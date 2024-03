A lenmag lesz az új zab? Ezért kellene ennünk minden nap

A lenmagot már a Kr.e. 14. században is használták gyógyszerként, az egyiptomi sírkamrákban pedig a halottak mellett találtak lenmagot, valószínűleg útravalóként tették melléjük. Hippokratész is említést tesz róla, mint a testi fájdalmak, a hurut és a hasmenés ellenszere. Azóta már jóval több jótékony hatását ismerjük, habár kicsit megfeledkeztünk a fogyasztásáról, pedig érdemes lenne beépíteni az érendünkbe, mutatjuk is, hogy miért.

A lenmag olaj formájában is hasznos

Forrás: Shutterstock