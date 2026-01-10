Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 10., szombat Melánia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

A tél legsokoldalúbb alapdarabja: így viseld a bőrnadrágot

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divat bőrnadrág outfit
Nagy Kata
2026.01.10.
Ha eddig nem tartozott a kedvenceid közé a bőrnadrág, akkor engedd, hogy megváltoztassuk a véleményed: idén télen ugyanis legalább olyan alapdarabbá válik, mint egy meleg kabát, vagy egy praktikus sapka.

A bőrnadrág tulajdonképpen olyan, mint a pihe-puha ágyikód: meleg, kényelmes és mindig ott van, amikor szükséged van rá. Ne hagyd hát, hogy a szekrényedben szomorkodjon, inkább kreálj vele olyan outfiteket, amelyek láttán mindenki megfordul utánad az utcán!

Fiatal lány pulcsiban és bőrnadrágban
Egy igazán jó bőrnadrággal nem lehet mellélőni télen. 
Forrás: Getty Images Europe

Miért szeretjük a bőrnadrágokat? 

  • Nincs a bőrnadrágnál praktikusabb ruhadarab a hideg hónapokban: ezerszer melegebb és szélvedettebb, mint bármelyik más nadrág. 
  • Mindemellett elképesztően jól variálható is, hiszen szinte mindennel jól mutat. 
  • A klasszikus darabok mellett a bőszárú és a skinny fazonok is hódítanak. 

Outfit-inspiráció: így viselik a bőrnadrágot az igazi it girlök 

Hányszor fordult már elő velünk, hogy elterveztük, hogy egy őrülten trendi szettbe öltözünk fel, de kinéztünk az ablakon és azonnal eltántorított a hideg, a hó és a szél, úgyhogy egy szimpla farmerban és vastag pulcsiban vágtunk neki a napnak nagy duzzogások közepette?! 

Pedig a megoldás végig ott csücsült a gardróbunkban: nem, nem a barna farmer és nem is a szivarnadrág, hanem a punkok első számú kedvence, a bőr hatású nadrág! 

Ez az időről-időre elfeledett, majd újra felfedezett darab ugyanis nem csupán karaktert ad a téli outfitünknek, de arról is gondoskodik, hogy egy percig se fázzunk az utcákon sétálva. Sokoldalú, praktikus és őrülten jól néz ki – kell ennél több?! Mutatjuk, hogyan viselheted! 

1. Lazán

Tudjuk jól, hogy a kevesebb néha több: nem kell azonnal fullba tolnod a rockert ahhoz, hogy bőrnadrágot húzz magadra, elég egy laza póló, egy kényelmes cipő és máris úgy nézel ki, mint aki csak magára kapott valamit és mégis vagányabb mindenki másnál. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 15: Stella Hanan is seen wearing a white short sleeve t-shirt, black leather pants and carrying an animal print shoulder bag with black pointy toed shoes outside of the Tory Burch show, during New York Fashion Week on September 15, 2025 in New York City. (Photo by 305pics/Getty Images)
Nem kell mindig túlgondolni az öltözködést. 
Forrás: Getty Images North America

2. Elegánsan

A magas derekú bőrnadrág annyira stílusossá varázsolja az outfitedet, hogy mellé már csak egy garbó és egy csinos csizma kell, és akár egy éttermi vacsora éke is lehetsz!

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: Diane Batoukina wears black long sleeves top, black leather pants with Hermes belt, black Hermes bag, outside Hermes, during Womenswear Spring/Summer 2025 as part of Paris Fashion Week on September 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)
Egyszerű, de nagyszerű szett. 
Forrás: Getty Images Europe

3. Szettben

Ha igazán bevállalós vagy, ki is maxolhatod a bőrhatást és szettekben is gondolkodhatsz, de előre figyelmeztetünk: ne csodálkozz, ha ezek után nem tudják majd levenni rólad a szemüket az emberek! 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: Nadine Leopold wears long straight light brown hair with blonde highlights, center part, olive green leather cropped turtleneck top with wide short cape sleeves exposing a bare midriff, olive green leather high-waist belted wide-leg pants with stitched knee seams, black leather ankle boots shoes with pointed toes and block heels, outside Zimmermann, during Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026, on October 06, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A bőr szetteket azoknak ajánljuk, akiket nem zavar a figyelem. 
Forrás: Getty Images Europe

4. Színesben

Ideje leszámolni azzal a hiedelemmel, hogy a női bőrnadrág csak feketében mutat jól: bármilyen színt választhatsz, a lényeg, hogy az összehatás megfelelő legyen!

PARIS, FRANCE - MARCH 08: A guest is seen wearing a black Vivienne Westwood jacket, maroon leather pants, black bag and sunglasses outside the Vivienne Westwood show during the Womenswear Fall/Winter 2025/2026 as part of Paris Fashion Week on March 08, 2025 in Paris, France. (Photo by Daniel Zuchnik/Getty Images)
A színes nadrágoktól sem kell félni!
Forrás: Getty Images Europe

5. Bohéman

PARIS, FRANCE - OCTOBER 4: a guest, attending the Hermes Show, is seen wearing a cropped dark brown suede bomber jacket with a fitted silhouette, buckle closure at the neckline and rolled up sleeves; a ribbed ivory knit crop top with a clean hemline; high-waisted knee-length leather shorts in deep chocolate brown with vertical seam-lines; a slim dark brown leather belt with golden buckle detail; over-the-knee suede boots in matching dark brown featuring a pointed toe, flared stiletto heel and zip-up; the Kelly small top-handle leather bag in warm caramel leather with gold hardware, clasp closure and silver chain details from Hermes; minimal gold and silver jewelry including a chunky bracelet, sculptural ring and earrings; lightly tinted aviator-style sunglasses; her black hair is worn straight and loose, draped to the side during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 4, 2025 in Paris, France. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
Bár a culotte megosztó nadrág, nagyon jól áll azoknak, akik tényleg tudják viselni. 
Forrás: Getty Images Europe

Ki mondta, hogy a bőrnadrág csak hosszú lehet? Idén minden létező anyagból hódítanak a culotte nadrágok, így a bőrhatású darabokkal is érdemes próbát tenned! 

Nem csak a bőrnadrág trendi télen, ötletekért nézd meg az alábbi divatcikkeinket is:

A sípálya lett az új kifutó: ezeket a síszetteket akarja most mindenki

Mert síelni is csak a legdivatosabb összeállításokban érdemes!

Hull a pelyhes: a kesztyű az a rich girl kiegészítő, amiért a te téli ruhatárad is könyörög

Most minden divatdiktátor kesztyűt visel a havazásban. Mutatjuk, hogyan lehet sikkes és luxus megjelenésű a női kesztyű. Ezekért a termékekért a te kezed is könyörögni fog!

Megérkezett a hó, de neked nem kell csúszkálnod: itt vannak a szezon legmenőbb hótaposói

A havazás nem zárja ki a divatot! Platformos, szőrmés és elképesztően trendi. Mutatjuk, hogyan viselik a stílusikonok a hótaposó csizmát. Nézd meg a szezon legjobb hótaposóit!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu