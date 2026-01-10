Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
"Hiba egy nincstelenhez hozzámenni": Gisele Bündchen a családja szerint rossz férfit választott maga mellé

házassági szerződés Gisele Bündchen Joaquim Valente
A szupermodell családja aggódik, miután az összeházasodott gyereke apjával és dzsúdóoktatójával, Joaquim Valentével. A hozzátartozók attól tartanak, hogy Gisele Bündchen nem elég elővigyázatossággal ment férjhez, pláne, hogy hatalmas vagyona van.

Lapinformációk szerint a család több tagja is figyelmeztette a modellt, hogy kockázatosnak tartják a házasságot egy nála jóval szerényebb anyagi háttérrel rendelkező férfival. Bár a pár közös gyermeket nevel, és házassági szerződést is kötöttek, a megállapodás állítólag nem nyújt teljes körű védelmet Gisele Bündchen számára.

Gisele Bündchen és Joaquim Valente novemberben házasodtak össze.
Gisele Bündchen és Joaquim Valente novemberben házasodtak össze. 
Forrás: Getty Images
  • Gisele Bündchen családja ellenezte a házasságot a dzsúdóoktató Joaquim Valentével.
  • A párnak közös gyermekük született februárban.
  • Novemberben, szűk körben mondták ki a boldogító igent.
  • Van házassági szerződésük, de állítólag nem védi teljesen a modell vagyonát.
  • Bündchen becsült vagyona 400 millió dollár.

Gisele Bündchent a házassági szerződése nem védi teljesen 

Egy, a Page Sixnek nyilatkozó bennfentes szerint a család nem rejtette véka alá a véleményét Gisele Bündcen házasságával kapcsolatban. „A családja figyelmeztette, hogy hiba egy nincstelen férfihoz hozzámenni” − árulta el. „A családja azt mondta neki, hogy egyszerűen csak éljen vele” – fogalmazott a forrás és hozzátette: „Valente nagyon szorgalmazta az esküvőt. Ragaszkodik a hagyományokhoz és emiatt úgy érezte, mivel van egy közös gyerekük, jobb lenne, ha házasok lennének.” Bár a pár a titkos esküvő előtt házassági szerződést kötött, a család állítólag nem nyugodott meg teljesen. „Van egy házassági szerződés, de van benne néhány kiskapu, ami azt jelenti, hogy válás esetén is kap a vagyonból Valente” – mondta a forrás. Bár Joaquim Valente nem számít ismeretlennek a szakmájában, és testvéreivel közösen dzsúdóakadémiát működtet Miamiban, a forrás szerint anyagi értelemben nem említhető egy lapon Bündchennel. 

A szupermodellt számos alkalommal választották a legjobban fizetett szupermodellnek, és a celebritynetworth.com becslése szerint 400 millió dolláros vagyonra tett szert.

A modellnek a mindene a családja, de most nem hallgatott rájuk

A modell, akiről érdekességeket ebben a cikkben olvashatsz, köztudottan szoros kapcsolatot ápol családjával: édesapjával, Vladirral, valamint öt nővérével – Raquellel, Grazielával, Gabrielával, Rafaelával és ikertestvérével, Patriciával. „A családom a mindenem, és a nővéreim a legjobb barátaim, még akkor is, ha néha nem értünk egyet” – nyilatkozta Gisele korábban a People-nek. 

