A tél legsokoldalúbb alapdarabja: így viseld a bőrnadrágot

A bőrnadrág tulajdonképpen olyan, mint a pihe-puha ágyikód: meleg, kényelmes és mindig ott van, amikor szükséged van rá. Ne hagyd hát, hogy a szekrényedben szomorkodjon, inkább kreálj vele olyan outfiteket, amelyek láttán mindenki megfordul utánad az utcán!

Egy igazán jó bőrnadrággal nem lehet mellélőni télen.

Miért szeretjük a bőrnadrágokat? Nincs a bőrnadrágnál praktikusabb ruhadarab a hideg hónapokban: ezerszer melegebb és szélvedettebb, mint bármelyik más nadrág.

Mindemellett elképesztően jól variálható is, hiszen szinte mindennel jól mutat.

A klasszikus darabok mellett a bőszárú és a skinny fazonok is hódítanak.

Outfit-inspiráció: így viselik a bőrnadrágot az igazi it girlök

Hányszor fordult már elő velünk, hogy elterveztük, hogy egy őrülten trendi szettbe öltözünk fel, de kinéztünk az ablakon és azonnal eltántorított a hideg, a hó és a szél, úgyhogy egy szimpla farmerban és vastag pulcsiban vágtunk neki a napnak nagy duzzogások közepette?!

Pedig a megoldás végig ott csücsült a gardróbunkban: nem, nem a barna farmer és nem is a szivarnadrág, hanem a punkok első számú kedvence, a bőr hatású nadrág!

Ez az időről-időre elfeledett, majd újra felfedezett darab ugyanis nem csupán karaktert ad a téli outfitünknek, de arról is gondoskodik, hogy egy percig se fázzunk az utcákon sétálva. Sokoldalú, praktikus és őrülten jól néz ki – kell ennél több?! Mutatjuk, hogyan viselheted!

1. Lazán

Tudjuk jól, hogy a kevesebb néha több: nem kell azonnal fullba tolnod a rockert ahhoz, hogy bőrnadrágot húzz magadra, elég egy laza póló, egy kényelmes cipő és máris úgy nézel ki, mint aki csak magára kapott valamit és mégis vagányabb mindenki másnál.

Nem kell mindig túlgondolni az öltözködést.

2. Elegánsan

A magas derekú bőrnadrág annyira stílusossá varázsolja az outfitedet, hogy mellé már csak egy garbó és egy csinos csizma kell, és akár egy éttermi vacsora éke is lehetsz!

Egyszerű, de nagyszerű szett.

3. Szettben

Ha igazán bevállalós vagy, ki is maxolhatod a bőrhatást és szettekben is gondolkodhatsz, de előre figyelmeztetünk: ne csodálkozz, ha ezek után nem tudják majd levenni rólad a szemüket az emberek!

A bőr szetteket azoknak ajánljuk, akiket nem zavar a figyelem.

4. Színesben

Ideje leszámolni azzal a hiedelemmel, hogy a női bőrnadrág csak feketében mutat jól: bármilyen színt választhatsz, a lényeg, hogy az összehatás megfelelő legyen!