Katalin hercegnéék mellett Henry Cavill is részt vett az emlékezés vasárnapján – Fotó

Nagy-Britanniában november második vasárnapján a háborúkban elesettekre és a szolgálatot teljesítőkre emlékeznek. Az emlékezés vasárnapja alkalmából Katalin hercegné és a királyi család többi tagja Londonban vett részt a hivatalos megemlékezésen, de Henry Cavill sem feledkezett meg a fontos napról. A Superman és a Vaják sztárja családja társaságában tisztelgett a hősök előtt.

Henry Cavill is részt vett az Emlékezés Vasárnapján.

Forrás: Facebook/Henry Cavill

Henry Cavill az emlékezés vasárnapján családjával együtt tisztelgett a hősök előtt

A 43 éves színész közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen egy impozáns épületben látható, kabátjára tűzött piros pipaccsal. A képhez személyes hangvételű üzenetet is mellékelt.

„Ma a családommal töltöttem ezt a gyönyörű Emlékezés Vasárnapját. Örökké hálás leszek azoknak, akik harcoltak, és azoknak, akik életüket adták azért, hogy mi élvezhessük a sajátunkat” – írta Henry Cavill.

Katalin hercegné és a királyi család is lerótta tiszteletét

A londoni megemlékezésen Katalin hercegné Kamilla királyné mellett, a brit külügyminisztérium épületének erkélyéről figyelte a szertartást. Eközben III. Károly király és Vilmos herceg a királyi család többi tagjával együtt koszorút helyezett el a háborús emlékműnél.

Az emlékezés vasárnapját minden évben november második vasárnapján tartják. A megemlékezés egyik legfontosabb pillanata a délelőtt 11 órakor kezdődő kétperces csend, amellyel az elesettek előtt tisztelegnek.

A piros pipacs 1921 óta az emlékezés jelképe Nagy-Britanniában és a Nemzetközösség országaiban. A királyi család tagjai hagyományosan sötét ruhában, pipacskitűzővel jelennek meg az eseményen. Katalin hercegné gyakran három pipacsot visel, amelyekhez személyes, szomorú családi jelentés is kapcsolódik.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: