A függeszkedés öröme: így változtatja meg az életedet ez a gyors és egyszerű gyakorlat

Miért olyan hatékony a fügeszkedés?

A válasz egyszerű: a húzódzkodás során az egész testet megdolgoztatjuk, különösen a hátsó izomcsoportokat, amelyeket a legtöbb edzés gyakran figyelmen kívül hagy. A lógás során a gravitációs erő és a saját testtömeged kombinációja segít az izmok és inak erősítésében. Ráadásul, a függeszkedés egy nagyszerű módja a kéz- és csuklóerő növelésének is. De a függeszkedés nemcsak a fizikai állapotodat javítja, hanem a mentális egészségedre is jótékony hatással van. A függeszkedés a stressz csökkentése mellett segíthet a koncentrációd növelésében is.