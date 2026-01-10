Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett így látta szerelmüket: "Nem is tudom elképzelni, hogy lesz-e valaha olyan, hogy mi nem vagyunk egymás életének a része"

Egy ország gyászolja az elhunyt világbajnok kajakost, Dudás Mikit. A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. A rendőrség először kizárta az idegenkezűséget, később mégis megkezdték a nyomozást ismeretlen tettes ellen halált okozó testi sértés gyanúja miatt. A ragédiával kapcsolatban Miklós gyászoló édesanyja is megszólalt, Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus pedig arról beszélt, miként vészelhetik át édesapjuk elvesztését a sportoló gyerekei. Köztudott, hogy Dudás Miki és Szigligeti Ivett se veled-se nélküled kapcsolatban éltek, amelyet nem is titkoltak, magánéletükről gyakran lehetett olvasni a lapokban. Ivett 2024 végén volt a Ki vagy te valójában? podcastben beszélt szerelmükről.
Dudás Miki családját az elmúlt időszakban egymás után érik a veszteségek
Dudás Miki összetört édesanyját a tragédia után néhány nappal rendőrség tájékoztatta arról, hogy már nem pusztán egy tragikus, váratlan haláleset hátterét vizsgálják, hanem ismeretlen tettes ellen nyomoznak. „Nem tudok semmit mondani a történtekről, engem is csak ma hívtak a rendőrségtől, hogy változott valami. Bízom benne, hogy minél előbb kiderül a teljes igazság, hogy valójában mi okozta a gyerekem váratlan és felfoghatatlan halálát” – nyilatkozta akkor a gyászoló édesanya. „Nem fogom fel ezt ép ésszel, de bevallom őszintén, nem is akarom felfogni. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam. Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni” – idézte Dudás Miki édesanyja − akinek férje, Miklós édesapja 2025 elején halt meg − szavait a Borsonline. Az egykori sportolónak és Szigligeti Ivettnek két kisgyermeke van, a hatéves Nara és a hároméves Miló, akiknek most meg kell küzdeniük azzal, hogy édesapjuk nincs többé. Hogy ez miként lehetséges, arról Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus nyilatkozott a Life.hu-nak.
Szigligeti Ivett: „Rengeteg volt a feszültség”
Szigligeti Ivett 2024-ben a Ki vagy te valójában? podcastben nyíltan beszélt a Mikivel való kapcsolatáról. „Mindig is hullámzó kapcsolatban éltünk, és nyilván ezt két gyerek mellett már nehéz egálban tartani úgy, hogy minden jó legyen. Ha az emberek felmennek az internetre, nagyon sok mindent látnak, akár a Mikiről, akár rólam, ezt a részét nem is szeretem a social media világának. Rengeteg volt a feszültség, szerintem nem titok, hogy az ember a hozzá legközelebb állón vezeti le ilyenkor a búját, baját, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy lehet, hogy picit jobb, ha elválunk. De a mai napig, köszönjük szépen, jól vagyunk, és nagyon jól működünk együtt. Borzasztó jó apuka a Miki, rengeteg programot csinálunk, sok időt vagyunk együtt” - fogalmazott akkor és hozzátette, hogy családként együtt vannak, de egy nem alkotnak egy párt. „Nem is tudom elképzelni, hogy lesz-e valaha olyan, hogy mi nem vagyunk egymás életének a része. Nem a gyerekek miatt. Nagyon intenzív szerelmünk volt, és mind a ketten egymás legnagyobb szerelmei vagyunk. Én egy hősszerelmes voltam, amikor megismerkedtünk, és ha tehettem volna, az összes levegőt elszívtam volna tőle, hogy mindig vele lehessek”− idézi a korábbi beszélgetést Ivettel a Bors.
