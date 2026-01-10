Anne Hathaway és Adam Driver Magyarországra érkezik − Újabb hollywoodi szuperprodukció forgatásának ad otthont Magyarország

Igazi A-listás hollywoodi sztárok lepik el kis hazánkat: a Neveletlen hercegnő és a Star Wars sztárjai Magyarországon forgatják a legújabb filmjüket. Anne Hathaway és Adam Driver Fejér vármegyében bukkanhatnak fel.

Anne Hathaway és Adam Driver akciófilmet forgatnak hazánkban

Ron Howard − aki olyan ikonikus alkotásokat jegyez, mint a Russell Crowe nevével fémjelzett Egy csodálatos elme, vagy az Apollo–13, amelyben Tom Hanks űrbéli bajba jutását követhettük végig − Alone at Dawn című legújabb akciófilmje a 2002-es Takur Ghar-i ütközetet dolgozza fel, amelyben John Chapman önfeláldozásával 23 bajtársát mentette meg Afganisztánban.

A hőst Adam Driver kelti életre a vásznon, Anne Hathaway pedig meghatározó szerepben csatlakozik a produkcióhoz.

A film cselekménye miatt a Szár-hegyi kőbánya közelében élők robbanásokra és gépfegyverropogásokra is felkészülhetnek a napokban, az igazán szerencsések pedig akár Az ördög Pradát visel Andyjét, Anne Hathawayt vagy Adam Drivert is elcsíphetik egy pillanatra, aki októbertben a budapesti Flippermúzeumban bukkant fel. Anne Hathaway és Adam Driver nem tudni, mennyi időt tölt hazánkban, de az biztos, hogy most érdemes nyitott szemmel járni.

