Tönkre teszed a hajadat, ha mindennap copfba fogod: elmondjuk, miért

A hajviselet nem csak esztétikai kérdés, hanem egészségügyi is. Az egyik leggyakoribb frizura, a copf. Praktikus és elegáns megoldásnak tűnik, de ha nem vigyázunk, komoly károkat okozhatunk vele. Az alábbiakban bemutatjuk, miért érdemes odafigyelni arra, hogyan és milyen gyakran hordjuk összefogva a hajunkat.

A haj ápoltsága néhány apróságon múlik

1. Hajhullás és ritkulás

A túl szoros copf feszíti a hajgyökereket, és a fej hátsó része felé tolódik, amely idővel hajhulláshoz vezethet. A folyamatos húzás és feszülés miatt a hajhagymák sérülhetnek.

2. Törékeny hajszálak

A szoros viselet megtöri a hajszálakat, különösen, ha gumival, vagy ha nem megfelelő anyaggal kötöd össze. A törött hajszálak végei töredezettek és elvékonyodottak lesznek, ami rendezetlen és egészségtelen megjelenést eredményez. TIPP: használj bársonyból készült, puha hajgumit, vagy rugós, spirálos gumit, mert ezek lazábban fogják át a frizurádat.

3. Irritáció a fejbőrön

A feszes copf viselése a fejbőr irritációját okozhatja. Az érzékeny bőrön kis pattanások, vörös foltok és viszketés jelentkezhet, amely hosszú távon kellemetlen és fájdalmas lehet. Ne feledd, a fejbőrödnek is szüksége van egy kis szünetre, hogy lélegezni tudjon!

4. Fejfájás

Sokan nem is gondolnák, de a szoros hajviselet akár fejfájást is okozhat. Ugyanis a fejbőrre és a hajszálakra gyakorolt állandó nyomás miatt az agyi vérkeringés is felborul, amely fejgörcsöt eredményezhet.

5. Kócok

Ha állandóan feszesen van felkötve a hajad, akkor a hajszálak egymáshoz dörzsölődnek, és könnyebben összekuszálódnak. A haj kibontásakor, az eltört, megviselt szálakat nehezebb kibontani, aminek hatására további kócok keletkeznek.

Hogyan védd meg a hajad a károsodástól?



1. Lazább frizurák választása

Válassz kevésbé feszítő frizurákat. A laza fonatok vagy a hajpántok kíméletesebbek a hajszálakhoz és a fejbőrhöz, de egy lezserebb konty is jó alternatíva lehet.

2. Puha hajkiegészítők használata

Használj puha, anyaggal bevont hajgumit vagy selyem kiegészítőket, amelyek kevésbé károsítják a hajat. Ezek kevésbé húzzák meg a hajszálakat és csökkentik a törés kockázatát.