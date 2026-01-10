Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 baljós jel, hogy mérgező anyóst fogtál ki, aki maga a megveszekedett ördög

Simon Benedek
2026.01.10.
Minden férfi és nő legnagyobb rémálma, hogy olyan anyóst fog ki, aki maga a megveszekedett ördög. Ebben a cikkben azokat a jeleket összesítettük, amelyek segítenek felismerni, hogy a párod édesanyja valószínűleg mérgező anyós lesz.

Sokan reménykednek abban, hogy a házasság révén új családra lelnek, de mi van, ha az egyik családtag nem szeretné, hogy így legyen? Minden férfi és nő legnagyobb rémálma, hogy egy olyan mérgező anyóst fogjon ki, aki mindenb beleüti az orrát és minden tettéből süt a rosszindulat. Az első találkozás a párod szüleivel nagyon fontos, ugyanis néhány jelből könnyen felismerheted, hogy milyen anyós vagy após válik belőlük.

Egy mérgező anyós olyan, mint egy ördög.
Ezekből a jelekből felismerheted, ha mérgező anyósod lesz a párod édesanyja.
Forrás:  Getty Images

Ismerd fel időben, ha mérgező anyóssal van dolgod!

  • A mérgező anyósokat nem könnyű felismerni. 
  • Mutatunk 5 baljós jelet, ami segíthet rájönni, hogy az anyósjelölted valószínűleg mérgező ember. 
  • Ha ezek közül bármelyiket felismered, akkor megelőzheted, hogy hosszútávon belerondítson a kapcsolatodba. 

Ezek a jelek segítenek lebuktatni a mérgező anyósjelölteket

A mérgező anyósok és apósok olyanok, akiket jobb elkerülni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az első találkozáskor figyeljünk bizonyos negatív előjelekre. Ahhoz, hogy ne utólag kelljen felismerned, hogy „nem jövök ki az anyósommal” vagy azt kérdezned magadtól, hogy „miért utál az anyósom” már a kapcsolatotok elején érdemes nyitott szemmel járni. Akár az is előfordulhat, hogy kifogod a legjobb anyóst, de ha az alábbi jeleket tapasztalod, akkor elkezdhetsz aggódni. 

Folyamatos kritika

Amikor azt látod, hogy az anyósjelölted állandóan kritizál: az ételt, a politikát, az országot, a párod döntéseit és szinte minden mást, akkor az nem aggódás, hanem kontroll, amely nagy valószínűséggel a kapcsolatotokra is hatással lesz, ha hagyjátok. Egy egészséges viszonyban előfordul a tanácsadás, de a mérgező anyós arról ismerszik meg, hogy soha nem fogja vissza magát.

Határok figyelmen kívül hagyása

Ha a párod édesanyjára jellemző, hogy bejelentés nélkül beállít, vagy a kedvesed megkérdezése nélkül tesz olyan dolgokat, amelyekhez normális esetben a hozzájárulása kellene, akkor félő, hogy nem tiszteli a határokat. Ezek az anyósok gyakorlatilag a tulajdonukként tekintenek gyermekükre, majd amint a párkapcsolatotok komolyabbra fordul, rád is.

Manipuláció

A mérgező anyós manipulációval tartja fent a kontrollt. Ezt nem könnyű előre észrevenni, de azért vannak jelek, amelyek segítenek. Ha azt veszed észre, hogy bűntudatot kelt, elferdít tényeket, érzelmileg zsarol és befolyásol, akkor sok jóra nem számíthatsz. 

Féltékenység és rivalizálás

Amikor egy anyós nem tud megbékélni azzal, hogy a gyereke párkapcsolata miatt te leszel a legfontosabb, akkor gyakran szándékosan próbál titeket szétválasztani már a legelején. Mondanunk sem kell, hogy az irigység, rivalizálás, „én jobban tudom” attitűd mind-mind a mérgező anyós jellemzője. 

Folyamatos hangulatkeltés

Az egész család összehívása mindig akkor történik, amikor ő igényli, pletykákat, szóbeszédeket, félreértéseket terjeszt – ezek mind eszközök lehetnek a hatalom megtartására. Ha a családi összejövetelek rendszerint nem örömet, hanem konfliktust hoznak és folyamatos a feszültség, akkor számíthatsz rá, hogyha közös gyereketek és családotok lesz, akkor otthon is állandó lesz a stressz, amikor meglátogatnak a nagyszülők. 

