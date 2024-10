Egy új kutatás szerint a kedvenc üdítőid akár meg is ölhetnek: van, amelyikkel az agyvérzést kockáztatod

A Galwayi Egyetem, a kanadai McMaster Egyetemmel és stroke-kutatók nemzetközi hálózata együttműködésével vezetett új globális kutatások megállapították, hogy a szénsavas üdítők vagy gyümölcslevek rendszeres fogyasztása összefügg a stroke magasabb kockázatával. A kutatás azt is megállapította, hogy a napi négy csészénél több kávé fogyasztása szintén növeli az agyvérzés kockázatát.

Az eredmények az INTERSTROKE kutatási projekt két elemzéséből származnak, amelyeket már közzétettek: a szénsavas üdítők, a gyümölcslevek/italok és a víz hatásairól a Journal of Stroke című folyóiratban, a teával és a kávéval kapcsolatos eredményekről pedig az International Journal of Stroke című folyóiratban számoltak be.

A kutatás 27 országban közel 27 000 ember bevonásával zajlik, köztük közel 13 500 olyan emberrel, aki először szenvedett stroke-ot

A tanulmányban, amely a szénsavas üdítőitalok és gyümölcslevek fogyasztására összpontosított, a következő megállapításokat tették:

A szénsavas italok, beleértve a cukorral édesített és a mesterségesen édesített, például diétás vagy nulla cukortartalmú italokat is, 22 százalékkal nagyobb eséllyel járnak együtt a stroke kialakulásával, és a kockázat jelentősen megnő, ha naponta kettőt vagy többet iszunk ezekből az italokból.

A szénsavas üdítőitalok és a stroke esélye közötti kapcsolat Kelet- és Közép-Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában volt a legnagyobb.

A kutatás megállapította, hogy sok gyümölcslé néven forgalmazott termék sűrítményből készül, és hozzáadott cukrot és tartósítószert tartalmaz, ami ellensúlyozhatja a friss gyümölcsökkel általában összefüggésbe hozott előnyöket, és valójában növeli a stroke kockázatát.

A gyümölcsléitalok a vérzés (koponyaűri vérzés) miatti stroke esélyének 37 százalékos növekedésével hozhatók összefüggésbe. Napi két ilyen ital fogyasztása esetén a kockázat megháromszorozódik.

A nőknél a gyümölcslevekkel/italokkal összefüggő vérzés (koponyaűri vérzés) okozta stroke esélye növekedett mega legnagyobb mértékben.

A napi több mint 7 csésze víz fogyasztása összefüggésbe hozható a vérrög okozta stroke esélyének csökkenésével.

Andrew Smyth professzor, a Galwayi Egyetem klinikai epidemiológia professzora és a Galwayi Egyetemi Kórházak szakorvosa elmondta: „Nem minden gyümölcsital egyforma,

a frissen facsart gyümölcslevek valószínűleg előnyösek, de a sok hozzáadott cukrot és tartósítószert tartalmazó, sűrítményből készült gyümölcsitalok károsak lehetnek.

Kutatásunk azt is kimutatta, hogy a stroke esélye annál nagyobb, minél gyakrabban fogyaszt valaki szénsavas üdítőket”.