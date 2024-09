Mikor együnk este? Dietetikusok szerint fontos, hogy mikorra időzítjük a vacsora időpontját

Tóth Bori

A személyes preferenciákat is figyelembe véve kiderült, hogy a korai étkezésnek is vannak tényleges egészségügyi előnyei. A vacsora időpontja nemcsak a napi rutinunk fontos része, hanem az egészségünkre is hatással van.

A legújabb kutatások és dietetikai tanácsok szerint az, hogy mikor ülünk le az esti étkezéshez, jelentős szerepet játszhat a súlyszabályozásban és az általános jólétünkben. Ismerd meg, hogy mit javasolnak a dietetikusok a vacsora időpontját illetően, árthat-e az éjszakai nassolás, illetve mely ételeket érdemes kerülni lefekvés előtt. A vacsora ideális időpontja 18:00 és 19:00 közé esik.

Forrás: Shutterstock/ORION PRODUCTION Miért fontos a vacsora időpontja? Az ideális vacsoraidő nem csupán arról szól, hogy mikor ülünk le enni, hanem arról is, hogyan hat az egészségünkre és életmódunkra. Az ideális időpont a vacsorához az, amikor még van időnk az étkezés után pihenni és emészteni. Ideális esetben a vacsorát legalább három órával lefekvés előtt kellene elfogyasztani, hiszen ez lehetővé teszi, hogy az elfogyasztott étel megfelelően emészthető legyen. Sara Riehm, az Orlandói Egészségfejlesztési Központ speciális dietetikusa szerint, ha szeretnénk rendszert bevezetni a vacsora időpontját illetően, ahhoz állandó lefekvési időre is szükség van. Tippek a megfelelő vacsoraidőhöz Legyen rendszeres: Próbálj meg minden nap ugyanabban az időben vacsorázni, hogy a tested hozzászokjon az állandó rutinhoz.

Figyelj a mennyiségre és minőségre: A vacsorád legyen kiegyensúlyozott és tápláló, de ne túl nehéz, hogy ne okozzon emésztési problémákat. Milyen előnyökkel jár a korai vacsora? A legtöbb szakértő szerint az optimális vacsoraidő 18:00 és 19:00 közé esik. Ennek egyik előnye az, hogy kutatások szerint azok, akik korábban vacsoráznak, könnyebben tudják fenntartani a súlyukat, mivel az étkezések időzítése befolyásolhatja az anyagcserét és az éhségérzetet. Késő esti étkezés esetén a szervezet hajlamosabb zsírraktározásra, ami hosszú távon súlygyarapodáshoz vezethet. A korai vacsora segíthet a jobb alvásban, valamint az esti étkezés után bőséges idő áll rendelkezésünkre az emésztésre, így elkerülhetjük az alvást zavaró emésztési problémákat. A korábbi étkezés megakadályozhatja a savas refluxot vagy az emésztési zavarokat, mondja Samantha Cochrane az Ohio Állami Egyetem Wexner Medical Center regisztrált dietetikus táplálkozási szakértője. Ha lefekvés előtt néhány órával és egész éjszaka nem eszünk, az segíthet pihentetni az emésztőrendszerünket és ez a szünet jótékony hatással lehet az anyagcserénkre, az emésztésünkre és az alvásunkra is.

Nassolhatunk-e éjszaka? A dietetikusok nem javasolják a lefekvés előtti nassolást sem, ha nem muszáj, viszont ha valóban éhesnek érezzük magunkat, akkor együnk, függetlenül attól, hogy hány óra van. Az éhség a testünk egy jelzése, hogy energiára és üzemanyagra van szüksége, amit tiszteletben kell tartani. Ha azonban későn tör ránk az éhség, akkor Riehm és Samantha is azt javasolja, hogy olyan falatokat együnk, amelyek magas fehérje- és rosttartalmúak. Például ilyen a joghurt, a mogyoróvaj és sárgarépa rudak hummusszal.