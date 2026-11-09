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Katalin hercegnéék mellett Henry Cavill is részt vett az emlékezés vasárnapján – Fotó

Facebook/Henry Cavill -
megemlékezés Henry Cavill királyi család
Nagy Anna
2026.11.09.
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A brit királyi család tagjai mellett egy világsztár is tisztelgett a háborúk áldozatai előtt. Henry Cavill közösségi oldalán mutatta meg, hogyan töltötte az emlékezés vasárnapját. A színész megható üzenetet is megfogalmazott.

Nagy-Britanniában november második vasárnapján a háborúkban elesettekre és a szolgálatot teljesítőkre emlékeznek. Az emlékezés vasárnapja alkalmából Katalin hercegné és a királyi család többi tagja Londonban vett részt a hivatalos megemlékezésen, de Henry Cavill sem feledkezett meg a fontos napról. A Superman és a Vaják sztárja családja társaságában tisztelgett a hősök előtt.

Henry Cavill is részt vett az Emlékezés Vasárnapján.
Henry Cavill is részt vett az Emlékezés Vasárnapján.
Forrás: Facebook/Henry Cavill

Henry Cavill az emlékezés vasárnapján családjával együtt tisztelgett a hősök előtt

A 43 éves színész közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen egy impozáns épületben látható, kabátjára tűzött piros pipaccsal. A képhez személyes hangvételű üzenetet is mellékelt. 

„Ma a családommal töltöttem ezt a gyönyörű Emlékezés Vasárnapját. Örökké hálás leszek azoknak, akik harcoltak, és azoknak, akik életüket adták azért, hogy mi élvezhessük a sajátunkat”írta Henry Cavill.

Katalin hercegné és a királyi család is lerótta tiszteletét

A londoni megemlékezésen Katalin hercegné Kamilla királyné mellett, a brit külügyminisztérium épületének erkélyéről figyelte a szertartást. Eközben III. Károly király és Vilmos herceg a királyi család többi tagjával együtt koszorút helyezett el a háborús emlékműnél.

Az emlékezés vasárnapját minden évben november második vasárnapján tartják. A megemlékezés egyik legfontosabb pillanata a délelőtt 11 órakor kezdődő kétperces csend, amellyel az elesettek előtt tisztelegnek.

A piros pipacs 1921 óta az emlékezés jelképe Nagy-Britanniában és a Nemzetközösség országaiban. A királyi család tagjai hagyományosan sötét ruhában, pipacskitűzővel jelennek meg az eseményen. Katalin hercegné gyakran három pipacsot visel, amelyekhez személyes, szomorú családi jelentés is kapcsolódik.

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