3 dolog, amit csak akkor csinál a pasid, ha a szakítás jár a fejében

Egy kapcsolatban ritkán történik meg, hogy valaki egyik napról a másikra már nem akar benne lenni. Sokkal gyakoribb, hogy apró jelekből áll össze a kép, olyan jelekből, amelyeket eleinte még félreértelmezünk vagy megmagyarázunk magunknak. Pedig vannak olyan viselkedésminták, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy a párod érzelmileg már kifelé tart a kapcsolatból, még ha ezt nyíltan nem mondja ki, legbelül a szakítás jár a fejében.

Így buktatja le magát a pasi, ha szakításra készül.

Forrás: Shutterstock

A szakítás mindig egy hosszú folyamat A szakítás soha nem történik egyik napról a másikra.

Általában az érzelmi eltávolodás az egyik legbeszédesebb jel.

Vannak más árulkodó jelek is: most eláruljuk ezeket.

Melyek a szakítás baljós jelei?

Az egyik legfeltűnőbb jel az érzelmi eltávolodás. Ha azt veszed észre, hogy már nem kíváncsi arra, mi történt veled napközben, nem kérdez, nem reagál igazán arra, amit mondasz, az nem véletlen. Amikor egy férfi már nem akar befektetni érzelmileg, a beszélgetések felszínessé válnak, a közös nevetések eltűnnek, és minden válasz egyre rövidebb lesz, a kapcsolat egyszerűen csak elkopik. Ilyenkor gyakran érzed azt, hogy mintha falnak beszélnél, és ez hosszú távon nagyon kimerítő.

A második árulkodó jel a folyamatos irritáció. Ha szinte bármit csinálsz, az idegesíti, ha a korábban aranyos szokásaid most már idegőrlőek számára, az komoly figyelmeztetés. Ez a feszültség sokszor nem rólad szól, hanem arról, hogy belül már eldöntött valamit, csak még nem mondta ki. Az ilyen helyzetekben a viták gyakrabban alakulnak ki, és sokszor teljesen jelentéktelen dolgokból robbannak ki.

Eltűnik a közös jövő

A harmadik jel talán a legfájdalmasabb, amikor már nem tervezi a jövőt veled. Ha korábban beszéltetek közös nyaralásról, eseményekről vagy akár csak a következő hónap terveiről, most pedig ezek a témák kényelmetlenné válnak, az nem véletlen. Amikor egy férfi már nem látja magát melletted hosszú távon, tudatosan vagy tudattalanul kikerüli a közös jövő gondolatát. Sajnos ez elég beszédes: még nem tudja, mikor lép ki, de már tervezi.