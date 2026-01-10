Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Katalin hercegné megrázó videót tett közzé: először beszélt nyilvánosan betegségéről és a rákkezeléséről

természet Katalin hercegné rákkezelés tél
Az Anyatermészet negyedik részével, a Téllel zárta le gyógyulási folyamatát. A 44 éves Katalin hercegné videója személyes és szimbolikus egyben és ahogy a sorozat korábbi része, a természettel való összeolvadás és harmónia fontosságát hangsúlyozza.

Ahogy megírtuk, tegnap, január 9-én ünnepelte 44. születésnapját Katalin hercegné. Ezt megelőzően 8-án férjével, Vilmos herceggel a londoni Charing Cross Kórházban járt és megosztotta személyes tapasztalatait a saját rákkezeléséről. Ez volt az első alkalom, hogy a walesi hercegné ilyen nyíltan beszélt a betegségéről, amit ijesztőnek és megterhelőnek nevezett. Később új, mélyen személyes videót tett közzé a születésnapja alkalmából, amelyben először beszél részletesen arról, hogyan segítette a természet a rák elleni küzdelme utáni testi és lelki felépülését.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 8: Prince William, Prince of Wales and Catherine, Princess of Wales meet healthcare staff during a visit to Charing Cross Hospital on January 8, 2026 in London, England. The Prince and Princess of Wales visited the hospital to highlight the work of the NHS during the busy winter period. (Photo by Isabel Infantes - WPA Pool/Getty Images)
Katalin hercegné és Vilmos herceg a londoni Charing Cross Kórházban 2026. január 8-án.
Forrás: Getty Images Europe
  • A Mother Nature lezáró részét, a Wintert Katalin hercegné a 44. születésnapján tette közzé.
  • A hercegnét 2024 elején diagnosztizálták rákkal, hat hónapig kemoterápián vett részt.
  • A videó a gyógyulás és a természet kapcsolatát dolgozza fel.
  • A felvételek több angliai helyszínen készültek.
  • A projekt a Mentális Egészség Tudatosság Hetén indult el tavaly.

A Anyatermészet Katalin hercegné személyes reflexiója

A Kensington-palota által megosztott, kétperces film az Anyatermészet (Mother Nature) című sorozat záróepizódja, a Winter (Tél). A 44. születésnapját ünneplő Katalin hercegné saját narrációjával kísért alkotás nemcsak személyes vallomás, hanem hitvallás is, amely a természet gyógyító erejét állítja középpontba. A film Katalin reflexiója arra az időszakra, amelyet a rákdiagnózis és az azt követő kezelés határozott meg. A hercegnő 2024 elején tudta meg, hogy beteg, március végén jelentette be, és ezt követően hat hónapon át kemoterápiára járt. Az Anyatermészet sorozat ennek az időszaknak a feldolgozásából született, és azt mutatja be, miként vált a számára a természet támaszt nyújtó közeggé. A Winter epizódban elhangzó narráció bár szimbolikus, mégis pontosan körülírja a hercegné − aki a világ szeme előtt küzdött a betegséggel − tapasztalásait, félelmeit és a reményt. 

Katalin hercegné 44. születésnapján tette közzé az Anyatermészet 4., befejező részét.
Katalin hercegné 44. születésnapján tette közzé az Anyatermészet 4., befejező részét.
Forrás: Northfoto

Még a leghidegebb, legsötétebb évszak, a tél is képes csendet, türelmet és nyugodt elmélkedést hozni nekünk. Ahol a folyó éppen csak annyira lassul le, hogy megpillanthassuk benne a saját tükörképünket. Hogy felfedezhessük saját magunk legmélyebb rétegeit és azt, hogy minden, ami élő, összetartozik. Arra gondolok, hogy mennyire hálás vagyok, mert a bennünk lévő folyók olyan könnyedén hömpölyögnek, hogy elmossák a félelmeket, megtisztítanak és felfrissítenek. Békülj ki a könnyeiddel, és fedezd fel, mit jelent élni. Egynek lenni a természettel, egy csendes tanítóval és egy lágy hanggal, amely vezet minket az emlékeinken át és segít nekünk a gyógyulásban

− mondta el a kisfilmben Katalin hercegné. 

Le palais de Kensington a publié le dernier épisode de sa série de vidéos « Mère Nature », diffusée tout au long de l'année : « Hiver » à l'occasion des 44 ans de Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - 9 janvier 2026 © Kensington Palace via Bestimage Kensington Palace has released the latest episode of its year-long "Mother Nature" video series: "Winter," to mark the 44th birthday of Catherine (Kate) Middleton, Princess of Wales - January 9, 2026
A film képi világa is tudatosan épít a természet sokszínűségér.
Forrás: Northfoto

A kisvideó a digitális világ kritikája is

A film képi világa is tudatosan épít a természet sokszínűségére. Katalint elkíséri akora reggeli sétájára Berkshire-ben, ahol férjével és három gyermekével él, emellett felvételek készültek Cumbriában, Gloucestershire-ben, Londonban, Kelet-Sussexben és a Cotswolds területén is. A Winter epizód tematikája összhangban áll a sorozat többi részével és Katalin korábbi gondolataival is. A hercegnő nemrég Waldinger professzorral közösen írt esszéjében arra figyelmeztetett, hogy a túlzott képernyőidő káros hatással van a családi életre. Álláspontja szerint a digitális világ térnyerésével még fontosabbá válik az önmagunkkal, egymással és a természettel való kapcsolatunk.

Az Anyatermészet sorozat mélyen személyes, kreatív elmélkedés arról, hogyan segített a természet a gyógyulásomban. De egyben egy történet a természet és a kreativitás erejéről és a kollektív gyógyulásról is. Annyit tanulhatunk az anyatermészettől, ha egy boldogabb, egészségesebb világot szeretnénk építeni

 − írta Katalin a videó mellé. 

A Winter nem csupán egy videó, hanem egy személyes gyógyulási folyamat lezárása és egy tudatos üzenet arról, hogy a természet mekkora szerepet játszik az ember életében.  Bár az Anyatermészet sorozat ezzel véget ért, a Kensington-palota közlése szerint Katalin hercegné a jövőben is a természet és a mentális egészség kapcsolatát helyezi majd középpontba nyilvános munkásságában.

