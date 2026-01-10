Katalin hercegné megrázó videót tett közzé: először beszélt nyilvánosan betegségéről és a rákkezeléséről

Ahogy megírtuk, tegnap, január 9-én ünnepelte 44. születésnapját Katalin hercegné. Ezt megelőzően 8-án férjével, Vilmos herceggel a londoni Charing Cross Kórházban járt és megosztotta személyes tapasztalatait a saját rákkezeléséről. Ez volt az első alkalom, hogy a walesi hercegné ilyen nyíltan beszélt a betegségéről, amit ijesztőnek és megterhelőnek nevezett. Később új, mélyen személyes videót tett közzé a születésnapja alkalmából, amelyben először beszél részletesen arról, hogyan segítette a természet a rák elleni küzdelme utáni testi és lelki felépülését.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a londoni Charing Cross Kórházban 2026. január 8-án.

Forrás: Getty Images Europe

A Mother Nature lezáró részét, a Wintert Katalin hercegné a 44. születésnapján tette közzé.

A hercegnét 2024 elején diagnosztizálták rákkal, hat hónapig kemoterápián vett részt.

A videó a gyógyulás és a természet kapcsolatát dolgozza fel.

A felvételek több angliai helyszínen készültek.

A projekt a Mentális Egészség Tudatosság Hetén indult el tavaly.

A Anyatermészet Katalin hercegné személyes reflexiója

A Kensington-palota által megosztott, kétperces film az Anyatermészet (Mother Nature) című sorozat záróepizódja, a Winter (Tél). A 44. születésnapját ünneplő Katalin hercegné saját narrációjával kísért alkotás nemcsak személyes vallomás, hanem hitvallás is, amely a természet gyógyító erejét állítja középpontba. A film Katalin reflexiója arra az időszakra, amelyet a rákdiagnózis és az azt követő kezelés határozott meg. A hercegnő 2024 elején tudta meg, hogy beteg, március végén jelentette be, és ezt követően hat hónapon át kemoterápiára járt. Az Anyatermészet sorozat ennek az időszaknak a feldolgozásából született, és azt mutatja be, miként vált a számára a természet támaszt nyújtó közeggé. A Winter epizódban elhangzó narráció bár szimbolikus, mégis pontosan körülírja a hercegné − aki a világ szeme előtt küzdött a betegséggel − tapasztalásait, félelmeit és a reményt.

Katalin hercegné 44. születésnapján tette közzé az Anyatermészet 4., befejező részét.

Forrás: Northfoto

Még a leghidegebb, legsötétebb évszak, a tél is képes csendet, türelmet és nyugodt elmélkedést hozni nekünk. Ahol a folyó éppen csak annyira lassul le, hogy megpillanthassuk benne a saját tükörképünket. Hogy felfedezhessük saját magunk legmélyebb rétegeit és azt, hogy minden, ami élő, összetartozik. Arra gondolok, hogy mennyire hálás vagyok, mert a bennünk lévő folyók olyan könnyedén hömpölyögnek, hogy elmossák a félelmeket, megtisztítanak és felfrissítenek. Békülj ki a könnyeiddel, és fedezd fel, mit jelent élni. Egynek lenni a természettel, egy csendes tanítóval és egy lágy hanggal, amely vezet minket az emlékeinken át és segít nekünk a gyógyulásban

− mondta el a kisfilmben Katalin hercegné.