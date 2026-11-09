Bruce Willis egyre rosszabbul van, hollywoodi barátai pedig elfordultak tőle: megrázó részletek

A Die Hard egykori sztárja évek óta küzd a frontotemporális demenciával, amely fokozatosan megváltoztatja a személyiségét és a kommunikációs képességeit. Bruce Willis betegsége miatt már állandó felügyeletre szorul, gondozása pedig havonta több tízezer dollárba kerül. A Daily Mailnek nyilatkozó bennfentes arról árult el információkat, hogyan telnek a színész mindennapjai.

Bruce Willis betegsége egyre súlyosabb.

Forrás: Northfoto

Bruce Willis betegsége egyre súlyosabb: már a szavakat is nehezen találja

A 71 éves színész mentális állapota a forrás szerint jelentősen romlott, ő maga azonban nincs teljesen tisztában a változásokkal.

„Tudja, hogy az élete más lett, de nem gondolja, hogy ennyire megváltozott. Érzi, hogy valami nincs rendben, de nem látja át teljesen” – állította a bennfentes. Bruce Willis állapota a beszédére is hatással van. Gyerekkorában dadogással küzdött, amit később megtanult kezelni, most azonban ismét nehezére esik a kommunikáció.

„Hosszú időre elhallgat, mintha elmerülne a gondolataiban. Valójában a szavakat keresi” – magyarázta a forrás.

Hollywood elfordult tőle, de a családja nem hagyja magára

A bennfentes szerint Bruce Willis egykori híres barátai már alig látogatják.

„Amint abbahagyod a munkát, az összes csillogó barátod megfeledkezik rólad” – fogalmazott.

Családja azonban rendszeresen mellette van. Demi Moore és közös lányaik továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak vele, Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis pedig éjjel-nappali gondozást biztosít számára egy közeli, földszintes otthonban. A bennfentes szerint az ellátás havi költsége meghaladja a 30 ezer dollárt, vagyis a körülbelül 9,5 millió forintot. Emma korábban a The Sunday Timesnak elárulta, hogy a külön otthonról szóló nehéz döntés után ismét több időt tölthet férjével házastársként, nem csupán gondozóként.

„Végre újra a felesége lehettem. Ez hatalmas ajándék.”

Apró örömök maradtak Bruce Willis mindennapjaiban

Bár a demencia alapjaiban változtatta meg az életét, a színész továbbra is talál örömet az egyszerű dolgokban.

„Bruce nem csak ül egész nap a televízió előtt. A legnagyobb élmény számára, ha kap egy fagylaltot, vagy elviszik autózni. Imádja Neil Diamondot hallgatni” – árulta el a bennfentes. Emma Heming Willis számára különösen fájdalmas, hogy két kislányuknak is alkalmazkodnia kell édesapjuk megváltozott állapotához. A feleség mégis igyekszik minden közös pillanatot megbecsülni.