicsi nevét és születésének pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

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