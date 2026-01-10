Minden idők legvitatottabb Golden Globe-díjazott filmjei, amelyek enyhén szólva is megosztóak

Hamarosan kiosztják a Golden Globe 2026-os díjait. Mielőtt azonban az idei díjazott filmekről beszélnénk, tarts velünk egy kis múltidéző visszatekintésen. Az idén 83. alkalommal megrendezésre kerülő amerikai filmes és televíziós díjátadó minden évben előre jelzi az Oscar-esélyes alkotásokat, de az aranyszobros eseményhez hasonlóan, a botrányok ezt a gálát sem szoktál elkerülni. Mi most azokat a Golden Globe filmeket gyűjtöttük össze, amelyek az elmúlt évek legnagyobb viharát kavarták.
Díjeső helyett botrányok fémjelezte Golden Globe-os filmek
A Golden Globe-díjátadó sosem csak a remek filmes és televíziós alkotásoktól volt hangos, hiszen nem kerülik el a botrányok sem. Minden évben ad okot felháborodásra, akár színészekről, akár díjazott filmekről legyen szó. A Golden Globe 2026-os eseménye például még el sem kezdődött, de már mindenki a két legtöbb kategóriában jelölt filmről.
A sztáros botrányokon túl, az idén január 11-én esedékes díjátadó már több filmtörténeti pillanatot is okozott, mivel köztudottan szeret kicsit másként dönteni, mint az Oscar-bizottság. Mi most ezekre fókuszálva gyűjtöttük össze azokat a Golden Globe-os filmeket, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki a rajongókból és a kritikusokból egyaránt.
Három vitatható Golden Globe-on díjazott film
1. A döntés, ami a mai napig fáj
2003-ban a Virginia Woolf életét és egyben három nő sorsát feldolgozó Az órák nyerte el a legjobb drámának járó Golden Globe-díjat. A film valódi sztárparádét vonultatott fel, hiszen a szerep kedvéért szinte felismerhetetlen Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore, Ed Harris és Claire Danes is jelentős szerepet vállalt ebben a nagyszerűen kivitelezett történetben. Alapvetően senkit sem lepett volna meg ez a döntés, ha nem ugyanabban az évben száll ringbe az Arany Glóbusz díjért Roman Polanski A zongorista című filmje is. A holokauszt borzalmait nyers, megrázó őszinteséggel bemutató alkotásért ugyan a rendezőt díjazták, de a film kategóriájában nem tudott győzedelmeskedni.
A döntést többen úgy értelmezték, hogy Hollywood inkább választotta az esztétikailag biztonságosabb filmet a történelmileg kényelmetlenebb helyett. Ezt a feltevést erősítheti az a tény is, hogy az Oscar-gálán sem sikerült a legjobb filmnek járó szobrot hazavinnie.
2. A zenés drámák összecsapása, és a nagy csalódás
A Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével újból életre hívott, 90 éve hódító Csillag születik az egyik legnagyobb esélyesként érkezett a 2019-es Golden Globe-gálára. Ehhez képest a legjobb drámafilm díját a Bohém rapszódia vihette haza, az idén 51 éves Bradley Cooper pedig még rendezői jelölést sem kapott. A rajongók felháborodtak, a kritikusok találgatni kezdtek, hogy mi állhatott a döntés mögött.
Voltak, akik személyes ellentétekre gondoltak, míg mások a díjátadó mögött álló szervezet politikáját okolták. Bár a Csillag születik nem maradt díj nélkül – a Shallow győzedelmeskedett a legjobb eredeti dal kategóriában –, a Golden Globe filmek sorát nem gyarapította.
3. A hatalmas port kavart kategóriabesorolás
Kevés Golden Globe-döntés váltott ki akkora értetlenséget, mint amikor 2016-ban a Mentőakció elnyerte a legjobb film díját, méghozzá vígjáték kategóriában. Azt nem lehet ugyan elvenni tőle, hogy volt benne humor, de az önmagát kaland/sci-fiként definiáló túlélődrámát aligha lehet vígjátéknak tekinteni. Emiatt pedig a már 55 éves Matt Damon is a legjobb vígjáték színész díját vihette ugyanazon az estén haza. A döntés csak megerősítette az embereket abban, amit már régóta sejtettek, hogy a Golden Globe kategóriabesorolása gyakran inkább stratégiaiak, mint szakmaiak.
Vitát szülő Golden Globe-filmek
Az idén 83. alkalommal megrendezésre kerülő Golden Globe-díjátadó számos alkalommal hozott már olyan filmtörténeti döntést, amelyek bizony komoly vitákat generáltak. Ezek a díjazott filmek azonban pont emiatt maradtak emlékezetesek, mert azóta is beszélünk róluk. Így lehetséges, hogy A zongorista vagy épp a Csillag születik épp az elmaradt díjjal kapta meg a legnagyobb elismerést.
Ha szeretnél többet megtudni a Golden Globe 2026-os gáláról, ezeket ne hagyd ki: