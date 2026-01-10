Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett így látta szerelmüket: "Nem is tudom elképzelni, hogy lesz-e valaha olyan, hogy mi nem vagyunk egymás életének a része"

Egy ország gyászolja az elhunyt világbajnok kajakost, Dudás Mikit. A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. A rendőrség először kizárta az idegenkezűséget, később mégis megkezdték a nyomozást ismeretlen tettes ellen halált okozó testi sértés gyanúja miatt. A ragédiával kapcsolatban Miklós gyászoló édesanyja is megszólalt, Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus pedig arról beszélt, miként vészelhetik át édesapjuk elvesztését a sportoló gyerekei. Köztudott, hogy Dudás Miki és Szigligeti Ivett se veled-se nélküled kapcsolatban éltek, amelyet nem is titkoltak, magánéletükről gyakran lehetett olvasni a lapokban. Ivett 2024 végén volt a Ki vagy te valójában? podcastben beszélt szerelmükről.

Dudás Miki családját az elmúlt időszakban egymás után érik a veszteségek

Dudás Miki összetört édesanyját a tragédia után néhány nappal rendőrség tájékoztatta arról, hogy már nem pusztán egy tragikus, váratlan haláleset hátterét vizsgálják, hanem ismeretlen tettes ellen nyomoznak. „Nem tudok semmit mondani a történtekről, engem is csak ma hívtak a rendőrségtől, hogy változott valami. Bízom benne, hogy minél előbb kiderül a teljes igazság, hogy valójában mi okozta a gyerekem váratlan és felfoghatatlan halálát” – nyilatkozta akkor a gyászoló édesanya. „Nem fogom fel ezt ép ésszel, de bevallom őszintén, nem is akarom felfogni. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam. Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni” – idézte Dudás Miki édesanyja − akinek férje, Miklós édesapja 2025 elején halt meg − szavait a Borsonline. Az egykori sportolónak és Szigligeti Ivettnek két kisgyermeke van, a hatéves Nara és a hároméves Miló, akiknek most meg kell küzdeniük azzal, hogy édesapjuk nincs többé. Hogy ez miként lehetséges, arról Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus nyilatkozott a Life.hu-nak.