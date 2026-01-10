Minden idők legvitatottabb Golden Globe-díjazott filmjei, amelyek enyhén szólva is megosztóak

Hamarosan kiosztják a Golden Globe 2026-os díjait. Mielőtt azonban az idei díjazott filmekről beszélnénk, tarts velünk egy kis múltidéző visszatekintésen. Az idén 83. alkalommal megrendezésre kerülő amerikai filmes és televíziós díjátadó minden évben előre jelzi az Oscar-esélyes alkotásokat, de az aranyszobros eseményhez hasonlóan, a botrányok ezt a gálát sem szoktál elkerülni. Mi most azokat a Golden Globe filmeket gyűjtöttük össze, amelyek az elmúlt évek legnagyobb viharát kavarták.

Lady Gaga ugyan csalódott volt, hogy a Csillag születik nem csatlakozott a Golden Globe-os filmek csapatába, de daláért átvehette a díjat.

Díjeső helyett botrányok fémjelezte Golden Globe-os filmek

A Golden Globe-díjátadó sosem csak a remek filmes és televíziós alkotásoktól volt hangos, hiszen nem kerülik el a botrányok sem. Minden évben ad okot felháborodásra, akár színészekről, akár díjazott filmekről legyen szó. A Golden Globe 2026-os eseménye például még el sem kezdődött, de már mindenki a két legtöbb kategóriában jelölt filmről.

A sztáros botrányokon túl, az idén január 11-én esedékes díjátadó már több filmtörténeti pillanatot is okozott, mivel köztudottan szeret kicsit másként dönteni, mint az Oscar-bizottság. Mi most ezekre fókuszálva gyűjtöttük össze azokat a Golden Globe-os filmeket, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki a rajongókból és a kritikusokból egyaránt.

Három vitatható Golden Globe-on díjazott film

1. A döntés, ami a mai napig fáj

2003-ban a Virginia Woolf életét és egyben három nő sorsát feldolgozó Az órák nyerte el a legjobb drámának járó Golden Globe-díjat. A film valódi sztárparádét vonultatott fel, hiszen a szerep kedvéért szinte felismerhetetlen Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore, Ed Harris és Claire Danes is jelentős szerepet vállalt ebben a nagyszerűen kivitelezett történetben. Alapvetően senkit sem lepett volna meg ez a döntés, ha nem ugyanabban az évben száll ringbe az Arany Glóbusz díjért Roman Polanski A zongorista című filmje is. A holokauszt borzalmait nyers, megrázó őszinteséggel bemutató alkotásért ugyan a rendezőt díjazták, de a film kategóriájában nem tudott győzedelmeskedni.